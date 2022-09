Iz nabora izdelkov veje močna ekološka ozaveščenost

Projekt Štartaj Slovenija je letos vstopil v svojo sedmo sezono. Vse dotlej je previharil težke čase, a se ni dal ne pandemiji ne posledičnim omejevalnim ukrepom, splošno gospodarsko drsenje v recesijo pa ga, kot kaže, celo utrjuje in spodbuja.

Sedmica je že sama po sebi nekaj posebnega, mističnega, popolnega, srečnega, predstavljala naj bi pozitivno ustvarjalno silo. V povezavi z dogajanjem, ki ga tudi letos generirajo trije partnerji – Spar Slovenija, Pro Plus in agencija Formitas – pa vnaša na gospodarsko sceno nujni optimizem. Dokazuje namreč, da je naša mladina samozavestna, polna idej in željna uspeha, ki se ji obeta na podjetniški poti.

Štartaj Slovenija se nadaljuje po utečenih tirnicah. Tudi letos se na posebej označenih policah Štartaj Slovenija v Intersparih po vsej državi predstavlja novih osem podjetniških ekip s skupaj 18 inovativnimi izdelki. Potrošniki jih lahko kupijo in preizkusijo od sredine septembra, podjetniki pa bodo svoje zgodbe razkrivali ob nedeljah zvečer na POP TV.

Letošnji udeleženci so v povprečju najmlajši do zdaj, večina jih je iz generacije Z.

Letošnji udeleženci so v povprečju najmlajši do zdaj. Večina jih je iz generacije Z (raziskave kažejo, da skoraj četrtina najstnikov te generacije sanja, da bodo imeli svoje podjetje). Povabilo k prijavi v sedmo sezono projekta je bilo domiselno, motivirajoče. Nagovarjalo je s petimi razlogi za vstop v projekt: da bo kandidatova podjetniška zgodba predstavljena na najbolj gledanem TV-programu pri nas, da bo njegov izdelek pristal na »polici, mimo katere ne moreš, ne da bi se ustavil«, da mu bosta na voljo mentorstvo in znanje strokovnjakov s področja trgovine, marketinga, razvoja, kakovosti …, da si bo pridobil tudi neprecenljive življenjske izkušnje in, nazadnje, da bo postal del velike uspešne podjetniške družine, v kateri si udeleženci vseh sezon med seboj pomagajo in se podpirajo.

Poplava kakovostnih prijav

Odziv je bil nad vsemi pričakovanji. Direktorica projektov na Formitasu Žana Močnik je povedala, da so dobili skoraj 500 prijav (do zdaj največ, malo več kot 300). Zaradi velikega števila res kakovostnih prijav so opravili tudi sorazmerno več razgovorov, izbira osmerice je bila toliko težja.

Razveseljivo je tudi, da se v novačenje podjetniških kandidatov za Hitov produkt leta vključuje vse širša gospodarska infrastruktura. Razpisna komisija dobiva informacije o obetavnih izdelkih in posameznikih, ki se nameravajo prijaviti v projekt, tudi različnih zagonskih podjetniških inkubatorjev. To pomeni, da se tudi ta scena spreminja; pred leti so startupi ustvarjali večinoma tehnološke produkte, aplikacije, inovativne izdelke, zdaj pa se v inkubatorjih pojavljajo tudi izdelovalci klasičnih potrošnih dobrin, živil. Svoje pospeševalnike imajo tudi lokalne skupnosti.

Osmerica udeležencev sedme sezone je bila potrjena konec maja. Partnerji projekta vsako leto opremijo kandidate s koristnimi nasveti in izkušnjami, letos pa so zanje pripravili še celodnevno izobraževanje. Strokovnjaki iz podjetja GS1 so jih seznanili z zakonitostmi črtne kode, agencija Formitas je prispevala predavanja o trženju, o nastopu na družbenih omrežjih, embalaži, oblikovanju, znamčenju, ekipa iz POP TV pa o nastopanju pred kamero in snemanju videovsebin za družbena omrežja. Dogodek so sklenile podjetnice iz preteklih sezon, ki so na okrogli mizi svojim naslednikom predale številne koristne nasvete in izkušnje.

Od začetka projekta so sodelujoči podjetniki razvili že več kot dvesto izdelkov. FOTO: Rok Mlinar

Novosti nakazujejo trende

Tudi iz letošnjih podjetnikov veje močna ekološka ozaveščenost. Prijave nakazujejo trende, razkrivajo vrednote mladih in napovedujejo, kaj bo prišlo na trg v prihodnjih letih. Med osmerico izbranih sta, na primer, dva izdelka z drožmi, ki sta med epidemijo covida-19 postala pravi hit. V trendu so zamrznjena živila, ki rešujejo težave z na videz nasprotujočim se pomanjkanjem časa in željo po kakovostni prehrani. Spet se predstavljajo tudi zagovorniki naravne kozmetike, ki je daleč od »instant ponudbe« multinacionalk. Opaziti je, da vse hitreje raste trg prehranskih dopolnil, zanimanje nadobudnih podjetnikov vzbujajo napitki, ki so blagodejni za imunski sistem …

Preletimo, kdo in s čim bo letos nagovarjal Sparove kupce: Jure Čuk, ustanovitelj podjetja Chicatella, je komisijo prepričal s svojo linijo kozmetičnih izdelkov, ki pomagajo blažiti simptome suhe, občutljive in atopične kože. Vlažilna krema Chicatella Moisturizer in mazilo Chicatella Cream vsebujeta naravne sestavine, ki pomirjajo občutek zategovanja in srbeža.

