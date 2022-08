Na poti do trajnostnih poslovnih strategij

Slovenskim podjetjem je na njihovi poti do bolj trajnostnega poslovanja na voljo tudi 18 milijonov evrov v novem javnem razpisu podpore zagonskim, mikro, malim in srednje velikim podjetjem. In 15. september je prvi možni rok za oddajo vlog.

Javni razpis izvaja javna agencija Spirit Slovenija v načrtu za okrevanje in odpornost – kjer je tudi nosilka Enotne točke za krožno gospodarstvo – ter pod okriljem ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Z razpisom želijo pomagati k celovitejši strateški trajnostni transformaciji poslovanja, hkrati pa pripomoči k izvedbi procesov krožnega in nizkoogljičnega gospodarstva. V programe Spirita z omenjenega področja se je od leta 2016 vključilo že več kot 70 malih in srednje velikih podjetij, dodatno pa si, pravi Rok Capl, v. d. direktorja Spirita, želijo vključiti najmanj dvesto podjetij.

Kako do nizkoogljičnega gospodarstva

Javni razpis je sestavljen iz dveh sklopov, I in II, vsak pa bo izveden v dveh fazah, A in B. Sklop I je namenjen MSP, ki imajo najmanj 20 zaposlenih, sklop II pa zagonskim, mikro in malim podjetjem, ki imajo najmanj enega in največ 19 zaposlenih. Pri tem, kot pojasnjujejo, faza A predstavlja zagotovitev individualne strokovne pomoči posameznemu podjetju v Akademiji strateške trajnostne in krožne transformacije (Akademija TKT).

»Pričakovani rezultati te faze so pripravljene trajnostne in krožne poslovne strategije in poslovni modeli ter pripravljen izvedbeni projekt posameznega podjetja, ki se bo prijavilo v fazo B. Ta pa vključuje sofinanciranje stroškov izvedbenih projektov s procesno in/ali organizacijsko inovacijo, ki bodo bistveno pripomogli k uresničevanju postavljenih trajnostnih in krožnih poslovnih strategij podjetij z implementacijo oziroma prehodom v proces krožnega in nizkoogljičnega gospodarstva.«

Več možnih rokov za prijave

Skupna višina sredstev razpisa je skoraj 18 milijonov evrov, od tega je za sklop I predvidenih okoli 14,97 milijona evrov, za sklop II pa tri milijone. »Izvajanje aktivnosti v fazi A sodi pod okrilje Spirita. Ta plača stroške izvedbe in s tem povezanih storitev zunanjih strokovnjakov, ki bodo procesno vodili in usmerjali podjetja skozi proces transformacije. Prejemniki sredstev pomoč v fazi A upoštevajo kot pomoč po shemi de minimis, ki jo prejmejo kot storitev in ne v obliki nakazila subvencije. To pomeni pomoč v vrednosti do 34.770 evrov za sklop I in do 18.300 evrov za sklop II,« še navajajo v Spiritu. Vrednosti sofinanciranja stroškov izvedbenih projektov na podjetje za fazo B so v sklopu I od 40.000 do 90.000 evrov, v sklopu II pa od 10.000 do 40.000 evrov.

Na javni razpis se lahko prijavijo podjetja s sedežem v Sloveniji ali v katerikoli članici EU, vendar s podružnico, ustanovljeno v naši državi. Vloge je možno oddati v različnih rokih, in sicer je prvi rok za oddajo vlog v sklopu I sredi septembra, prvi rok za oddajo vlog v sklopu II pa 15. novembra. Vloge za fazo B v obeh sklopih javnega razpisa je možno oddati v 30 dneh od datuma uspešnega končanja faze A.

Evropska podjetja s težavami pri dostopu do sredstev

In kakšno je stanje med evropskimi podjetji? Število malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki so sprejela akcijski načrt trajnostnega poslovanja, se je povečalo, medtem ko se je podvojilo število MSP, ki ne izvajajo načrta, kaže najnovejša raziskava, ki jo je pripravila Univerza Bocconi v Milanu.

Evropski MSP imajo težave pri dostopu do trajnostnih finančnih sredstev in javnih spodbud, spopadajo se tudi s premajhnim povpraševanjem po trajnostnih proizvodih in storitvah. Na podjetniških dnevih SME EnterPRIZE 26. oktobra bo Generali v posebni beli knjigi predstavil rezultate omenjene raziskave, ki je bila izvedena med več kot tisoč MSP, in razglasil junake trajnostnega razvoja med MSP za leto 2022.

Nagrajene bodo najboljše prakse v treh kategorijah: skrb za zaposlene (MSP, ki so izboljšala dobro počutje zaposlenih in njihovih družin), okolje (MSP, ki so pripomogla k pomembnim ciljem, kot sta zmanjšanje porabe energije in krožno gospodarstvo) in skupnost (MSP, ki širijo pozitivne pobude v lokalni skupnosti ter okolju, v katerem delujejo). Lani so nagrade prejeli madžarski proizvajalec rastlinskega olja z inovativno politiko nič odpadkov, nizkoogljični ekološki hotel iz Avstrije, italijansko ekološko kmetijsko podjetje, ki odlično skrbi za svoje zaposlene, in tekstilno podjetje iz Španije s podporo mladim, ki jim grozi socialna izključenost.

Naj spomnimo, da je SME EnterPRIZE vodilni projekt Skupine Generali, namenjen spodbujanju kulture trajnosti med evropskimi MSP. Njegov cilj je spodbuditi MSP, da razvijejo trajnostne poslovne modele, hkrati pa prepoznati podjetnike, ki lahko postanejo zgled drugim.

Prvi rezultati so presenetljivi

Približno 25 odstotkov lastnikov in menedžerjev MSP je že pripravilo načrt za bolj okoljsko in družbeno odgovorno poslovanje (pred dvema letoma jih je bilo le 14 odstotkov). In kot so še pokazali prvi rezultati raziskave, je več kot 40 odstotkov vprašanih dejalo, da sploh nimajo vzpostavljenega načrta za trajnostni razvoj (v primerjavi z 20 odstotki pred dvema letoma).

»Ti podatki so presenetljivi, saj rezultati raziskave jasno kažejo, da uvedba okoljske in družbene poslovne strategije prinaša večje zadovoljstvo strank, boljši ugled, večjo učinkovitost in celo večji tržni delež. Mala in srednje velika podjetja zahtevajo, da se jim omogoči prehod na trajnostne modele z dostopom do trajnostnega financiranja, javne spodbude za MSP in večjo promocijo za povečanje povpraševanja po trajnostnih proizvodih in storitvah,« navajajo v Generaliju. Zavarovalniška in finančna industrija pa po besedah glavnega izvršnega direktorja Skupine Generali Philippa Donneta lahko pomagata z boljšim dostopom do financiranja trajnostnih pobud, to pa je tudi priložnost za Evropo, da se še bolj poveže.