Novi projekti jim odpirajo nove poti in zagotavljajo rast

Ptujsko podjetje Tenzor, ki je v lasti družin Senčar in Bene, se je iz ponudnika sistema tehničnega varovanja najprej razvilo v integratorja sistemov tehničnega varovanja, zdaj pa so zelo širok integrator na področju celovitih elektroinštalacij.

Vse se je začelo pred 30 leti v domači garaži, kjer sta ustanovitelja, Miran Senčar in Albert Bene, začela montirati avtomobilske alarme, pozneje pa še hišne alarme. »Z leti in nadaljnjim razvojem smo postali integrator na področju celovitih elektroinštalacij (za močnostne in šibkotočne inštalacije, tehnično varovanje, avtomatizacijo in centralni nadzorni sistem). To pomeni, da delujemo v vertikalah turizem, maloprodaja, industrija in promet. Če ponazorim: ko nekdo gradi knjižnico, skladišče ali predor na avtocesti, lahko ponudimo celovito rešitev na ključ, od projektiranja, izvedbe celovitih elektroinštalacij do vzpostavitve vseh pametnih sistemov, nato pa zagotavljamo tudi vzdrževanja,« pojasnjuje komercialni direktor in solastnik podjetja Tenzor Miha Senčar, ki je skupaj z očetom Miranom solastnik polovice podjetja.

Rast in vedno novi mejniki

Podjetje nenehno raste v vseh pogledih. Eden od najpomembnejših mejnikov, ki so usmerjali njegov razvoj, je bil, ko sta se ustanovitelja pred 16 leti odločila, da je podjetje v fazi, ko potrebuje menedžerja z več ekonomsko-finančnimi izkušnjami, ker je podjetje takrat začelo rasti. »Torej, da sta prešla logiko garažnega podjetja, kjer sta začela. In takrat se je podjetju kot direktor pridružil Bojan Petek z izkušnjami iz večjih podjetij in postavil podlago za korporativni razvoj podjetja in potem še za rast podjetij v skupini,« poudarja Miha Senčar. In kot še pravi, so v 30 letih vsake dve do tri leta dosegli nov mejnik, ko so prestopali meje mogočega, z upoštevanjem tveganja. »Od prvih projektov v avtocestnem programu, s čimer smo presenetili, do prvih projektov visokih gradenj, celovite elektroinštalacije ... Zdaj imamo že vsako leto en takšen mejnik, ki nam odpre nove poti in omogoči dodatno rast.«

Ker so dobri kadri ključ uspešnosti vsakega podjetja, zaposlenim ponujajo nadpovprečne plače, poudarja Miha Senčar. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Direktor Bojan Petek pa dodaja, da je bilo zelo veliko odličnih projektov in dogodkov, ki so zaznamovali njihovo pot. »Za rezultat ob koncu leta so pomembni vsi projekti, tako tisti za deset evrov kot tisti v vrednosti več sto tisoč evrov. Ta miselnost nas vodi že od ustanovitve podjetja, torej skoraj že 30 let. Ponosen sem, da skupaj dosegamo postavljene cilje, čeprav je tudi veliko ovir, ki jih je bilo treba premagati. To je mogoče samo takrat, ko si prizadevamo za isti cilj, in naredimo vse, kar je v naši moči, da jih izpolnimo.«

Nagrade za inovativnost

»Naša konkurenčna prednost so naši zaposleni, tenzorjanke in tenzorjanci, ki so z nami v povprečju že veliko let, imajo zelo veliko znanja in so zavzeti,« pravi Miha Senčar. In dodaja, da ker so tudi prvi stik s strankami, te prepriča to, da jih naši zaposleni poslušajo ter jim zato lahko tudi pomagajo premagati glavne izzive.

