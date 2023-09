Caretronic pomaga pri digitalizaciji dela medicinskih sester

Podjetje Caretronic je globalno prepoznavno po sestrskih klicnih sistemih, tako imenovanih SOS-sistemih. Osnova so zvonci, s katerimi so opremljene bolniške sobe v bolnišnicah in sobe v domovih za starejše. Uporabniki s pritiskom na tipko pokličejo medicinsko sestro, sistem pa ji ob tem sporoči tudi vse potrebne podatke o uporabniku in morebitne druge pomembne informacije.

Korenine družinskega tehnološkega podjetja iz Kranja segajo v leto 1962, ko je Ivan Krajnc začel samostojno podjetniško pot. Ukvarjal se je z montažo telefonskih central ter vzdrževanjem komunikacijskih sistemov. Njegov sin Oto Krajnc je še kot dijak pomagal pri delu, doštudiral na elektrotehniški fakulteti in v osamosvojitvenem letu 1991 z ženo Silvijo Krajnc Podjed ustanovil podjetje Eurotronik, ki so ga leta 2021 preimenovali v Caretronic. Zdaj je v podjetju aktivna že tretja generacija, vnuka Andraž in Evelin Krajnc ter Andraževa partnerka Darja Perko.

»Oba starša sta prihajala iz podjetniških družin in to žilico ter zagnanost sta ukoreninila tudi v naju. Kot otrok vidiš dobre in nekoliko manj dobre plati podjetništva, pridobiš znanja in izkušnje, ki jih med klasičnim izobraževanjem ne moreš, v vsakem primeru pa se navzameš tega duha. Starša sta bila zgled aktivnosti, angažiranja, poslovnih uspehov in delavnosti,« je Andraž Krajnc naštel lastnosti, ki jih kot kulturo živijo v podjetju s približno 45 zaposlenimi, večinoma visoko usposobljenimi inženirji na področju IT-tehnologije.

Manj birokracije za medicinske sestre

Ključni produkt, na katerega so zadnjih 15 let popolnoma osredotočeni, ga razvijajo, proizvajajo ter nameščajo v bolnišnicah in domovih za starejše po Sloveniji in v več kot 40 državah po svetu, je sestrski klicni sistem NurseCare. Zvonci, ki so nameščeni v sobah s pacienti, so osnovni del opreme, najpomembnejša dodana vrednost izdelka pa se skriva v programski opremi prikazovalnikov, ki so povezani z njimi v sobah in v prostorih, kjer se zadržujejo medicinske sestre.

Ni bližnjic do uspeha, oziroma so naključne. Vedno se izkaže, da je delavnost z dodatkom sreče in inovativnosti tista, ki prinese uspeh in mednarodno prepoznavnost, sta prepričana Evelin in Andraž Krajnc. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Inteligentni interaktivni IP sestrski klicni sistem NurseCare je zasnovan na napredni tehnologiji IP in predstavlja najinovativnejšo različico sestrskih klicnih sistemov na svetu. Je edini sestrski klicni sistem na trgu, ki združuje sestrski klicni sistem in upravljanje zdravstvene nege, oskrbe in zdravstvene dokumentacije v eni napravi,« je povedal Andraž Krajnc.

Platforma omogoča celo vrsto storitev, od sprejema stanovalca ali pacienta in izbire storitev, ki jih stanovalec potrebuje, ter individualnega načrtovanja zdravstvene nege in oskrbe, do vodenja postopkov oskrbovanja, odpusta ter poročil itd. Glavni namen je, da sistemi omogočajo boljše življenje stanovalcev in pacientov, medicinske sestre, ki jim sistem olajša delo tudi s tem, da jim o posameznem uporabniku, ki ga tisti trenutek obravnava, nudi vse pomembne informacije, kakor tudi o morebitnih posebnih okoliščinah, ki veljajo za sobo, v kateri je nastanjen, pa imajo z vso to digitalizacijo postopkov več časa za uporabnike.

»Čeprav smo tehnološko podjetje, tehnologije ne vidimo kot rešitev za vse, ampak kot orodje, ki medicinskim sestram lahko pomaga izboljšati procese, stanovalcem pacientom pa omogoča večjo kakovost bivanja, izboljšanje zdravstvenega stanja, hitrejšo vrnitev v domače okolje. Naši sistemi prispevajo k digitalizaciji procesov v zdravstvu, k zmanjšanju administracije, poenostavitvam procesov ter zmanjšanju števila napakam, k boljši komunikaciji,« je naštel in poudaril, da mora biti podjetje vsaj korak ali dva pred konkurenco, sicer na globalnem trgu ne bi mogli uspeti.

»Naravna širitev sestrskega klicnega sistema za bolnišnice in domove za starejše je podoben produkt za uporabo na domu, namenjen bo starejšim, ki sami živijo doma in bodo s pomočjo naše rešitve po potrebi poklicali na pomoč,« je prihajajoči nišni produkt napovedal Krajnc, ki ima velik potencial tako na slovenskem kot tujih trgih.

Največja bolečina so kadri

S številčno ekipo IT-strokovnjakov zagotavljajo, da lahko vsakemu kupcu posebej pripravijo sistem s funkcionalnostmi, ki jih potrebuje, »osnova pa seveda je, da naš sistem lahko povežemo z informacijskimi sistemi, ki jih v ustanovah že uporabljajo. Za to imamo poseben oddelek za integracije. Tudi na tem področju iščemo nove kadre,« je Evelin Krajnc izpostavila največjo bolečino podjetja. V zadnjih letih zaradi hitre rasti veliko zaposlujejo in imajo ves čas odprta prosta delovna mesta. Včasih za koga, ki se prijavi in v njem prepoznajo potencial, delovno mesto tudi najdejo.

Poleg programiranja sami izdelujejo tudi naprave, ki jih sestavljajo v proizvodnji. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Kadrov s tehnološkimi znanji, ki jih potrebujemo, na trgu skorajda ni, moramo jih postrgati, med podjetji poteka oster boj zanje,« sta resnost razmer opisala brat in sestra, prepričana, da bi podjetje lahko raslo še veliko hitreje, če kadri ne bi bili takšna težava. Iščejo sodelavce v prodaji, podpori, regijske menedžerje in njihove ključne kadre, to so programerji. Izziv je še toliko večji, ker njihovi zaposleni potrebujejo multidisciplinarna znanja, z lučjo pri belem dnevu je treba iskati sodelavce, ki bi ob tehničnih znanjih obvladali tudi katerega od tujih jezikov – nemščino, španščino, francoščino ..., angleščina pa je v tem poslu osnova. Ob tem Evelin Krajnc priznava, da je delo v Caretronicu zaradi globalnega delovanja podjetja dinamično: »Zjutraj imamo sestanke s strankami iz Avstralije, čez dan s tistimi v Evropi in zvečer z Južnoameričani.«

Njihovi ključni trgi so Avstrija, Španija, Avstralija, nekatere države z Bližnjega vzhoda in Južne Amerike, prisotni pa so v kar nekaj evropskih državah in tudi v nekaterih afriških, v jugovzhodni Aziji, Indiji, Kuvajtu (anekdoto iz te države Andraž Krajnc pove v videu), v prihodnje pa pričakujejo veliko rast v Nemčiji, naslednje leto bodo prve sisteme predvidoma vzpostavili tudi v ZDA in še nekaterih drugih državah, kot logična izbira se ponuja še nekaj držav, kot sta Francija in Velika Britanija, razmišlja Krajnc. V ZDA in Nemčiji ter na Hrvaškem ima Caretronic že svoje podružnice, sicer pa gradijo s pomočjo partnerske mreže. Trenutno je z njihovimi sistemi opremljenih več kot 500 bolnišnic in domov za starejše, uporablja jih več kot 150.000 uporabnikov.

Slovenci odprti za tehnološke inovacije

Po njegovih besedah smo v Sloveniji odprti za tehnološke inovacije, tudi če se primerjamo z državami, kot sta Avstrija in Nemčija. »Kot globalno podjetje vidimo velike kulturne razlike med državami. V Španiji na primer vsi naši sistemi omogočajo govorno komunikacijo med uporabnikom in medicinsko sestro. Vemo, da Španci slovijo kot zelo zgovoren narod. V Sloveniji ta funkcija ni popularna, še manj v Nemčiji,« je primerjal Krajnc.

Korenine družinskega tehnološkega podjetja iz Kranja segajo v leto 1962. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Je pa res, da si pogosto, sploh nekatere ustanove, tudi bolnišnice, kakšne stvari težko privoščijo, ker ni sredstev za to, ker ni finančne volje, ker so sredstva razporejena drugače. Na tem področju je še veliko možnosti za izboljšave.« Uporabniki v domovih za starejše z zanimanjem preizkusijo nove sisteme, kot je na primer pametna ura, s katero lahko prikličejo medicinsko sestro (več o tem v videoposnetku), in se navežejo nanje.

Inovativnost sodelavcev je ključni element, ki je podjetju pomagal, da so se povzpeli na stopnico, kjer so danes. Ambicija družinskega podjetja je, da vsak dan utrjuje fleksibilnost produkta in podjetja ter zavzetost, kar bo prinašalo rast in prepoznavnost na globalnem trgu, kjer nišni produkt edino lahko prosperira.

Odgovarjajo na izzive prihodnosti

Produkt po njunih besedah perspektivo zagotovo ima. »Naš sestrski sistem je produkt prihodnosti, ker rešuje vprašanje posameznikove varnosti. Ker se družba stara, se potrebe po izdelkih povečujejo, pa ne samo v razvitih državah. V manj razvitih osnovno infrastrukturo še gradijo, z več bolnišnicami se večajo tudi potrebe po sistemih, ki jih ponujamo. Tretji vidik pa je digitalizacija zdravstva, ki v primerjavi s številnimi drugimi panogami zaostaja, in tudi to je področje, ki ga izboljšujemo s svojimi rešitvami,« sta naštela.

Poleg programiranja sami izdelujejo tudi naprave, ki jih sestavljajo v njihovi proizvodnji. To so vzpostavili v družinski hiši, kjer sta živela ded in babica, kjer so mesto našli tudi delu programerske ekipe. To je le nekaj korakov stran od sedeža podjetja, ki je v spodnjih prostorih hiše, kjer z družino živi Andraž Krajnc. »Zelo smo na tesnem s prostori, eden od ciljev, ki smo si ga s pomočjo Spirita Slovenija zastavili v projektu oblikovanja poslovne strategije za naslednjih nekaj let, je selitev v nove prostore,« je napovedal. Poleg kazalnikov in korakov, s katerimi bomo dosegli zastavljene cilje, so na vseh področjih delovanja upoštevali tudi trajnostni vidik, »tudi z mislijo na to, kako lahko naši sistemi izboljšajo trajnost v domovih za starejše in v bolnišnicah«, je opozorila Evelin Krajnc.