Diplomirana kozmetologinja in bodoča magistrica industrijske farmacije Petja Škufca je postavila linijo izdelkov Clariteca Element: šampon za lase, gel za prhanje in čistilo za obraz. Izstopa zaradi svoje inovativne oblike – vsi izdelki so iz naravnih sestavin in dehidrirani, v obliki prahu. Zato ne vsebujejo konzervansov in stabilizatorjev.

Projekt Štartaj Slovenija je že prerasel v podjetniško gibanje.

Jasmina Avbar in Jasmina Jeršin sta ustvarili linijo trajnostnih izdelkov za dom Dantesmile. V projekt sta vstopili z ekološko gobico za pomivanje posode, izdelano iz posušene lufe. To je buči podobna rastlina, ki raste v okolici Novega mesta. Je stoodstotno biorazgradljiva, z njo ekološko ozaveščeni potrošnik lahko zamenja plastične gobice za pomivanje posode.

Heijus je nefiltriran jabolčni sok z zelišči, ki sta ga Valentina Bojanec in Andrej Pelko zasnovala že v gimnazijskih letih. Izhajala sta iz družinske tradicije, okus soka sta obogatila z zelišči in dobila okuse, ki združujejo domačnost in svežino: sok z limonsko travo, sok z dišečo meto, sok z nežno kamilico in poživljajoči sok z matcho.

Špela Pibernik in Klemen Habat prisegata na droži. V podjetniško tekmo sta se podala s hitro zamrznjenimi cimetovimi rolicami z drožmi Love2Bake. Narejene so iz izbranih sestavin, ne vsebujejo kvasa, konzervansov, ojačevalcev okusa in barvil, priprava pa je zelo preprosta.

Tudi pica je na meniju: Dan Strajnar, nekoč davčni svetovalec, se je za razvoj lastne znamke zamrznjenih pic odločil po tem, ko mu je epidemija onemogočila odprtje lastne picerije. Za svojo zamrznjeno Pauso pa ni uporabil kvasa, ampak droži. Pripravil jo je na neapeljski način, in to iz kakovostnih sestavin in dodatkov.

Za Viktorijo Hafner in Flavijana Tekavca je bil izziv nega skodranih las. Izdelala sta hranilno kremo za nego las, ki je ni treba izpirati, Silki. To je popolnoma veganski izdelek, ki skodranim in ravnim, predvsem pa suhim lasem pomaga povrniti življenje in sijaj.

Nutralux Immune Shot pa je prehransko dopolnilo, ki pripomore k sproščanju energije pri presnovi in pomaga imunskemu sistemu. Luka Trekman, nekdanji profesionalni košarkar, pozneje pa osebni trener, je v njem združil pet različnih prehranskih dopolnil, kurkumo, ingver, limonov sok, vitamine C, B6, B12, D in cink.

Partnerji projekta Štartaj Slovenija David Kovačič, generalni direktor Spara Slovenija, Mojca Randl, ustanoviteljica in predsednica skupščine Formitas Group, in Aleš Muhič, direktor trženja Pro Plus, so ponosni na opravljeno delo. FOTO: Rok Mlinar

Ponos in zadovoljstvo

Z opisanimi izdelki se je družina Štartaj Slovenija spet razširila. Skupno je v sedmih letih na ta način vstopilo na trg že 52 podjetniških ekip, od tega jih kar 39 še vedno vztraja na svoji poti in na Sparovih policah, skupaj so od začetka razvili že več kot 200 izdelkov.

Osmerica komaj čaka na odziv potrošnikov, partnerje projekta pa prevevata ponos in zadovoljstvo. David Kovačič, generalni direktor Spara Slovenija, pravi: »Ponosen sem na to, da smo v zadnjih mesecih iz vaših bolj ali manj dodelanih idej skupaj razvili vrhunske izdelke, ki enakopravno parirajo izdelkom uveljavljenih multinacionalk, ki se s tem ukvarjajo že sto let ali več.«

Ustanoviteljica in predsednica skupščine Formitas Group, Mojca Randl, je poudarila, da pravzaprav ne gre več za projekt, ampak je ta prerasel v podjetniško gibanje. »Da se podjetnik lahko predstavi na najmočnejšem mediju v Sloveniji, da lahko svoj izdelek postavi na police enega največjih trgovcev, da mu ob strani stoji ena bolj strokovnih oglaševalskih agencij – le kdo si tega ne bi želel?«

Direktorja trženja v podjetju Pro Plus Aleša Muhiča pa je razveselila mladost letošnjih kandidatov. Tako projekt kot oddaja Štartaj, Slovenija! sta v javnosti zelo dobro sprejeta, »naš največji uspeh pa je mlada slovenska podjetniška energija, ki nam jo je uspelo prebuditi«.