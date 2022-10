Inovativna rešitev za kibernetsko varnost

Tako so v Telekomu Slovenije v zadnjem letu obravnavali za dobro petino več kibernetskih dogodkov kot v letu pred tem, ki je bilo po številu napadov rekordno. Kibernetski napadi, ki so usmerjeni tako proti posameznikom kot podjetjem vseh velikosti, so se povečali tudi z začetkom vojne v Ukrajini. Ta trend naj bi v prihodnje le še naraščal, saj naj bi bilo do leta 2024 z internetom stvari povezanih 22,3 milijarde naprav po vsem svetu. Številna kazniva dejanja kibernetskega kriminala so namreč mogoča prav zaradi povezanosti vse večjega števila naprav v splet.

Med glavnimi napadi je onemogočanje dostopa do storitev

Kibernetska varnost vključuje dejavnosti za zaščito omrežij in informacijskih sistemov, uporabnikov teh sistemov in drugih oseb, na katere vplivajo kibernetske grožnje. Najpogostejši vzroki varnostnih incidentov v zadnjem času so zlonamerna programska oprema (črvi, trojanci ipd.) in izsiljevalski virusi (ransomware), ki jih napadalci največkrat dostavijo žrtvi s pomočjo spletnega ribarjenja (phishing) ali prek ranljivosti programske opreme, sledijo napadi DDoS ter izguba, razkritje in/ali kraja podatkov. Ob tem se še vedno prevečkrat dogaja, da uporabniki uporabljajo preprosta – enostavna gesla, jih ne menjajo ter izredno slabo upravljajo podatkovne arhive in varnostne kopije.

FOTO: Bojan Puhek

Kibernetska varnost po najvišjih standardih

Operativni center kibernetske varnosti Telekoma Slovenije je certificiran in skladen z najvidnejšimi mednarodnimi standardi s področja informacijske varnosti, med njimi tudi z ISO 27001 za informacijsko varnost in ISO 22301 za neprekinjeno poslovanje. V Telekomu Slovenije uvajajo tudi nove rešitve za aktivno odzivanje na kibernetske incidente z uporabo avtomatizacije in umetne inteligence. Na vseh segmentih IKT-infrastrukture in storitev uvajajo varnostne rešitve, ki so skladne s konceptom t. i. ničelnega zaupanja (Zero Trust). Poleg tega nenehno skrbijo za izobraževanja strokovnjakov in aktivno sodelujejo pri mednarodnih vajah s področja kibernetske varnosti, s čimer utrjujejo svoje kompetence in pridobivajo dragocene izkušnje.

Rešitve, s katerimi bodo podjetja varnejša pred kibernetskimi napadi

Kibernetska varnostna tveganja so usmerjena proti posameznikom in podjetjem vseh velikosti. Pri tem so manjša in srednja podjetja še posebej ranljiva, saj pogosto nimajo zaposlenih varnostnih strokovnjakov ali nameščene ustrezne kibernetske zaščite. Zato so v Telekomu Slovenije zanje pripravili cenovno učinkovito ponudbo storitev upravljane kibernetske varnosti, ki vključuje implementacijo tehničnih rešitev, strokovno podporo in spremljanje varnostnih dogodkov 24 ur na dan. Za velika podjetja in ustanove pa k izzivu zagotavljanja varnosti pristopijo projektno, najprej z analizo stanja in potreb, potem z načrtovanjem sistemov in procesov varovanja ter nato njihovo uvedbo v delovanje. Še posebej je pomembno, da v Operativnem centru kibernetske varnosti nenehno spremljajo, kaj sistemi zaznavajo, in se na to takoj odzivajo.

Za varnostne storitve Telekoma Slovenije se odloča vedno več podjetij in ustanov vseh panog in velikosti, pa tudi podjetja in organizacije s področja kritične infrastrukture in drugih izvajalcev bistvenih storitev. Ravno prilagodljivost upravljane storitve kibernetskega varovanja in zaščite je ena od ključnih prednosti njihovih rešitev.

Naročnik oglasne vsebine je Telekom Slovenije