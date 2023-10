Kakovostno shranjevanje hrane ni več niša

Družinsko podjetje Status iz Metlike, ki ga vodita direktor Marko Čulig in njegova sestra Ana Čulig kot prokuristka, razvija in proizvaja inovativne pripomočke za dom, predvsem so to izdelki za shranjevanje živil v vakuumu v gospodinjstvih.

»Izdelke delimo na tiste za kratkoročno shranjevanje, do dva tedna, to so vakuumske posode, vrči, pokrovi, zamaški za vino ter za dolgotrajno shranjevanje v globokem vakuumu, torej pol leta ali več. To naredimo z vakuumiranjem živila z aparatom. V Statusu načrtujemo in izvajamo celoten cikel izdelkov – od ideje, načrtovanja, izdelave orodij do prodaje in poprodajne podpore,« je Ana Čulig predstavila osrednje področje, po katerem podjetje poznajo kupci v 40 državah od ZDA in Evrope do Avstralije in Nove Zelandije.

Inovativne pripomočke za dom v Statusu ustvarjajo več kot 25 let, a korenine podjetja segajo že v 80. leta prejšnjega stoletja, ko je oče Ane in Marka Čuliga odprl obrt v strojništvu. Spoznal je Slovenca, živečega v Nemčiji, in kot poslovna partnerja sta se začela ukvarjati s pripomočki za gospodinjstvo in shranjevanje hrane v vakuum ter ustanovila Status.

»Ko sva s sestro prevzela podjetje pred 20 leti, sva se osredotočila na shranjevanje hrane in se odločila za ustanovitev lastne blagovne znamke,« je povedal Marko Čulig. »Oče je bil vedno dobavitelj drugim blagovnim znamkam. To je tipična slovenska inženirska zgodba, v katero je vloženega veliko znanja, kar pa se žal ne pokaže v razrezu prihodkov od prodaje izdelkov,« je pojasnil Marko Čulig, zakaj sta želela zgraditi lastno blagovno znamko.

Prednosti bratsko-sestrske naveze

Pri vodenju družinskega podjetja bratsko-sestrska naveza prinaša samo prednosti. V prvi vrsti pomeni, da si lahko stoodstotno zaupata in si delo lahko razdelita ter v primeru odsotnosti enega naloge prevzame drugi. »Seveda ob podpori odlične ekipe sodelavcev. Verjetno bi podjetje lahko organizirala tudi drugače, a sodelovanje, kakršnega imava zdaj, je samo prednost za podjetje in za naju,« ocenjuje direktor Statusa ter poudari enake podjetniške vrednote, ki sta jih pridobila ob spremljanju in sodelovanju pri očetovi poslovni poti. Vse to povezujeta tudi z odnosom do podjetja in podjetništva, ki sta ga prav tako povzela po očetu. »Seveda je podjetje pomemben del našega življenja, a nikakor ni edini. Pomembno nam je, da ustrezen čas namenimo tudi družini, prijateljem, hobijem,« sta poudarila.

Strast Ane in Marka Čuliga do posla še krepi zavedanje, da v podjetju razvijajo izdelke, ki pripomorejo k bolj zdravemu prehranjevanju in kakovostnemu shranjevanju hrane. FOTO: Črt Piksi/Delo

Njuno strast do posla še dodatno krepi zavedanje, da v podjetju razvijajo izdelke, ki lahko prispevajo, da se ljudje bolj zdravo prehranjujejo, da hrano, ki jo drago plačajo oziroma vložijo veliko truda pri njeni pridelavi, lahko kakovostno shranijo. »Ves čas so naše ciljne skupine kupcev iste. Ljudje, ki si hrano pridelajo sami, jo že zaradi tega bolj cenijo in jo želijo čim bolje shraniti. Ocenjujeva, da je samopreskrbe čedalje več – vsaj kar zadeva naš zahodni svet in izvzeti je treba tudi metropolitanska mesta, kjer so za to omejene možnosti –, prav tako je opazen trend, da ljudje v sezoni pri lokalnih pridelovalcih kupujejo večje količine mesa in mesnih izdelkov ter jih shranijo kot ozimnico.

Med pandemijo smo prvič vsi ozavestili, da hrana ni samoumevna in se je treba z njo ukvarjati, njeno draženje v zadnjem obdobju še pripomore k temu, da se zavedamo, kako pomembna dobrina je. S shranjevanjem v vakuumu lahko podaljšamo njeno obstojnost do štirikrat ter ohranimo minerale in vitamine, še več, tako tudi poskrbimo, da se nam ne pokvari in konča med biološkimi odpadki, kar se sicer še vedno vse prepogosto dogaja,« Ana in Marko Čulig naštevata najočitnejše vzroke za to, da vse več ljudi prepoznava vakuumiranje kot prvo izbiro shranjevanja in zakaj posel, s katerim se ukvarjata, vidita tudi kot trajnostno naravnan.

Povezovanje s partnerji, velikimi igralci na trgu

Prvi kupci Statusovih izdelkov so bili proizvajalci suhomesnatih izdelkov, nato se je ponudba širila na lovce, ribiče, proizvajalce sadja in zelenjave ter ne nazadnje na domača gospodinjstva. V Sloveniji vakuumiranje kot način shranjevanja najpogosteje uporabljamo za meso in mesne izdelke, pa tudi za sire in zelenjavo, se pa to po trgih precej razlikuje. V Skandinaviji Statusove izdelke najpogosteje prodajajo lovcem in ribičem, uveljavljeno je vakuumiranje jagodičevja, gob in podobnih sezonskih sadežev, ki jih je mogoče nabrati v naravi, v Savdski Arabiji pa jih uporabljajo izključno za pripravo marinad – perutnino marinirajo in je pripravljena v nekaj urah.

