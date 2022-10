IIoT platforma za večjo razpoložljivost in nižje obratovalne stroške strojev

V vse bolj tehnološko zahtevnem in konkurenčnem poslovnem okolju številna industrijska podjetja iščejo skrite rezerve za izboljšanje učinkovitosti poslovanja. Eno od takšnih področij je zagotavljanje visoke razpoložljivosti strojev, saj izkušnje kažejo, da lahko produktivnost povečamo tudi za več kot 10 odstotkov.

Pri tem so nam v veliko pomoč podatki o delovanju strojev, če jih znamo izkoristiti. To je bilo še do nedavnega tehnično zapleteno in drago, danes pa je s pomočjo digitalizacije procesov in principov Industrije 4.0 ter tehnologij industrijskega interneta stvari oz. IIoT in oblačnih storitev bistveno bolj preprosto in ekonomično.

Na podlagi natančnih podatkov, ki jih obdelamo v pregledne in razumljive informacije, lahko rešujemo tudi najbolj zahtevne izzive, kot so povečanje razpoložljivosti s preprečevanjem okvar, doseganje optimalnih načinov uporabe, razvojne nadgradnje strojev za večji izkoristek in podobno.

Vse to omogoča platforma IIoT, ki je rezultat razvojnega in poslovnega sodelovanja Telekoma Slovenije in Metronika.

Učinkovita rešitev za proizvajalce in uporabnike strojev

Inovativna platforma IIoT zagotavlja zajem, prenos, shranjevanje, obdelavo in prikaz podatkov za spremljanje in optimizacijo delovanja strojev.

Sestavlja jo pet ključnih modulov, kar omogoča prilagajanje funkcionalnosti različno zahtevnim proizvajalcem in uporabnikom strojev:

1) Osnovni (Core). Zagotavlja zajem, pripravo in prenos podatkov v oblak ter njihovo obdelavo v uporabne informacije, ki jih lahko uporabniki izvozijo tudi v poljubne tretje sisteme.

2) Delovanje strojev (Operational Monitoring). Namenjen je spremljanju delovanja strojev, obveščanju o dogodkih na strojih, izračunom KPI, analizam izkoriščenosti in faktorjev izgub ter navodilom in dokumentaciji za uporabo strojev.

3) Podpora vzdrževanju (Maintenance Support). Omogoča celovito podporo vzdrževalnim procesom, vključno z upravljanjem aktivnosti vzdrževalcev, zgodovino obratovalnih podatkov in posegov, alarmiranjem ob zastojih ter dostopnostjo tehnične in vzdrževalne dokumentacije.

4) Napredna analitika (Advanced Analytics). Zagotavlja izdelavo prilagojenih poročil, primerjave obratovanja strojev na različnih lokacijah, hitro raziskovanje in odpravo vzrokov okvar ter je osnova za dodatne storitve strojegradnikov (npr. napredno vzdrževanje).

5) Umetna inteligenca (AI&ML). Namenjena je napovednemu vzdrževanju strojev in naprednejšim uporabnikom, ki jih zanimajo digitalni dvojčki, obogatena resničnost in druge najnovejše tehnološke rešitve.

Podatki za proizvajalce strojev in industrijska podjetja so ločeni; do njih lahko dostopajo le uporabniki, ki imajo ustrezne pravice.

Uporabniki si lahko preprosto ustvarijo tudi posebne prikaze ali preglede podatkov izven standardnih nadzornih plošč, saj je aplikacija preprosto nastavljiva. Aplikacija je na voljo prek vseh standardnih spletnih brskalnikov in ne zahteva dodatne namestitve. Dostopna in prilagojena je za uporabo na vseh mobilnih napravah in računalnikih.

FOTO: Shutterstock

Pozitivni učinki za proizvajalce in uporabnike strojev

Proizvajalci lahko s takšno rešitvijo spremljajo delovanje strojev v realnem času in z dodatnimi storitvami uporabnikom pomagajo pri boljši izkoriščenosti in razpoložljivosti strojev. Podatki so pomembni tudi za optimalnejše vzdrževanje ter hitrejšo in cenejšo odpravo napak, pa tudi kot povratne informacije za razvoj inovacij in novih generacij strojev.

Industrijska podjetja pa pridobijo celovit pregled nad obratovanjem strojev, povečajo razpoložljivost s hitrejšim ukrepanjem pri okvarah ter lažje izboljšajo svoje proizvodne in vzdrževalne procese. To prispeva k zmanjšanju zastojev ter višji kakovosti, stabilnosti in stroškovni učinkovitosti proizvodnje.

Inovativna platforma za spremljanje in optimizacijo delovanja proizvodnih strojev je rezultat razvojnega in poslovnega sodelovanja dveh vodilnih podjetij na področjih IKT ter avtomatizacije in digitalizacije industrije. Telekom Slovenije je vodilni slovenski ponudnik najsodobnejših IKT-storitev in rešitev, ki nenehno skrbi za razvoj in uvaja nove inovativne tehnologije, s katerimi uporabnikom zagotavlja vrhunsko omrežje, najsodobnejše storitve in odlično uporabniško izkušnjo. Metronik je vodilni ponudnik za avtomatizacijo in digitalizacijo procesov v proizvodnji in infrastrukturi, ki mu zaupajo vodilna industrijska podjetja v širši evropski regiji.

Če želite povečati razpoložljivost in znižati stroške obratovanja strojev, se nam pridružite na brezplačnem dogodku, ki bo v četrtek, 19. oktobra 2022, ob 9. uri v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani. Dogodek organizirajo Združenje kovinske industrije Gospodarske zbornice Slovenije, Telekom Slovenije in Metronik. Dodatne informacije in prijave: https://iiot.dogodki.telekom.si/

Naročnik oglasne vsebine je Metronik