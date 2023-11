Metoda, ki je postala uspešnica: pomlajevanje z laserjem

Vsakomur se prej ali slej zgodi, da pogled v ogledalu ni več tako navdušujoč kot pred leti. Čas naredi svoje, pa tudi genetska naravnanost in vplivi okolja. Koža izgubi prožnost, ni več sijaja, gube se poglabljajo. Vendar če spadate med tiste, ki bi želeli svojemu obrazu povrniti mladost, ste lahko brez skrbi. Pot do tja je neboleča, preprosta in izjemno učinkovita. Fotonina laserska tehnologija omogoča pomlajevanje obraza brez kirurških posegov in bolečega zbadanja.

Kako deluje Fotonina laserska tehnologija? Zakaj je tako učinkovita?

Fotona je s 60-letnimi izkušnjami eno vodilnih podjetij v panogi estetskih laserskih sistemov. S svojimi izdelki je postala gonilna sila za inovacije in izboljšave. Delo njenih strokovnjakov temelji na znanosti. Da bi ponudili najboljše rešitve za zmanjšanje gubic in ohranjanje mladostnega videza, sodelujejo z vodilnimi univerzami in centri za medicinske raziskave.

Ključne prednosti laserske terapije: neinvazivno in pacientu prijazno: brez kirurških postopkov, vbrizgavanja tujih substanc, igel in anestezije

naraven način ohranjanja mladostnega videza z regeneracijo in tvorbo novega lastnega kolagena

znanstveno dokazano učinkovito in varno

dolgotrajni učinek

koža se takoj pomladi, učvrsti in zasije

izboljšan videz kože, zmanjšane nepravilnosti na njej.

Z uporabo laserske tehnologije lahko uspešno premagate znake staranja. FOTO: Fotona

Predstavljamo vam štiri načine pomlajevanja obraza.

Fotona 4D® – ohranite mladosten videz na naraven način

Lasersko pomlajevanje obraza Fotona4D® je varna in učinkovita nekirurška metoda, ki obraz pomladi in mu vrne sijoč videz. Terapija izboljša tonus in prožnost kože, gladi gube, osveži in izboljša teksturo ter omili druge znake staranja na koži.

Lasersko pomlajevanje obraza Fotona4D®: PREJ/POTEM. FOTO: dr. Oksana Terpelivets

Kako deluje? Bistvo laserske terapije Fotona4D® se skriva v tem, da poskrbi za regeneracijo in nastanek novega kolagena, kar vpliva na izboljšanje napetosti in prožnosti kože. Terapija z laserjem ne poteka le prek kože obraza, ampak tudi prek ustne sluznice, kar obojestransko spodbuja nastajanje kolagena in prinese dolgotrajne učinke.

Kako hitro se vidijo rezultati? Že po eni terapiji boste opazili bolj napeto in sijočo kožo, še večji učinki pa se bodo postopoma pokazali v treh do štirih mesecih. Za optimalne rezultate so priporočene štiri terapije.

Fotona4D® je dolgoročna naložba, ki bo na naraven način obnovila vašo kožo, spodbudila tvorbo kolagena in vam omogočila naraven način ohranjanja mladostnega videza.

VectorLift® – obrvi, o katerih ste od nekdaj sanjali

Laserska terapija VectorLift® je inovativna rešitev za nekirurški dvig obrvi in pomladitev zgornjih vek.

Laserska terapija VectorLift®: PREJ/POTEM. FOTO: dr. Adrian Gaspar

Kako deluje? VectorLift® je laserska terapija, ki v treh korakih združuje dvigovanje obrvi ter učvrstitev zgornjih vek in lasišča. Prvi korak vključuje zdravljenje čela, nato pa se postopek razširi na lasišče, da zagotovi trdno oporo za učinek dvigovanja. Nazadnje, laserski tretma učvrsti veke.

Kako hitro so vidni rezultati? VectorLift® je metoda, po kateri je učinek viden takoj, hkrati pa omogoča dolgoročno pomlajevanje, ker z inovativno metodo »hyperstacking« nizkoenergijskih pulzov Fotona SMOOTH spodbuja nastanek novega kolagena.

Da bi dosegli dolgotrajnejše učinke, je priporočljivo, da opravite tri ali štiri terapije s tritedenskim razmikom.

SmoothEye® – pomladite svoj pogled

SmoothEye® je laserski tretma, ki učvrsti ohlapno in starajočo se kožo vek in okolice oči, kar izboljša prožnost kože in splošno strukturo. Zmanjšuje gubice, vrečke pod očmi in temne kolobarje okoli oči.

SmoothEye® je laserski tretma: PREJ/POTEM. FOTO: dr. Tania_Phillips

Kako deluje?

Fotonin način SMOOTH® kožo zdravi na gladek, skoraj peresno lahek neablativni način, brez krvavitve in z natančno nadzirano temperaturo. Intenzivno in nadzorovano segrevanje površinskega tkiva spodbudi preoblikovanje kolagena.

Kako hitro se vidijo rezultati? Po nekaj tretmajih boste opazili očitno zmanjšanje gubic okoli oči, bolj napeto kožo na vekah in splošno mlajši videz. Priporočamo tri tretmaje, med katerimi je približno mesec dni razmika. Učinek je viden takoj po prvem tretmaju, medtem ko bodo polni rezultati opazni približno štiri do šest mesecev po zadnjem tretmaju.

LipLase® – naravno polne ustnice

Hrepenite po polnejših ustnicah, vendar ne marate igel?

LipLase® je navdušujoča nova laserska terapija, ki pripomore k polnejšim ustnicam in definira njihovo obliko na varen in neinvaziven način.

Laserska terpija LipLase®: PREJ/POTEM. FOTO: dr. Harvey_Shiffman

Kako deluje? V nasprotju z injiciranjem polnil je postopek LipLase® neinvaziven in ne vsebuje umetnih sestavin, saj se s pomočjo laserske terapije pri pacientih v ustnicah razvije njihov lastni kolagen. Z LipLase® terapijo je mogoče doseči značilnosti »idealnih ustnic«, kot so polnost, volumen, pravilno ravnovesje med zgornjo in spodnjo ustnico ter izrazita obroba ustnic.

Kako hitro se vidijo rezultati? Učinek je opazen takoj po tretmaju.

Začnite svojo pot do mlajšega in svežega videza že danes, zaupajte Fotoni. Njihova vrhunska tehnologija in bogate izkušnje vam bodo pomagale, da znova vzljubite svoj odsev v ogledalu. Odkrijte skrivnost brezhibne kože in mladostnega videza! Preverite, kateri strokovnjaki vam omogočajo pomlajevanje z uporabo Fotonine laserske tehnologije.

Naročnik oglasne vsebine je Fotona