»Ko smo začeli proizvajati vakuumirne strojčke, so le redki vedeli, kaj to je, zdaj lahko trdim, da shranjevanje v vakuumu ni več niša. K temu so pripomogli tudi nekateri pomembni igralci v panogi – z nekaterimi od njih tudi sodelujemo –, ki so prepoznali prednosti te tehnike, saj so hitro dobili veliko posnemovalcev. V Statusu smo zadovoljni, da so v nas prepoznali podjetje, ki že pokriva to področje in ima tudi znanje, tako da lahko govorimo o res kakovostnih partnerskih odnosih,« je povedal Marko Čulig.

S tem povezovanjem je podjetje spet začelo proizvajati tudi izdelke pod drugimi blagovnimi znamkami, v zadnjih treh letih so več kot polovico čistega dobička ustvarili iz tega naslova. Po besedah sogovornikov je Status zaradi tega sodelovanja stabilnejši in ni zadolžen, veliko lažje vlaga v razvoj, a delo in razvoj pod lastno blagovno znamko dolgoročno ostajata temelj podjetja. Kot se je izrazil direktor, so razvoj, proizvodnja in prodaja za lastno blagovno znamko dovolj dobičkonosni, delo za druge pa je češnja na torti.

Lastna blagovna znamka prioriteta

Kako metliškemu podjetju uspe tekmovati na trgu? Na področju vakuumskih aparatov in vrečk za vakuumiranje so vodilna blagovna znamka na domačih dveh trgih, kamor poleg Slovenije zaradi neposredne promocije in prodaje uvrščajo tudi Hrvaško. Na preostalih, kjer nastopajo prek distributerjev, stavijo na kakovost in dobro poprodajno podporo, za kateri verjamejo, da sta njihovi prednosti v primerjavi s konkurenco.

»Izdelki pod blagovno znamko Status so narejeni v Evropi in niso ter ne morejo biti poceni. Trudimo se za kakovost, da kupci izdelke lahko uporabljajo več let, tudi zunaj garancijskega obdobja zagotavljamo ugoden servis. Cilj je, da po možnosti uporabniki izdelke kupijo samo enkrat v življenju. S strogo poslovnega vidika seveda vse to ni najbolj smotrno, ne nazadnje je dražje, pa čeprav kakovostnejše izdelke težje prodati glede na to, da je na trgu tudi cenejša ponudba pod trgovskimi blagovnimi znamkami. A vztrajamo in tako nameravamo nadaljevati, z našo strategijo se namreč kupec izogne potrebi po vedno novem izdelku, s čimer kupcem omogočamo tudi manjši ogljični odtis,« je poudarila Ana Čulig in dodala, da zaradi tega kupci njihove izdelke najdejo v tehničnih trgovinah, kjer doseganje najnižjih cen ni glavna politika. In seveda v njihovi spletni trgovini oziroma spletnih trgovinah njihovih distributerjev v tujini.

Povezovanje z velikimi igralci v panogi podjetju prinaša večjo stabilnost in precej lažje vlaga v razvoj, a delo za lastno blagovno znamko dolgoročno ostaja temelj podjetja. FOTO: Črt Piksi/Delo

Ob izdelkih za pripravo in shranjevanje hrane v Statusovi ponudbi najdemo stiskalnico plastenk in pločevink, ki so jo trgu ponudili leta 2009, ter trikolesni otroški skiro, ki so ga v ponudbo dodali leta 2004. Z vidika sedanjih trendov mobilnosti in trajnosti kar vizionarsko? »Stiskalnico plastenk in pločevink smo v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije postavili ob vsako gorsko kočo v Sloveniji,« je pripomnil Marko Čulig in dodal, da je na trgu veliko priložnosti za širjenje ponudbe izdelkov, vendar so se v podjetju odločili, da se bodo v prihodnje posvetili predvsem shranjevanju hrane. Kar pa ne pomeni, da bodo ostali samo na področju vakuumiranja, načinov je veliko, tudi dehidracija.

Pomembna prenova dela proizvodnje

Sogovornika sta ponosna na svojo 48-člansko ekipo sodelavcev, za katere se trudita ustvariti kar se da kakovostno delovno okolje, da bi se dobro počutili, bili zadovoljni ter ob službi neovirano izpolnjevali tudi svoje vloge v zasebnem življenju. Manjša podjetja imajo na tem področju prednost pred velikimi, sta prepričana sogovornika, ki se, kot pravita, ne srečujeta s težavami pri iskanju novih sodelavcev. Skoraj vsi živijo precej blizu podjetja. Poleg že omenjenega je fluktuacija na splošno v Beli krajini nekoliko manjša, zaposleni prihajajo tudi iz Hrvaške, zaposlujejo jih na vse položaje in morda, »pravim morda, je treba zaposlenim dati plačo, ki je višja od minimalne in še kakšno drugo ugodnost, da si zagotoviš stalno ekipo«, je še dejal direktor Statusa in ocenil, da so tudi pri tem manjša podjetja v prednosti.

Prav letos podjetje izvaja večja gradbena dela. Lani so postavili sončno elektrarno in električno polnilnico, letos pa je poleg obnove stavbe pomembna vzpostavitev nove hale za proizvodnjo vrečk ter rol za vakuumiranje. Pomembna je naložba v nove stroje, s katerimi bodo povečali zmogljivosti, uvajajo tudi avtomatizacijo, ki bo še izboljšala kakovost ter po drugi strani učinkovitost proizvodnje.