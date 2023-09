Chipolo vstopa v novi segment poslovanja s podjetji

Podjetje Chipolo izdeluje pametne iskalnike, ki uporabnikom s pomočjo aplikacije pomagajo najti izgubljene ključe, denarnice, kovčke ... Načrtujejo širitev, in sicer v segment B2B, kjer bi podjetjem pomagali tovrstno tehnologijo integrirati v njihove izdelke. Razvijajo tudi vstop v manjše trgovine po svetu, kjer prodajajo izdelke, komplementarne iskalnikom chipolo.

Zgodba trboveljskega podjetja se je začela s pomočjo platforme za zbiranje sredstev Kickstarter. »Pred tem smo izdelovali mobilne aplikacije, digitalizirali smo namizno igro activity. Nato smo začeli razmišljati, da bodo mobilne aplikacije verjetno zastonj in bo treba pridobiti prihodke drugače. Med več idejami smo se odločili za chipolo, saj je to bila ena od najbolj – na videz – preprostih naprav, med drugim pa je eden od soustanoviteljev rad pozabljal denarnico in ključe. Ker se je takrat v Sloveniji pojavljajo več uspešnih projektov Kickstarterja, smo na tej platformi objavili projekt in v 25 dneh zbrali 300.000 dolarjev. To je bil pravi kick-start našega podjetja,« pravi soustanovitelj in direktor Chipola Primož Zelenšek.

Pametni iskalnik chipolo deluje tako, da ga namestimo denimo na ključe ali v denarnico, ob pritisku na gumb na mobilni aplikaciji pa chipolo zazvoni in na aplikaciji se prikaže lokacija iskalnika. Tako uporabnik najde izgubljeni predmet.

V začetkih podjetja Chipolo smo na področju bluetooth tehnologije orali ledino. Bili smo eno izmed prvih podjetij, ki je ustvarjalo bluetooth iskalnike predmetov, pravi Primož Zelenšek. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Apple povečal prepoznavnost teh izdelkov

»V začetkih podjetja Chipolo smo na področju tehnologije bluetooth orali ledino. Bili smo eno izmed prvih podjetij, ki je ustvarjalo bluetooth iskalnike predmetov. Kar nekaj časa je trajalo, da so iskalniki predmetov postali tako prepoznavni, da zanje ve več ljudi. Chipolo smo razvijali deset let in šele pred kratkim so v ta segment prišla velika podjetja, kakršno je Apple. Apple je seveda povečal prepoznavnost tovrstnih izdelkov. Tako kot se je zgodilo po prihodu Applovih slušalk AirPods, da se je prodaja vseh brezžičnih slušalk zelo povečala, se dogaja tudi z iskalniki predmetov. Veseli smo, da je Apple vstopil na trg, saj je s tem povečal prepoznavnost iskalnikov in tudi našo prodajo, čeprav levji delež trga pobere Apple,« pravi Zelenšek.

»Vedno je prostor za več podjetij, in mi nameravamo svoj prostor v segmentu dobro izkoristiti. V Sloveniji nas poznajo še iz časov, ko smo imeli kampanjo Kickstarter, in kasneje, ko so spremljali našo pot in rast. Smo prisotni v kar nekaj trgovinah po Sloveniji, kot so Big Bang, Harvey Norman … V tujini pa smo prav tako močni tako v online kot v retail segmentu.«

Po sogovornikovih besedah približno polovico prihodkov ustvarijo s spletno prodajo, polovico pa v fizičnih trgovinah. V podjetju navajajo, da so prisotni na več kot 4000 prodajnih mestih in sodelujejo z več kot sto partnerji.

