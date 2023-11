Delova podjetniška zvezda je RLS Merilna tehnika iz Komende

»Tudi letošnji nabor desetih nominirancev, že sedmi po vrsti, smo opravili na podlagi seznama Ajpesa hitro rastočih podjetij, ki nam je poslal seznam 419 malih in srednje velikih podjetij. Pri izboru nominirancev smo upoštevali finančne kazalnike, njihov položaj na trgu, razvojno naravnanost podjetja in druge kriterije, kot je trajnostni razvoj,« je pojasnil Stojan Petrič, direktor medijske hiše Delo.

Opozoril je, da je ena od rdečih niti letošnjega izbora bilo tudi družinsko podjetništvo, ki je eno od pomembnih generatorjev gospodarske rasti v Sloveniji. »Tako je kar osem od desetih nominiranih podjetij družinskih – vodijo pa jih prve, druge ali celo tretje generacije v družini. Podjetja so različna po panogah, kar ste videli, ter po velikosti, na eni strani so industrijska podjetja, na drugi IT podjetja,« je dejal Petrič.

Najmanjše nominirano podjetje je lani ustvarilo dobre tri milijone evrov prihodkov, medtem ko se nekatera druga z rastjo že približujejo kategoriji velikih podjetij. »Nominirancem je enotno, da vlagajo v razvoj ter imajo izdelke z visoko dodano vrednostjo. Povprečna dodana vrednost na zaposlenega desetih nominiranih podjetij namreč znaša več kot 80 tisoč evrov,« je pojasnil Petrič.

Opozoril je na to, da je bila zaradi uspešnega poslovanja vseh nominiranih podjetij odločitev komisije zelo težavna. Prvič v sedmih letih je bil potreben drugi krog glasovanja, da so se v komisiji poenotili glede podjetja, ki bo letošnja podjetniška zvezda Dela. »Zato v imenu komisije in seveda tudi v svojem imenu čestitam vsem nominirancem za letošnje sodelovanje pri izboru,« je dejal Petrič in takoj potem s tresočimi rokami razglasil Podjetniško zvezdo Dela za leto 2023, to je RLS Merilna tehnika.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kaj so odlike Delove podjetniške zvezde

Kot je v utemeljitvi zapisala strokovna komisija, je robotizacija v proizvodnji, kmetijstvu, medicini in še marsikje v vzponu in na valu tega trenda raste tudi podjetje RLS Merilna tehnika, ki izdeluje senzorje pomika in zasuka za robotsko industrijo. Da znajo izkoristiti trende v svetu, so že dokazali s svojim dosedanjim poslovanjem, z vlaganjem v razvoj in inovacije pa postavljajo tudi dobre temelje za prihodnost.

Senzorje vgrajujejo v različne aplikacije, denimo industrijske kolaborativne robote, eksoskelete, medicinske in rehabilitacijske robote, robote za kmetijstvo. Vedno bolj so prisotni tudi v e-mobilnosti, ter vesoljski industriji. S svojimi rešitvami uspevajo na svetovnem trgu, saj v tujini ustvarijo 95 odstotkov prihodkov, predvsem na trgih Evropske unije, ZDA, Japonske, Kitajske in Južne Koreje.

RLS zaposluje okoli 270 ljudi. Lani so ustvaril 43 milijonov evrov prihodkov, skoraj polovico več kot pred petimi leti. Čisti dobiček je ob tem znašal 5,7 milijona evrov. Ob tem dosegajo 100.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, kar je dvakrat več od povprečja slovenskega gospodarstva, temelji pa na inovativnih in kompleksnih izdelkih. Približno 40 odstotkov zaposlenih dela v razvoju in tehnologiji, poleg tega pri bazičnih raziskavah pogosto sodelujejo z univerzami in institucijami v Sloveniji in EU. Tudi zato so njihove rešitve produkti prihodnosti.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Bralska zvezda

»Glavna naloga v družbi Generali Investments, ki jo opravljamo na globalnih kapitalskih trgih za naše vlagatelje je iskanje dobrih zgodb. Zato nam je tudi projekt Delove podjetniške zvezde zelo blizu in z velikim ponosom smo že 6. leto zapored generalni pokrovitelj tega dogodka,« je povedala Marija Pregelj, članica letošnje komisije izbora DPZ.

»Zahvaljujemo se medijski hiši Delo, da tako vztrajno že vrsto let išče dobre podjetniške zgodbe in organizira ta izbor, predvsem pa, da z medijskim izpostavljanjem dobrih podjetniških praks prek prispevkov, intervjujev in komentarjev soustvarja pozitivno podjetniško klimo v Sloveniji,« je dejala.

Čestitala in zahvalila se je tudi vsem desetim nominirancem. »S svojim dobrim delom in tudi zgledom, kako združiti lastno ustvarjalnost in sodobne tehnologije, ter kako pristopiti k trajnostnosti, vsem nam osvetljujete pot v prihodnost. Vsak izmed vas sveti na prav poseben in sebi lasten način,« je dejala Marija Pregelj.

Poudarila je, da vsakemu izmed njih pripada ta zvezdniški večer, a po izboru bralcev (in zaradi izbora bralcev) ena zvezda danes sveti močneje. Zmagovalno podjetje po izboru bralk in bralcev Dela je Roto Group, d.o.o., Murska Sobota.

Deloveo podjetniškeo zvezdo je izbrala komisija s predsednikom, direktorjem medijske hiše Delo, Stojanom Petričem, in člani, državnim sekretarjem, pristojnim za internacionalizacijo, podjetništvo, razvojna sredstva in turizem na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, Matevžem Frangež, namestnico direktorja sektorja finančnega svetovanja in vodjo trženja v Generali Investments Mojco Marijo Pregelj, rednim profesorjem na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, dr. Dušanom Mramorjem, Andrejem Lapajnetom, izvršnim direktorjem podjetja ZEBRA BI informacijske rešitve, ki je bilo lanska Delova podjetniška zvezda ter predstavniki uredništva medijske hiše Delo.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo