Kako pripravljeni smo v resnici na spremembe leta 2030

V zadnjem obdobju lahko veliko beremo o nujnosti modernizacije oziroma digitalizacije poslovanja. Ne gre le za trend, ki naj bi podjetjem tako ali drugače olajšal poslovanje in vsakodnevne (tudi bolj kompleksne) procese dele. Gre v resnici za nujen cilj, ki si ga je zadala Evropska komisija, pri katerem bo Evropa do leta 2030 doživela digitalno preobrazbo.

Zakaj je digitalna preobrazba nujna

Kaj konkretno posameznemu podjetju prinese digitalna preobrazba? Glavni namen je nedvomno povečanje produktivnosti – s povečanjem prodaje in nižanjem stroškov. Z modernizacijo vseh procesov dela pa se zmanjšajo vsakodnevni postopki, povečata se preglednost in učinkovitost dela, hkrati se skrajša tudi reakcijski čas. In zelo pomembno: z digitalizacijo se avtomatizirajo številni zamudni procesi, ki zaposlenim jemljejo veliko časa, ki bi ga lahko porabili na primer za dodatna izobraževanja in povečanje kompetenc.

Digitalna preobrazba zahteva razmislek o trenutni strategiji podjetja ter o tem, zakaj in na kakšen način podjetje prodaja svoje produkte ali storitve na trgu. Digitalna preobrazba tako za sabo potegne tudi razmislek o prenovi poslovnih modelov, optimizaciji poslovnih procesov, izbiri pravih digitalnih rešitev, ter predvsem o načinu upravljanja sprememb, ki jih preobrazba prinaša. Vključno z ljudmi in kulturo podjetja, ki so za uspeh podjetja ključnega pomena.

Kako se lotiti modernizacije podjetja

Digitalizacija poslovanja ni neka vsesplošna transformacija, ki jo lahko zlahka apliciramo kar na vsa podjetja. Zato je že na začetku ključno, da se v ta proces vključijo strokovnjaki, ki se bodo poglobili v poslovanje podjetja in bodo poiskali digitalno rešitev »na ključ«, torej takšno rešitev, ki bo prilagojena posameznemu podjetju. Prav pomanjkanje ustreznega znanja je glavni razlog, da se v Sloveniji digitalno kolesje premika (pre)počasi.

Predlagamo, da se obrnete na prave strokovnjake z odličnimi referencami: podjetje Sinecon je specializirano ravno na področju digitalizacije in modernizacije poslovanja. S svojim strokovnim znanjem pomaga uporabnikom pri digitalizaciji in digitalni transformaciji njihovega poslovanja s preverjenimi tehnološkimi rešitvami in partnerji.

»Iz prakse ugotavljamo, da podjetja zelo pogosto nimajo dovolj znanja niti zavedanja o tem, kako lahko digitalizacija in tehnologija pripomoreta k boljšemu poslovanju podjetij in nasploh ohranjanja njihove konkurenčnosti na trgu. Kaj šele, da bi vedela, katere rešitve so za izvajanje njihove strategije ključne,« opozarja Jakob Kotnik, direktor podjetja Sinecon.

Kako vam Sinecon pomaga pri digitalizaciji poslovanja

Sinecon vam bo pomagal v vseh fazah, ki so potrebne za postopno in uspešno digitalizacijo in digitalno transformacijo. Samo popolna digitalizacija je prava pot do uspešnejšega poslovanja.

DIGITALIZACIJA POSLOVNIH PROCESOV: Optimizacija in preobrazba poslovnih procesov v povezavi z digitalnimi tehnologijami s ciljem izboljšanja kupčeve izkušnje in doseganja konkurenčne prednosti ter oblikovanja ključnih kazalnikov poslovanja za pravočasno sprejemanje ustreznih odločitev.

DIGITALNA STRATEGIJA: Analiza stanja, potreb in oblikovanje digitalne strategije, pomoč pri oblikovanju zahtev in izbiri primernih rešitev.

SVETOVANJE na področju digitalnih transformacij, upravljanja sprememb in vitkega poslovanja.

PRIDOBIVANJE SREDSTEV EU: Pomoč pri pridobivanju sredstev in prijavah na razpise za digitalizacijo poslovanja.

PRODAJA: V podjetju Sinecon bodo poskrbeli za optimizacijo vseh faz prodajnega procesa:

raziskava trga in oblikovanje produkta

pridobivanje in negovanje novih priložnosti

zaključevanje prodaje

pomoč pri vzpostavitvi partnerstev z globalnimi vendorji (Microsoft, SAP, Google ...) in licenciranju produktov (Microsoft)

Čas je za modernizacijo vašega poslovanja

Digitalizacija zagotavlja rast, povečuje produktivnost in konkurenčnost na trgu.

»Podjetjem pomagamo pri digitalizaciji in digitalni transformaciji njihovega poslovanja s preverjenimi tehnološkimi rešitvami in partnerji. S tem pripomoremo k boljšemu poslovanju podjetja in ohranjanju konkurenčnosti na trgu,« doda Rok Bezlaj, direktor podjetja Sinecon.

Zaupajte pravim strokovnjakom v podjetju Sinecon z dolgoletnimi in bogatimi izkušnjami iz IT industrije in več kot 100 izpeljanimi projekti uvedbe različnih poslovnih rešitev in orodij tako v Sloveniji kot tujini. Z razumevanjem ciljev in strategije vašega podjetja vam bodo pomagali nadgraditi vaše poslovanje s pravimi poslovnimi IT-rešitvami, pristopi, partnerji in kadri, pri tem pa bodo prevzeli tudi odgovornost za rezultat vaših skupnih projektov.

