Imate prihranke? To je najpogostejša napaka

Zakaj bi vaši prihranki zaradi vztrajne inflacije izgubljali vrednost, če jih lahko oplemenitite? V oktobru, mesecu varčevanja, imate priložnost, da se znova posvetite svojim finančnim ciljem. In čeprav se morda zdi, da je varčevanje nekoliko dolgočasno, je ključnega pomena za naše finančno dobro počutje. Zakaj? Zato, ker bi vaši prihranki ravno zaradi inflacije dolgoročno izgubili vrednost.

Kako je to možno? Predstavimo konkreten primer: Predpostavimo, da imate danes 25.000 evrov prihrankov in jih želite ohraniti za upokojitev čez 20 let. Če bi vaši prihranki ležali na bančnem računu, kjer obrestna mera ne bi bila višja od inflacije (kar je trenutna resničnost), bi se realna vrednost vaših 25.000 evrov čez 20 let dejansko zmanjšala.

Zato sta varčevanje in pametno vlaganje ključnega pomena za ohranjanje in povečanje vašega premoženja v luči inflacije. Če želite obdržati korak s stroški življenja in doseči finančne cilje v prihodnosti, morate premisliti o pametnih naložbah, ki bodo premagale inflacijo in vam omogočile, da svoj denar oplemenitite, namesto da izgublja vrednost.

Ne veste, kje začeti? Prijavite se na finančni webinar.

Nimate poguma? To ni prava težava

Zakaj smo Slovenci zadržani do naložb, zakaj ne investiramo? Anketa, ki so jo opravili v družbi Generali Investments, kaže, da 34 % posameznikov nima dovolj znanja in ne ve, kje začeti, 53 % posameznikov se boji, da bi izgubili, drugi menijo, da nimajo dovolj prihrankov.

Rušimo najpogostejše tabuje o varčevanju. Prijavite se na brezplačni webinar družbe Generali Investments. Spoznali boste osnove osebnih financ in dokončno ovrgli vse zadržke pred investiranjem:

Znanje. Kdaj je pravi čas za začetek? Danes. Uspešno investiranje zahteva svoj čas. Potreben je čas, da razumete tveganja borznega trga, ki lahko na kratek rok uničijo portfelj, na dolgi rok pa vsak nihaj pomeni priložnost. Potreben je tudi čas, da uživate koristi obrestnega obrestovanja. Odlašanje zagotovo ni odgovor. Strah. Zakaj nas je strah? Najhujša napaka, ki jo investitorji delajo, je, da kupujejo visoko in prodajajo nizko. Samozavestno kupujejo, ko trg raste, in prodajajo iz strahu, ko pada. Uspešni investitorji imajo načrt za razporeditev sredstev in se ga držijo, ne glede na to, kako se trg obnaša. Nimam dovolj sredstev. Ali je 30 evrov na mesec dovolj? Uspešni investitorji porabijo manj, kot zaslužijo, in razliko investirajo. Tu je ključno razumeti učinek delitve prihodkov na tri dele: del, namenjen kritju tekočih stroškov, del, namenjen nepričakovanim stroškom (tako imenovana likvidnostna rezerva), in del za prihodnost, namenjen investiranju.

Pogosto rečemo, da Slovenci s svojimi prihranki delamo tako, kot so naši starši in stari starši. Smo zelo varčni in uspe nam prihraniti veliko. A več kot polovico našega finančnega premoženja je na računih bank ali v gotovini. Na to niso vplivale ne nizke obrestne mere ne povišana inflacija.

Svet se spreminja in z njim tudi potrošniške navade. Čas je, da spremenimo tudi svoje varčevalne navade in postanemo investitorji.

Prijavite se na webinar

