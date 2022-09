7. sezona Štartaj Slovenija predstavlja 18 novih izdelkov

Partnerji projekta SPAR Slovenija, medijska hiša PRO PLUS in oglaševalska agencija Formitas že od leta 2016 podpirajo svežo podjetniško energijo in ustvarjajo skupnost, ki postaja zgled mlajšim generacijam podjetnikov. Na police trgovin SPAR in INTERSPAR so uspešno postavili že več kot 200 inovativnih izdelkov, ki prejemajo domača in mednarodna priznanja za inovativnost in kakovost.

Letos projekt Štartaj Slovenija spet predstavlja 8 novih podjetniških ekip in 18 izdelkov, ki bodo zaznamovali 7. sezono projekta. Tudi letos je izbor izdelkov svež in inovativen. Foto Spar Slovenija

Chicatella, linija kozmetičnih izdelkov

Jure Čuk je s pomočjo strokovnjakov ustvaril kozmetično linijo, namenjeno ljudem s problematično kožo – Chicatella. Linijo sestavljata vlažilna krema Chicatella Moisturizer in mazilo Chicatella Cream, ki pomagata lajšati simptome, kot sta srbež in občutek zategovanja.

Clariteca Element, alternativna linija za nego las, telesa in obraza

Petja Škufca je slovenskemu trgu želela ponuditi kakovostne in učinkovite trajnostne kozmetične izdelke. Ustvarila je linijo čistilnih izdelkov za nego obraza, telesa in las Clariteca Element, ki izstopa po svoji edinstveni obliki v prahu.

Love2Bake, zamrznjene cimetove rolice z drožmi

Špela Pibernik in Klemen Habat sta Sloveniji ponudila Love2Bake, zamrznjene cimetove rolice z drožmi. Rolice za pripravo ne potrebujejo predhodnega odtajanja in so spečene v dobre pol ure, zato vas lahko rešijo tudi iz zadrege pred nenapovedanimi gosti.

Dantesmile, eko gobica za pomivanje posode - lufa

Dantesmile lufa je ekološka gobica za pomivanje posode, ki sta jo ustvarili podjetnici Jasmina Avbar in Jasmina Jeršin. Z njo nadomestimo nerazgradljive plastične gobice, ki naj bi jih v Sloveniji zavrgli kar 43 milijonov letno. Izdelek je popolnoma naraven in 100-odstotno biorazgradljiv.

Heijus, nefiltriran jabolčni sok z zelišči

Valentina Bojanec in Andrej Pelko sta z dodajanjem raznolikih zelišč proizvodnjo domačega jabolčnega soka zasukala po svoje in ustvarila edinstven jabolčni sok z zelišči Heijus. Ponujata štiri različne okuse nefiltriranega soka iz slovenskih jabolk, ki ponujajo naravno alternativo sladkim pijačam.

Pausa Pizza, zamrznjena pica z drožmi

Dan Strajnar je svojo ljubezen do kulinarike in znanje o pripravi pristnih italijanskih pic vložil v pripravo zamrznjenih neapeljskih pic z drožmi – Pausa Pizza. Na voljo so pica Maria Margherita, veganska pica Sofia Vegana, pikantna Luigi Piccante in pica Fabio Prosciutto s slovenskim pršutom.

Silki, hranilna krema za lase brez izpiranja

Viktorija Hafner in Flavijan Tekavec sta ustvarila Silki, hranilno kremo za nego las, ki je ni treba izpirati. Znamka veganske kozmetike skodranim in ravnim, predvsem pa suhim lasem pomaga povrniti življenje in sijaj. Je odličen izdelek za vsakogar, ki ima poškodovane lase, potrebne dodatne nege.

Nutralux, prehransko dopolnilo za krepitev imunskega sistema

Luka Trekman je osebni trener in vodja spletnega vadbenega programa. Ustvaril je Nutralux Immune Shot, izdelek, ki nadomesti omaro, polno produktov za vitalnost. Immune Shot v enem odmerku združuje natančno odmerjen delež kurkume, ingverja, limonovega soka, vitaminov C, B6, B12, D in cinka, ki dokazano sodelujejo pri delovanju imunskega sistema.

Njihove zgodbe boste lahko od 2. oktobra dalje spremljali vsako nedeljo zvečer v oddaji Štartaj, Slovenija na POP TV. Letos se bo v vlogi voditelja prvič predstavil Aleš Novak, ki ste ga v prejšnjih sezonah oddaje že spoznali kot preizkuševalca izdelkov.

Polica Štartaj Slovenija 7.sezona Foto Spar Slovenija

Z nakupom izdelkov 7. sezone Štartaj Slovenija lahko tudi vi podprete mlade slovenske podjetnike in sodelujete pri odločitvi, kdo bo osvojil laskavi naziv Štartaj Slovenija HIT PRODUKT 2022. Zaradi vaše podpore projekt že 7. leto dokazuje, da sami zmoremo veliko, skupaj zmoremo vse!