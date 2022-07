Beljakovine za športno aktivne

To pa je še toliko bolj pomembno za športno aktivne ljudi, ki lahko le s primerno prehrano zadostijo potrebam po energiji, povečajo vzdržljivost, moč, izboljšajo zmožnost regeneracije telesa in hkrati zmanjšajo možnosti za poškodbe. Za regeneracijo telesa po fizični aktivnosti pa je poleg drugih hranil ključnega pomena tudi zadosten vnos beljakovin.

Prehrano prilagodite svojim potrebam

Prehrano je treba prilagoditi vrsti, pogostosti in intenzivnosti fizične dejavnosti. Tako namreč lahko izboljšate izvedbo in učinek vadbe ter ne nazadnje športne rezultate, saj večji fizični napor zahteva bolj natančno in premišljeno prehranjevanje.

V katerih živilih najdemo beljakovine?

Beljakovinsko bogate obroke, razporejene skozi ves dan, bi morali na jedilnik dodati predvsem športno aktivni ljudje. FOTO: Shutterstock

Povečan vnos beljakovin prispeva k povečanju in vzdrževanju mišične mase. Beljakovinsko bogate obroke, razporejene skozi ves dan, bi morali na jedilnik dodati predvsem športno aktivni ljudje.

Beljakovine najdete v živilih živalskega (pusto meso, jajca, mleko in mlečni izdelki) in rastlinskega izvora (stročnice, žita, riž, koruza). Pomagate pa si lahko tudi s prehranskimi dopolnili oziroma izdelki z visoko vsebnostjo beljakovin.

Podpora za aktivne z izdelki Spar High Protein

V Sparu najdete izdelke z visoko vsebnostjo beljakovin Spar High Protein. Med njimi so tudi takšni, ki imajo poleg visoke vsebnosti beljakovin še nekatere druge prehranske prednosti, kot so nizka vsebnost maščob, vir prehranskih vlaknin in vir kalcija. Izdelki so namenjeni športno aktivnim, pa tudi vsem prehransko ozaveščenim posameznikom.

Privoščite si jih za zajtrk, malico ali prigrizek po športni dejavnosti, doma, v službi, šoli, telovadnici ali na poti - izdelki Spar High Protein so vedno dobrodošla izbira.

V ponudbi izdelkov so poleg okusnih jogurtov, bio skyra in kosmičev tudi proteinske ploščice Spar High Protein z okusom banane in temne čokolade ter kokosa in temne čokolade. Proteinske ploščice so odlične kakovosti, vir prehranskih vlaknin, vsebujejo visok delež beljakovin, odlikuje pa jih tudi visoka vsebnost vitaminov B6, B12 in E, niacina, pantotenske kisline, fiboflavina, tiamina, biotina in folne kisline.

Pod blagovno znamko SPAR boste našli tudi proteine v prahu z okusom čokolade ali vanilje ter zmes za proteinske palačinke z naravnim okusom ali z okusom bele čokolade in borovnic.

V formi z izdelki Spar Vital

Zdrava in uravnotežena prehrana, ki vsebuje pravo mero vitaminov, mineralov in drugih pomembnih hranil, je ključnega pomena za zdravo in kakovostno življenje. Pri tem vam lahko pomagajo izdelki iz linije Spar Vital, ki so odličnega okusa in dober vir številnih hranil.

Prednost izdelkov Spar Vital najdete tudi v nazorno oblikovani embalaži, kjer so pri označbi hranilnih vrednosti nazorno prikazana vsa mikro in makro hranila izdelka. Ta aktivno pomagajo potrošniku pri prehransko ozaveščenem nakupovanju, saj ga seznanjajo s preglednimi informacijami o vsebnosti najpomembnejših hranil, ki jih vsebuje priporočena porcija izdelka, ter tako pripomorejo k zdravemu načinu prehranjevanja.

Poskusite ovsene energijske ploščice Spar Vital odlične kakovosti in z visoko vsebnostjo prehranske vlaknine. Na voljo so v dveh okusih: banana in temna čokolada ter kokos in temna čokolada.

Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija