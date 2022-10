Kiberkriminalci ne počivajo

Število obravnavanih varnostnih incidentov se iz leta v leto povečuje, kibernetski napadi so vedno bolj sofisticirani, pred njimi pa ni varen praktično nihče. Izkušnje kažejo, da so tarča kiberkriminalcev podjetja vseh velikosti, zaradi česar je informacijska varnost v podjetjih vsak dan na preizkušnji.

Ogroženo je že vsako peto podjetje

Kiberkriminalci iščejo razpoke, ranljivosti, podatke, skratka kar koli, kar bi lahko pretvorili v denar – bodisi s prodajo informacij oz. podatkov bodisi z izsiljevanjem podjetij oz. uporabnikov. Ali ste vedeli, da se vsaj 80 odstotkov podjetij odloči za korenito izboljšanje kibernetske zaščite šele po tem, ko so žrtve napada? In kar je še posebno skrb vzbujajoče, podjetja velikokrat sploh ne vedo, da so žrtve. Vsako peto podjetje je že bilo tarča napada in vsakih 39 sekund se zgodi kibernetski napad.

Telekom Slovenije z najsodobnejšim Operativnim centrom kibernetske varnosti zagotavlja širok nabor varnostnih rešitev ter skrbi za informacijsko in kibernetsko varnost, rešitve pa je zasnoval tako, da so prilagojene tako za velika kot srednja in mala podjetja v vseh poslovnih segmentih. Predvsem mala in srednja podjetja, ki pogosto nimajo zaposlenih varnostnih strokovnjakov ali nameščene kibernetske zaščite, so še posebej ranljiva.

Cynet 360 – izjemna varnost za konkurenčno ceno

Za ustrezno zaščito strokovnjaki med drugim uporabljajo tudi napredno rešitev Cynet 360, ki omogoča takojšnje zaznavanje in odziv na potencialna varnostna tveganja. Gre za rešitev, ki je še posebej primerna za manjša in srednje velika podjetja, na voljo je po dostopni ceni, zaščito pa zagotavlja 365 dni v letu. Z rešitvijo podjetja pridobijo celovit vpogled v delovanje računalnikov v svojem poslovnem omrežju, nad katerimi bdijo tudi strokovnjaki Telekoma Slovenije za kibernetsko varnost, ki lahko zaznajo in odpravijo grožnje, še preden jih občutijo uporabniki.

V podjetju M Sora brez oklevanja za Cynet 360

V gorenjskem podjetju M Sora, ki se ukvarja z mizarstvom, okni, vrati in stavbnim okovjem, so poskrbeli za varnost občutljivih podatkov in zaščito pred morebitnimi prekinitvami proizvodnje, ki bi bile posledica kibernetskega napada.

Pri iskanju rešitve za kibernetsko varnost so se povezali s strokovnjaki Telekoma Slovenije. »Predstavili so nam različne možnosti zaščite. Pri tem se je kot odlična in mednarodno uveljavljena izbira za nas izkazala rešitev Cynet 360, saj omogoča hitro uvedbo in neprestano obsežno zaščito,« je razložil Aleš Dolenc, direktor podjetja M Sora.