Največ prodajo na drugi strani oceana

Podjetje na leto izdela od pol milijona do 700 tisoč iskalnikov. »Največji delež prihodkov ustvarimo v Ameriki, približno 50 odstotkov, 40 odstotkov pa v Evropi. Zelo dobro delamo na Irskem in v Skandinaviji. Kar zadeva fizične trgovine, smo zelo šibki v Nemčiji, čeprav upam, da se bo to letos začelo spreminjati. A po drugi strani je Nemčija na drugem mestu po spletni prodaji. Evropski trg je namreč zelo zahteven. Zelo je zasičen, poleg tega pa se soočamo z jezikovnimi omejitvami. Naša aplikacija ne nudi podpore za vse evropske jezike, in nam je angleščina najbližja, delno tudi nemščina in francoščina. Morali bi biti resnično močni, da bi se nam izplačalo imeti ekipo naravnih govorcev. Največji potencial je zagotovo Azija, pa ne samo za naše izdelke, ampak tudi za vse druge, ki prihajajo iz Evrope. Na Kitajskem, na primer, je sicer zelo težko uspeti, če blagovna znamka še ni ustaljena v Evropi ali Ameriki. Če imate resnično močno blagovno znamko, boste na kitajski trg prodrli relativno preprosto, v nasprotnem primeru pa se ne boste mogli razlikovati od množice kitajskih proizvajalcev. Našo prednost pred kopico kitajskih podjetij sicer vidimo predvsem v našem občutku do kupca in občutku za oblikovanje,« pravi Zelenšek.

Nenehna rast

Chipolo je lani ustvaril 7,6 milijona evrov prihodkov in v zadnjih letih nenehno raste. »Letos smo načrtovali več kot osem milijonov evrov prihodkov, a je prišlo do zamika novih iskalnikov, saj je Google zamaknil objavo svoje platforme, na kateri bi lahko delali tudi iskalniki Chipola. Zato upamo, da bomo dosegli vsaj lanske številke prihodkov,« pove sogovornik.

Uporabniki si namreč želijo, da Chipolovi iskalniki delujejo na obeh največjih platformah, poleg Googlove še na Applovi. Na slednji že delujejo. Ob tem pa Chipolovi iskalniki delujejo tudi znotraj njihove lastne mobilne aplikacije.

V Chipolu poudarjajo uporabniško izkušnjo: »Ne ustvarjamo samo tistega, kar je trenutno modno v tehnološkem svetu, ampak tisto, kar si naši uporabniki želijo: imeti mora smisel, reševati mora resnično težavo, in reševati jo mora na učinkovit in finančno dostopen način.

Dodatni načini uporabe iskalnikov bodo pomenili, da se bo razširila možnost prodaje tovrstnih izdelkov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Chipolo išče nove poti na konkurenčnem trgu

Po Zelenškovih besedah se bo v prihodnjih petih letih trg, na katerem delujejo, konkretno spremenil; s prihodom Appla in Googla ter Samsunga bo ta kategorija dobila večjo prepoznavnost. Zaradi tega bo trg večji, bo pa seveda veliko nove konkurence, in sicer od neznanih kitajskih do uveljavljenih znamk.

»Chipolo se bo temu prilagodil na dva načina: z razširitvijo produktnega portfelja in z vstopom v segment B2B, kjer bo prodajal drugim podjetjem storitev, in sicer znanje, ki smo ga nakopičili v zadnjih desetih letih. Naš produkt je produkt prihodnosti, tehnologija bo na dolgi rok integrirana praktično v vsako napravo, denimo v orodje, ki bo imelo že integrirano tehnologijo bluetooth, in v produkte, ki bodo samo zaradi te tehnologije dobili povezavo bluetooth.«

Po njegovih besedah bo Chipolo podjetjem pomagal, da bodo tovrstno tehnologijo lažje, hitreje in ceneje integrirala v svoje izdelke.

Ob tem razvijajo vstop v manjše trgovine, teh je več tisoč, kjer zaradi nizke fluktuacije lahko izobrazijo zaposlene tudi za prodajo njihovih iskalnikov«. Gre za trgovine, kjer prodajajo izdelke, ki so komplementarni iskalnikom chipolo, denimo prodajalne koles. V Chipolu namreč vidijo možnosti razvoja iskalnikov za več novih kategorij, med drugim za kolesa in kovčke. »Dodatni načini uporabe iskalnikov bodo pomenili, da se bo razširila možnost prodaje tovrstnih izdelkov, denimo v specializiranih trgovinah za kolesa. Tako bomo razširili naš portfelj,« še pove Zelenšek.