IncontiLase® – varno in učinkovito lasersko zdravljenje inkontinence

Stresna urinska inkontinenca je bolezensko stanje, ki v povprečju doleti vsako deseto žensko. Pojavi se lahko v različnih obdobjih življenja, najbolj pogosta pa je po menopavzi. Nehoteno uhajanje urina ob kihanju, kašljanju, smejanju in fizičnih naporih, npr. med dvigovanjem bremen, hojo po stopnicah ali spolnimi odnosi, lahko privede do samoosamitve, zbite samopodobe in drugih težav. Dobra novica pa je, da lahko inkontinenco uspešno odpravimo z lasersko metodo. Fotonino lasersko zdravljenje IncontiLase® omogoča učinkovito, nežno, varno in minimalno invazivno zdravljenje brez anestezije in bolečin.

Naj inkontinenca ne bo tabu

Čeprav gre za pogosto obolenje, je inkontinenca v družbi še vedno tabu. Zaradi strahu in sramu pred neprijetnimi vonjavami se ženske začnejo izogibati družabnemu življenju, pogosto tudi spolnosti, kar vodi v poslabšanje partnerskih in drugih odnosov. Pri zaposlenih se lahko poveča odsotnost z dela. Vse to močno vpliva na njihovo počutje, samopodobo in samozavest.

Ženske o uhajanju urina težko spregovorijo. Težave pogosto prikrivajo in se skušajo navaditi nanje, dokler se ne stopnjujejo do te mere, da z obiskom zdravnika ni več mogoče odlašati, kar je škoda, saj lahko danes, v sodobni medicini, nehoteno uhajanje urina učinkovito zdravimo z lasersko metodo IncontiLase®. Prej ko pacientka poišče zdravniško pomoč, boljši bodo rezultati zdravljenja in prej se bo kakovost življenja izboljšala.

Fotona je razvila inovativno metodo IncontiLase®, ki omogoča nežno, varno in minimalno invazivno lasersko zdravljenje nehotenega uhajanja urina. Foto: Fotona

Kaj je IncontiLase®

IncontiLase® je nežen laserski postopek za zdravljenje stresne urinske inkontinence. Laserska svetloba v patentirani Fotona SMOOTH® modaliteti se dovaja na vaginalno tkivo preko posebej oblikovanega ročnika, podobnega spekulumu, in tehnologije, ki je zasnovana tako, da je poseg nežen in neboleč. Blago segrevanje tkiva sproži tvorbo novega kolagena in krčenja ter zategovanja obsevanih tkiv, kar krepi medenično oporo in pomaga zaustaviti ali zmanjšati nehoteno uhajanje urina med fizičnimi dejavnostmi, kašljanjem ali kihanjem.

Zanesljivi klinični rezultati

Zdravljenje je najbolj uspešno pri ženskah z blago in zmerno stresno urinsko inkontinenco – skoraj 70 odstotkov pacientk je po 120 dneh suhih. Pri hudi stresni urinski inkontinenci so rezultati prav tako zelo dobri, o izboljšanju simptomov pa poročajo tudi ženske z mešano inkontinenco.

Visoka stopnja uspešnosti zdravljenja. Foto: Fotona

Edinstvene prednosti IncontiLase®

Zdravljenje IncontiLase® je nežno, varno in minimalno invazivno. Poseg poteka na ginekološkem stolu, brez anestezije in bolečin. Traja približno 30 minut. Za zdravljenje ni posebnih omejitev, pomembno je le, da pacientka na dan posega nima menstruacije. Za lajšanje blage ali celo zmerne stresne urinske inkontinence praviloma zadostujejo dva do trije posegi IncontiLase® z enomesečnim presledkom. Okrevanje je izjemno hitro, zato predpisovanje analgetikov ali antibiotikov ni potrebno, pacientke pa lahko takoj nadaljujejo običajne vsakodnevne dejavnosti.

Zadovoljne pacientke

Za Fotona IncontiLase® se odloča vse več žensk in številne so nad rezultati nežnega laserskega zdravljenja tako navdušene, da želijo deliti svojo izkušnjo – predstavljamo vam dve.

Vera, 79 let: »Rada potujem z možem, zato me je uhajanje urina motilo. Medtem ko sem čakala na operativni poseg TVT, sem izvedela za možnost laserskega zdravljenja inkontinence. Dva meseca po posegu opažam veliko izboljšanje.«

Irena, 33 let: »Vedno sem bila zelo aktivna in tudi po dveh porodih sem želela ohraniti enak način življenja. O laserski terapiji sem brala v ženski reviji. Šest tednov po terapiji sem bila popolnoma suha. Poletje prihaja in končno sem se rešila vložkov!«

Naročnik oglasne vsebine je Fotona.