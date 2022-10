Denar izgublja vrednost – kam torej s prihranki?

Denar izgublja vrednost, saj je inflacija še vedno v polnem zagonu. In če so se vlagatelji še pred meseci obračali k nepremičninskemu trgu, je jesen spet pokazala nove priložnosti, ki tlijo že dlje časa. Krizni in negotovi časi že iz preteklosti potrjujejo, da so v takšnih obdobjih naložbe v plemenite kovine dobra odločitev. In če razmišljate o novih priložnostih za oplemenitev denarja, potem preverite, zakaj je plemenita kovina osmij dobra naložba.

Kaj je osmij in zakaj je tako poseben

Osmij je na naložbeni trg stopil šele leta 2014, vendar je ravno zaradi vseh edinstvenih značilnosti postal zelo priljubljen med vlagatelji po vsem svetu. Samo v letu 2021 je imel 24-odstotni donos.

Naraščanje vrednosti osmija skozi čas.

»Je varna, stabilna, dolgoročna naložba. Na voljo je izključno v fizični obliki, kar pomeni, da vsak investitor prejme osmij v lastno posest,« pojasni Alen Senekovič, direktor Osmium inštituta Slovenija, ki je edini uradni prodajalec osmija pri nas.

FOTO: Osmium Inštitut Slovenija

Inštituti imajo sicer ključno vlogo pri nakupu osmija. Poleg prodaje med drugim svetujejo glede investicij ter hkrati skrbijo, da so investitorji seznanjeni z novostmi na trgu te plemenite kovine, in to z zanesljivimi in preverljivimi informacijami. »Poskrbimo še za uvoz osmija iz Nemčije, zavarujemo nakazila in transport ter dostavimo osmij našim kupcem. V večini primerov naložbeni osmij potuje z zavarovano, ekspresno dostavo oziroma kurirjem neposredno iz nemškega Osmium inštituta do kupca. Obenem dajemo podporo in informacije zlatarjem in draguljarjem, ki izdelujejo nakit iz osmija,« še dodaja Alen Senekovič.

Osmij je edinstven še zaradi več drugih razlogov. Vrednost mu daje njegova redkost, saj je najbolj redka izmed vseh plemenitih kovin v zemeljski skorji. Strokovnjaki ocenjujejo, da ga je kar 1500-krat manj kot zlata in 2500-krat manj kot srebra.

Osmijski veliki pok Časovno točko, ko bo zmanjkalo osmija, strokovnjaki imenujejo »Osmium Big Bang«. Kdaj bo do tega prišlo, je težko določiti; ocenjuje pa se, da prej kot v desetih letih. Strokovnjaki se strinjajo, da bo v trenutku t. i. velikega poka prišlo do eksponentne rasti cene. Razlog za to je tudi v tem, da je kristaliziran osmij skoraj nemogoče znova reciklirati.

FOTO: Osmium Inštitut Slovenija

Je tudi 35-krat bolj dragocen kot zlato in ima najvišjo vrednost glede na volumen med vsemi plemenitimi kovinami.

Vrednost mu daje tudi dejstvo, da ga ni mogoče ponarediti, saj so vsi osmijevi kristali skenirani do nanometra natančno in skenirane 3D-fotografije tudi ustrezno certificirane.

Osmij na trgu doživlja neverjetne vrednosti Cena kristalinskega OSMIJA od lansiranja na trg leta 2014 nenehno raste in je zelo stabilna. Samo v letu 2021 je osmij dosegel 24-% donos.

Varen nakup s certifikatom

Popolnoma vsak kos osmija na trgu je certificiran. Certificiranje opravlja Osmium inštitut iz Nemčije. Certifikat vključuje fizične podatke osmija in unikatni zapis/kodo. Pri tem je pomembno vedeti:

Osmij brez certifikata ne obstaja!

Vsak kos osmija ima na spletu dostopno fotografijo v visoki ločljivosti.

Edina institucija na svetu za certificiranje osmija je Osmium inštitut v Nemčiji.

Pri prodaji in nakupu je treba vedno predložiti certifikat, ki dokazuje pristnost osmija.

Naložba v osmij je varna, ker jo nadzorujejo in vodijo pooblaščeni inštituti, teh je na svetu 20, enega imamo tudi v Sloveniji.

Osmij je samo v letu 2021 zabeležil 24-odstotni donos. FOTO: Osmium Inštitut Slovenija

Osmij je bil vse do leta 2014 strupen, potem so švicarski znanstveniki po naključju odkrili možnost, da ga lahko kristalizirajo. Postopek je izjemno kompleksen in dolgotrajen, pri čemer je ves čas soodvisnih kar 50 spremenljivk (temperatura, tlak, delež plinov …). Kristalinski OSMIJ ima čistino 99,9995 % in je v tej obliki popolnoma neškodljiv za telo in kožo.

Tako edinstven, da je postal pravi hit tudi med draguljarji

Aqua Wave Ring izdelovalca MyriamSOS je osvojil 1. mesto v kategoriji Inovacija leta na NAJ Awards 2019 v Londonu. FOTO: Osmium Inštitut Slovenija

Osmij je zelo iskan tudi med svetovno priznanimi draguljarji po vsem svetu. Njegova glavna lepotna atributa sta edinstven modro-srebrni in modro-beli odboj. Izbranemu nakitu tako doda tisti pravi kanček hollywoodskega glamurja.









