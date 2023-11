»Ta teden je res v znamenju izjemnih nebesnih pojavov. V nedeljo je Slovenijo razsvetlil severni sij, v torek Evropska vesoljska agencija objavila prve fotografije še nikoli prej videne galaksije in celo posredne dokaze o obstoju temne snovi. Danes pa je na nebo zasijala nova zvezda. Gospod Matija Novak, čestitke in kakšen je pogled z vrha,« je novo podjetniško zvezdo vprašal Nejc Gole.

»Izjemen dogodek, čestitam vsem nominirancem, vedno se čudim, kakšne vse zgodbe imamo v Sloveniji. Res vrhunsko,« je odgovoril Novak.

»Tudi RLS Merilna tehnika se ukvarja z vesoljsko industrijo, a je bistveno pomembnejša robotika. Povejte, kaj sploh počnete?« je nadaljeval Gole.

Delova podjetniška zvezda 2023 je RLS Merilna tehnika. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»To vprašanje večkrat dobim, je odgovoril Novak. RLS je kratica za rotacijske linearne senzorje in to so naši glavni izdelki. »To najlažje razložim na primeru. Če imate robota z robotsko roko, mora v zglobu vedeti, za koliko lahko premika to roko, naš senzor pa to meri. Primer za linearni senzor bi bil pa 3D tiskalnik, tam imamo linearne X in Y smeri in tudi te lahko naš senzor meri,« je pojasnil Novak

Na vprašanje o robotizaciji pa je odgovoril, da celoten sektor izjemno hitro raste, vedno več podjetij uporablja robote, drugo pa je to, da se zelo širi uporaba robotov. »Nedavno sem videl gasilskega robota, ki gre lahko v zelo vroče prostore in zamenja človeka,« pravi Novak in dodaja, da roboti delajo tudi salte.

Na vprašanje, kaj bi bilo treba narediti, da bi bila Slovenija velika v vesolju, je Novak opozoril, da bo treba primerno poskrbeti za strokovnjake, kajti na svetu poteka hud boj zanje. »Če želimo biti veliki v vesolju, moramo vedeti, kje želimo biti veliki. V kakšni niši smo res lahko najboljši na svetu, v Sloveniji imamo znanje in tudi infrastruktura je dobra. Zastaviti si moramo ambiciozen, a dosegljiv cilj«,« meni Novak.

RLS je tudi družinsko podjetje. Mogoče prenos podjetja poteka bolj zadnji dve leti, sodelovanje z očetom pa je dobro, pravi Novak, v veliko stvareh se strinjata. V nekaterih stvareh pa se tudi ne strinjata, v tem primeru je treba upoštevati, kaj je bolje za podjetje.