Lokalno je najboljše

V času ukrepov za zaustavitev širjenja virusa covida-19 kmetje niso mogli prodajati svojih pridelkov gostinskim obratom ter šolam in vrtcem, zato so kljub vloženemu trudu ostali brez prihodka. Na pomoč so jim priskočili v Sparu, kjer v okviru pobude To smo mi povečujejo odkup slovenskih pridelkov ter s tem podpirajo slovenske kmete in razvoj slovenskega podeželja.

Lokalno in domače je prednost

Slovenija s svojo raznolikostjo pokrajin ponuja raznovrstne lokalne specialitete in pridelke.V Sparu se zavedajo prednosti lokalne pridelave in domačih izdelkov, zato vlagajo v dobre odnose s slovenskimi pridelovalci in predelovalci hrane ter jih spodbujajo k trajnostno naravnani pridelavi hrane. Lokalna trajnostna oskrba z živili namreč temelji na sonaravnem pridelovanju, ugodneje vpliva na okolje, poleg tega pa ustvarja nova delovna mesta ter spodbuja razvoj podeželja in lokalnih skupnosti.

K slednjemu v okviru projekta To smo mi prispeva tudi Spar, ki s povečevanjem odkupa slovenskih pridelkov podpira razvoj slovenskega podeželja. Lani so za 11 % povečali odkup slovenskega sadja in zelenjave.

Spar podpira slovensko

Ali ste vedeli, da na Sparovih policah najdete kar 70 % izdelkov slovenskih proizvajalcev*? V Sparovi mesnici pa je bilo lani kar 85 % postrežnega mesa slovenskega porekla.

Spar sodeluje že z več kot 480 lokalnimi dobavitelji, med katerimi so številne slovenske kmetije, družinska podjetja, zadruge, pridelovalci krompirja in brkinski pridelovalci jabolk. Cenijo prav vsakega dobavitelja, zato na Sparovih policah najdete pridelke majhnih, tradicionalnih kmetij in po meri sodobnega kupca pripravljenih živil inovativnih podjetij ter izdelke dobro poznanih in priljubljenih tradicionalnih blagovnih znamk.

Prednost nakupovanja v Sparu je tudi svežina sezonskih izdelkov. Vse štiri Sparove trgovine na Obali – Interspar Park Center Koper, Spar Koper Ferrarska, Spar Koper Semedela in Spar Izola – namreč prejmejo dostavo izbranih sezonskih izdelkov iz Kmetijske zadruge Agraria Koper že naslednje jutro po naročilu. Kratke dobavne poti od poznanih lokalnih pridelovalcev prek koprske kmetijske zadruge do Sparovih trgovin ugodno vplivajo na svežino, kakovost ter ohranjanje hranilne vrednosti sadja in zelenjave, hkrati pa zmanjšujejo ogljični odtis.

V Sparu si želijo, da bi bilo v njihovi ponudbi še več kakovostnih slovenskih izdelkov, zato pozivajo k sodelovanju še več slovenskih kmetov in dobaviteljev. Ker se trudijo biti čim bolj vpeti v lokalno okolje in prispevati svoj delček za dobro vseh, pa vse kupce vabijo k nakupu izdelkov slovenskih proizvajalcev.

