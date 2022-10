Nominiranci letošnjih Delovih podjetniških zvezd

Medijska hiša Delo bo že šesto leto zapored v okviru projekta Delove podjetniške zvezde, tokrat pod naslovom Tehnološka podjetja kot spodbujevalci sprememb v gospodarstvu, podelila prestižni kipec na gala dogodku 10. novembra na Brdu pri Kranju.

Na prireditvi bomo predstavili vseh deset nominirancev, kipec pa bo prejelo podjetje, ki ga bo izbrala strokovna komisija. Lani ga je prejelo podjetje XLAB iz Ljubljane, leta 2020 podjetje Metronik iz Ljubljane, leta 2019 Intra lighting iz Šempetra, leta 2018 Polycom iz Škofje Loke, leta 2017 pa trboveljsko podjetje Dewesoft.

Svojega favorita lahko tudi letos z glasovanjem na spletu lahko izbirate tudi bralci, in sicer do 26. oktobra na: bralci.delo.si/podjetniske-zvezde2022. Izbrano podjetje bo na prireditvi prejelo posebno priznanje. Bralci so lani za svojo zvezdo izbrali podjetje Adria Dom iz Črnomlja, leta 2020 podjetje Marles hiše Maribor, leta 2019 podjetje Inea iz Ljubljane, leta 2018 podjetje Vasco iz Šenčurja in leta 2017 podjetje I. H. S. iz Krškega.

V časopisu Delo in na spletu smo v minulih tednih predstavili vseh deset nominiranih malih in srednjih podjetij, izbranih na podlagi podatkov, ki jih je pripravil strokovni partner projekta, Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Za lažjo izbiro smo pripravili kratke predstavitve vseh nominirancev po abecednem vrstnem redu. Članki o podjetjih so dostopni na spletni strani https://www.delo.si/podjetniske-zvezde/.

Zmagovalca, ki bo prejel naziv Delova podjetniška zvezda 2022, bo izbrala strokovna komisija, ki ji predseduje Stojan Petrič, direktor medijske hiše Delo, v njej pa so še redni profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti dr. Dušan Mramor, državni sekretar, pristojen za internacionalizacijo, podjetništvo, tehnologijo, lesarstvo in notranji trg na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Dejan Židan, predsednik uprave Generali Investments Luka Podlogar, soustanovitelj podjetja XLAB Jure Pompe, ki je bil lanska Delova podjetniška zvezda, in predstavniki uredništva.

Slovenija se želi na svetovni zemljevid umestiti kot trajnostna, visokotehnološka in inovacijska država. Naša podjetja pa so znana po tem, da so na nišnih področjih konkurenčna z lastnim znanjem, specifičnimi in visokotehnološkimi proizvodi, tehnologijami ter storitvami, ki prinašajo višjo dodano vrednost.