Natečaj za hitro rastoča tehnološka podjetja

Deloitte že junija, že 23. leto zapored, odprl natečaj Technology Fast 50 za Srednjo Evropo, ki je mednarodno priznano tekmovanje za hitro rastoča tehnološka podjetja. Natečaj med drugim daje priložnost tako mladim kot že uveljavljenim podjetjem, da se predstavijo in povečajo svojo prepoznavnost na trgu. Prijave so možne do 31. avgusta, rezultati izbora pa bodo objavljeni 24. novembra.

»Leto je naokrog in spet je čas, da izpostavimo najbolj predana in ambiciozna podjetja v naši regiji. Zelo sem vesela, da bomo tudi letos lahko prepoznali trud in dosežke teh izjemnih inovatorjev na številnih področjih, na katerih delujejo. Deloitte Technology Fast 50 pomaga razumeti, kaj se trenutno dogaja v sektorju, ki se nenehno razvija – in to znanje je po našem dragoceno za številne subjekte,« pravi Andreja Škofič Klanjšček, partnerica in vodja iniciative Technology Fast 50 na Deloitte Slovenija.

Natečaj Deloitte organizira za naslednje države: Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Madžarska, Kosovo, Latvija, Litva, Severna Makedonija, Moldavija, Črna gora, Poljska, Romunija, Srbija, Slovaška in Slovenija.

Lestvica 50 najhitreje rastočih

Technology Fast 50 za Srednjo Evropo je program, v katerem Deloitte vsako leto pripravi lestvico 50 najhitreje rastočih tehnoloških podjetij iz javnega in zasebnega sektorja po rasti prihodkov v zadnjih štirih letih. Letos bodo analizirali prihodke, ki so jih podjetja ustvarila med letoma 2018 in 2021. Kot pojasnjujejo v Deloittu, program zajema vsa področja tehnološkega sektorja – komunikacije, okoljska tehnologija, fintech, strojna in programska oprema, zdravstvo in naravoslovne vede ter mediji in zabava.

Program obsega dve kategoriji, in sicer Fast 50 in Companies to Watch. Glavna kategorija je Fast 50, kandidati zanje pa morajo imeti najmanj 50.000 evrov prihodkov v letih 2018, 2019 in 2020 ter najmanj 100.000 evrov v letu 2021. Poleg tega morajo imeti razvoj ali proizvodnjo patentirane tehnologije ali znatna vlaganja v raziskave in razvoj; podjetje v lastniški strukturi pa ne sme imeti večinskega deleža strateško pomembne družbe. Sedež podjetja mora biti v eni od srednjeevropskih držav.

V podkategoriji Companies to Watch pa tekmujejo mlada podjetja, ki še ne izpolnjujejo pogojev za uvrstitev v Fast 50. Podjetja morajo poslovati najmanj tri leta, kar pomeni, da morajo biti ustanovljena 31. decembra 2018 ali prej, in sicer s sedežem v Srednji Evropi. Poleg tega morajo imeti najmanj 10.000 evrov poslovnih prihodkov v letu 2019 in najmanj 30.000 evrov poslovnih prihodkov v tekočem letu (2021). Poleg tega morajo imeti razvoj ali proizvodnjo patentirane tehnologije ali znatna vlaganja v raziskave in razvoj; podjetje v lastniški strukturi pa ne sme imeti večinskega deleža strateško pomembne družbe.

Tekmovanje ima tudi letos posebno kategorijo Impact Stars, namenjeno podjetjem, ki s svojim delovanjem pozitivno vplivajo na družbo, poslovanje, inovacije, okolje in/ali raznolikost. Kandidati za to kategorijo morajo prodajati izdelek in/ali storitev, ki ima pozitiven vpliv na naslednjih področjih: poslovanje, okolje in družba; raznolikost med zaposlenimi in/ali vodstvenimi kadri ter razvoj edinstvenih izdelkov in/ali storitev. Podjetje mora tudi prodajati izdelek in/ali storitev, ki pozitivno vpliva na enega od zgoraj naštetih področij in imeti sedež v Srednji Evropi.