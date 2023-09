Gospodarska rast: bomo sledili ohlajanju Nemčije?

Leto 2023 ni bilo enostavno, vendar so kapitalski trgi kljub slabšim napovedim in nestabilnim dogajanjem v svetovnem gospodarstvu ostali stabilni. Toda pogled v prihodnost je še vedno precej negotov. Gospodarska rast Nemčije, ki je motor evropskega gospodarstva in pomembno vpliva tudi na slovensko, se je precej ohladila. Kako bo na splošno slaba gospodarska rast v Evropski uniji, ki še vedno zaostaja za ameriško, vplivala na dogajanje na kapitalskih trgih ob koncu leta? Bodo zdržali takšen pritisk? Kako naj se v luči takšnih okoliščin odzovejo investitorji?

Katere so prave priložnosti za vlagatelje

Izkušnje iz prejšnjih mesecev so potrdile, da konservativne naložbe in vztrajanje pri bančnih depozitih niso najbolj optimalna izbira za finančno premoženje. A kljub temu imamo Slovenci 26,38 milijarde evrov svojih prihrankov na računih pri bankah in samo 4,5 milijarde evrov v vzajemnih skladih.

Da bi morali pri svojih investicijah pokazati malo več poguma, potrjujejo dejstva: V letu 2023 bančne obrestne mere pri vezanih vlogah do enega leta niso presegle enega odstotka, za daljše obdobje pa so ostale pod dvema odstotkoma. Po drugi strani so kapitalski trgi pisali zgodbo višjih donosov.

Ameriški delniški indeks S&P je, merjeno v evrih, od začetka januarja do zadnjega dne avgusta 2023 dosegel 16,02-odstotni donos.

Niste prepričani, kje začeti?

Prav pomanjkanje znanja je glavna ovira vlagateljev, ki iz navade vztrajajo pri depozitih na bankah. To je potrdila tudi anketa, ki jo je družba Generali Investments opravila med naključnimi vlagatelji. Spraševali so, kaj jih zadržuje, da bi začeli investirati. In rezultati slovenskih varčevalcev so: 36 odstotkov posameznikov je odgovorilo, da nimajo dovolj sredstev, 29 odstotkov nima dovolj znanja in ne ve, kje začeti, enak odstotek posameznikov pa se boji, da bi svoj začetni vložek izgubili.

V resnici je plemenitenje prihrankov v vzajemnih skladih veliko bolj preprosto, kot je morda videti na prvi pogled. Za to ne potrebujete veliko denarja ali poznavanja delovanja kapitalskega trga. Začnete lahko že s 30 evri na mesec, za vse drugo bodo poskrbeli profesionalni upravitelji premoženja.

Glavna prednost vzajemnih skladov je, da se sredstva plemenitijo na kapitalskih trgih, ki so dolgoročno bolj donosni od bančnih depozitov. Ena od značilnosti kapitalskih trgov je volatilnost, torej nihajnost tržnih tečajev na kratek rok, in vsi naložbeni razredi nosijo določeno stopnjo tveganja. Tega se morajo vlagatelji zavedati, a razpršenost naložb, ki je temeljna prednost vzajemnih skladov, zmanjšuje tveganje.

Vas zanima več o varčevanju v vzajemnih skladih? Preberite si naš prispevek na blogu: Kako začeti investirati v 5 korakih

