Internet stvari spreminja pravila igre v industriji

Eno od takšnih področij je zagotavljanje visoke razpoložljivosti strojev, saj izkušnje kažejo, da se lahko produktivnost industrijskih podjetij poveča tudi za več kot 10 odstotkov.

Pri tem so lahko v veliko pomoč podatki o delovanju strojev. To je bilo še do nedavnega tehnično zapleteno in drago, danes pa je s pomočjo digitalizacije procesov in principov Industrije 4.0 ter tehnologije industrijskega interneta stvari (oz. IIoT) in oblačnih storitev bistveno bolj preprosto in ekonomično.

Spremljanje delovanja strojev v realnem času

Telekom Slovenije in Metronik sta razvila inovativno platformo IIoT360 industrijskega interneta stvari v oblaku, ki je namenjena spremljanju in optimizaciji delovanja proizvodnih strojev. Platforma industrijskim podjetjem omogoča spremljanje delovanja strojev v realnem času ter njihovo boljšo izkoriščenost in razpoložljivost, pa tudi predikativno vzdrževanje.

Platforma proizvajalcem in uporabnikom strojev zagotavlja zajem, prenos, varno shranjevanje, obdelavo ter prikaz podatkov za spremljanje in optimizacijo delovanja strojev. Na podlagi natančnih podatkov, ki jih platforma zajema in obdela v pregledne in razumljive informacije, lahko podjetja rešujejo tudi najbolj zahtevne izzive, kot so povečanje razpoložljivosti s preprečevanjem okvar, doseganje optimalnih načinov uporabe, razvojna nadgradnja strojev za večji izkoristek in podobno.

»Glavni cilj industrijskega interneta stvari je izboljšanje učinkovitosti poslovanja. S posebnimi napravami, ki so nameščene na stroje, zajamemo podatke o njihovem delovanju, v napravi se podatki pripravijo in prek varne povezave prenesejo v oblak Telekoma Slovenije; vsi podatki so shranjeni v podatkovnih centrih v Sloveniji. Podatke podjetja obdelajo, analizirajo in uporabijo za nadaljnje odločitve,« o prednostih rešitve pravi Samo Turk, direktor Razvoja poslovanja v Telekomu Slovenije.

Pozitivni učinki tako za proizvajalce kot uporabnike strojev

S platformo IIoT360 lahko podjetja izboljšajo produktivnost strojev, pravočasno preprečijo okvare, povečajo razpoložljivost in posledično optimizirajo njihovo delovanje. To prispeva k zmanjšanju zastojev ter višji kakovosti, stabilnosti in stroškovni učinkovitosti proizvodnje.

Industrijska podjetja pridobijo celovit pregled nad obratovanjem, povečajo razpoložljivost s hitrejšim ukrepanjem pri okvarah ter lažje izboljšajo proizvodne in vzdrževalne procese.

Aplikacija je na voljo prek vseh standardnih spletnih brskalnikov in ne zahteva dodatne namestitve. Dostopna je na vseh mobilnih napravah in računalnikih.

Naročnik oglasne vsebine je Telekom Slovenije