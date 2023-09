Cisco Webex zagotavlja enoten sistem za zaposlene v pisarni ali na terenu

Sodobni načini komunikacije pospešeno nadomeščajo uporabo klasične telefonije, kljub temu pa tudi fiksna telefonija predvsem v poslovnem svetu ostaja eden od pomembnih komunikacijskih kanalov.

Cisco Webex je celovita rešitev, ki omogoča hibridno delo na način, da zagotavlja enoten sistem za zaposlene v pisarni, na terenu ali na oddaljenih lokacijah. Z rešitvijo Cisco Webex lahko podjetja enostavno združijo fiksno telefonijo s platformo za sodelovanje na daljavo Webex. Tako enako fiksno številko uporabljajo na vseh napravah − fiksnem telefonu, računalniku, mobitelu ali tablici. Delo na drugih lokacijah bo še enostavneje, saj so na voljo videokonferenca in spletni seminarji, z deljenjem namizja in dokumentov pa omogoča lažje in učinkovitejše sestanke.

Z rešitvijo Cisco Webex lahko podjetja povečajo dosegljivost svojih zaposlenih in zmanjšajo potrebe po vzdrževanju fizične opreme na različnih lokacijah. Nižji so tudi stroški, saj ni potrebe po stalnem nakupu nove opreme. Telekom Slovenije podjetjem pri tem zagotovi celovito rešitev – popolnoma preprosto namestitev in prilagoditev sistema potrebam vsakega podjetja, skrbi pa tudi za brezhibno delovanje.

Igor Lisjak, strokovnjak za razvoj sodobnih poslovnih komunikacijskih rešitev v Telekomu Slovenije, potrjuje učinkovitost rešitve: »Kar nekaj uporabnikov poslovne telefonije se je odločilo za uporabo Cisco Webexa. Navdušeni so, kako enostaven je začetek uporabe, namestitev lahko izvedejo brez pomoči IT-strokovnjakov. Cenijo tudi možnost dosegljivosti prek fiksne telefonije ne glede na to, kje so, kar jim omogoča prilagodljivost in mobilnost pri delu.«

FOTO: Getty Images/istockphoto

Poslovna telefonija Cisco Webex omogoča:​ uporabo fiksne telefonske številke na računalniku ali mobilni napravi,

opcijsko uporabo namiznega telefonskega aparata,

brezskrbno in neomejeno komunikacijo v vsa slovenska fiksna in mobilna omrežja,

videokonferenčne sestanke,

neposredno sporočanje (klepet), deljenje zaslona in pošiljanje datotek.​​​​​​​ Priklop poslovne telefonije Cisco Webex je enostaven, saj ožičenje za fiksno telefonijo ni potrebno. ​Predvsem pa storitev zagotavlja popolno dosegljivost zaposlenih kjer koli in kadar koli na vseh napravah (mobitel, računalnik ali tablica).

FOTO: Getty Images/istockphoto

Za več informacij in brezplačni preizkus rešitve Cisco Webex pišite na elektronski naslov poslovna.prodaja@telekom.si

Naročnik oglasne vsebine je Telekom Slovenije, d. d.