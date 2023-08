Intelektualna lastnina je za podjetja tako ščit kot meč

Izvozno naravnano slovensko gospodarstvo bo lahko le z inovativnostjo in ustreznim varovanjem svoje intelektualne lastnine ostalo konkurenčno.

Za mala in srednje velika podjetja (MSP) je intelektualna lastnina hkrati ščit in meč, poudarja Daren Tang, generalni direktor Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (ang. World Intellectual Property Organization – WIPO). »Ne le, da pomaga zaščititi njihove ideje, temveč je tudi sredstvo za vstop na nove trge in uspeh na njih. WIPO si zato močno prizadeva, da bi MSP uporabljala intelektualno lastnino za rast in širjenje. Mala in srednje velika podjetja namreč predstavljajo največji delež gospodarstev in so ključni vir inovacij in ustvarjalnosti v vseh sektorjih, na vseh trgih in vidikih življenja,« še pravi Tang.

In med 548 prijavljenimi podjetji iz vsega sveta je mednarodna žirija na podlagi več kriterijev izbrala sedem letošnjih dobitnikov nagrad WIPO Global Awards, ki jo WIPO podeljuje tistim MSP, ki s pomočjo pravic intelektualne lastnine uresničujejo svoje poslovne ideje, hkrati pa z inovativnostjo in ustvarjalnostjo prispevajo k boljši skupni prihodnosti. In to nagrado je letos julija prejelo tudi slovensko podjetje Aerosol, ki razvija instrumente in metode za merjenje kakovosti zraka ter ozavešča o negativnem vplivu črnega ogljika in drugih ogljičnih aerosolih na podnebje in zdravje ljudi.

Enotni patentni sistem

Malim in srednjim podjetjem s sedežem v Evropski uniji (EU) je letos na voljo 60 milijonov evrov za boljšo zaščito intelektualne lastnine, in sicer v obliki bonov, s katerimi bodo lahko pokrila nekatere stroške v zvezi z oceno potreb po zaščiti intelektualne lastnine. Uporabila jih bodo lahko tudi za povračila v zvezi z registracijo patentov, blagovnih znamk in modelov. Letos so vključene tudi rastlinske sorte. Podjetja lahko tako s podporo EU prihranijo 1500 evrov za prijavo patenta in 225 evrov za žlahtniteljske pravice.

Za olajšano zaščito inovacij v Evropi in izkoriščanje njihove intelektualne lastnine pa je s 1. junijem začel delovati enotni patentni sistem, ki bo v začetku vključeval 17 držav članic, ki predstavljajo okoli 80 odstotkov BDP EU. Ta sistem bo okrepil inovacije in konkurenčnost EU ter dopolnil enotni trg za patente.

Enotni patentni sistem zagotavlja enotno kontaktno točko za registracijo in uveljavljanje patentov v Evropi. »To pomeni nižje stroške, manj birokracije in manjše upravno breme za inovatorje, zlasti za mala in srednja podjetja. Podjetjem in drugim inovatorjem omogoča, da za svoje izume prejmejo evropski patent z enotnim učinkom, ki velja v vseh sodelujočih državah članicah. S tem se bodo izognili zapletenemu mozaiku nacionalnih patentnih zakonov in postopkov ter dragim nacionalnim zahtevam za potrjevanje evropskih patentov.«

Številne prednosti

Novo Enotno sodišče za patente – pristojno za evropske patente z enotnim učinkom in obstoječe evropske patente – bo podjetjem omogočilo učinkovitejše uveljavljanje patentnih pravic, doslednejši pravni okvir za patentne spore in zmanjšanje tveganj neskladnih odločitev. »To pomeni, da bo ena sama tožba pred Enotnim sodiščem za patente nadomestila več vzporednih postopkov pred nacionalnimi sodišči.«

Prednosti, ki jih prinaša novi enotni patentni sistem, so številne, med njimi tudi nižji stroški za varstvo patentov v Evropi. Obenem bo močno zmanjšal vrzel med stroški patentnega varstva v EU in v glavnih trgovinskih partnericah, kot so ZDA ali Japonska. »Če je trenutno za podaljšanje veljavnosti patenta v sodelujočih državah članicah v obdobju desetih let treba odšteti 29.000 evrov, bodo stroški evropskega patenta z enotnim učinkom za isto obdobje znašali manj kot 5000 evrov.

Poleg tega prinaša enotno patentno varstvo v sodelujočih državah članicah tudi enotno kontaktno točko za registracijo patentov ter večjo pravno varnost pri uveljavljanju patentov. Obenem prinaša inovacije, konkurenčnost in gospodarsko rast, saj bo med drugim spodbujalo tudi razvoj in komercializacijo novih tehnologij in proizvodov. Kot še navajajo, bo tudi pomagalo pritegniti tuje naložbe v EU.