»Poleg tega so tudi vir ustvarjalnosti; že veliko let imamo ustanovljen razvojni oddelek, ki se v začetni fazi niti pokrival ni, kaj šele da bi od njega kaj imeli. Vendar smo že takrat vedeli, da je razvoj ključen za to, da lahko zvišamo dodano vrednost, najprej strankam z rešitvami, ki rešujejo specifične probleme, potem pa seveda tudi podjetju. Že veliko let veliko vlagamo v razvoj na več področjih. Pred desetimi leti smo razvili svoje platforme za integracijo, zato smo tudi lahko postali integrator, bili smo fleksibilni in strankam reševali specifične probleme,« navaja Miha Senčar.

Tenzorjanke in tenzorjanci so tudi vir ustvarjalnosti v podjetju, imajo zelo veliko znanja in so zavzeti. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Letos so tudi dobili zlato nagrado za inovativnost Štajerske gospodarske zbornice za nišni sistem iEMS UVSS za pregled podvozja vlakovnih kompozicij. »Prav zdaj se kažejo prvi sadovi dveletnega razvoja, saj smo za ta produkt prejeli tudi povpraševanje iz več držav, ker je to edini takšen proizvod na svetu.« V nadaljevanju pojasni, kako ta sistem deluje. »Nekoč se je vlak pri prehodu državne meje moral ustaviti na prvi železniški postaji, da je policija pregledala, ali so mogoče kje skrite osebe za nedovoljeni prehod meje, kakšni proizvodi oziroma predmeti. In policisti so morali fizično pregledati podvozje vlaka, tudi s psi; vlak pa je lahko dolg tudi od 500 do 700 metrov, kar je bil zelo dolg postopek. Zdaj smo razvili sistem, ki je nameščen v tračnicah takoj po prehodu meje in s katerim lahko takoj začnemo snemati podvozje v visokoresolucijski tehnologiji; in ko vlak pripelje na postajo, je že pregledan prek monitorjev.«

Miha Senčar poudarja, da jim to odpira vrata v svet, hkrati pa imajo še veliko možnosti za nadaljnji razvoj proizvoda. Pri tem našteje še druge nagrade, na primer za razvoj pametne omare za 24-urno izposojo rezerviranega gradiva. »Imamo veliko izjemnih proizvodov, ki še čakajo, da se globalno uveljavijo. Tako imamo še posebno platformo za upravljanje dvoriščne logistike na podlagi prepoznave registrskih tablic. Lani smo prevzeli dejavnost podjetja, ki se ukvarja s parkirnimi sistemi, zato zdaj razvijamo novo področje na samopostrežnih terminalih za turizem.«

V panogi ponujajo nadpovprečne plače

Podjetje Tenzor Ptuj. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ker so dobri kadri ključ do uspešnosti vsakega podjetja, zaposlenim zagotavljajo nadpovprečne plače. »V naši panogi, to je inštaliranje električnih naprav, je povprečna plača v Sloveniji 1500 evrov bruto, naša povprečna plača leta 2022 pa je bila 2800 evrov bruto; torej skoraj dvokratnik. In to zaradi bližine Avstrije in njenih boljših pogojev glede neto plač za zaposlene. Poleg tega že nekaj let deluje športno-kulturno društvo Tenzor Ptuj, ki vse leto organizira številne dejavnosti. S svojimi zaposlenimi imamo tudi zelo odkrit odnos, da čutijo, da nam je mar − ker nam je res − in potem ostajajo z nami dolgo,« poudarja Miha Senčar.

Zdaj, pravi, je težko dobiti vse profile. S tem se sistematično ukvarjajo že več let, tudi s štipendiranjem in podobno. Tako so tudi dobili najboljše kadre, s katerimi so se spoznali že na fakultetah ali v srednjih šolah. Sicer pa iščejo monterje in elektroinštalaterje za terensko delo. Po njihovih izkušnjah iz zadnjih let je mogoče boljša strategija iskanje le vodilnih kadrov na področju montaž in potem sestava skupine podizvajalcev, da so lahko fleksibilnejši. »Iščemo tudi inženirski kader s specifičnimi znanji, na primer projektante, pa tudi programerje, ki jih potrebujemo zaradi lastnega razvoja. Gre za zelo specifični razvoj zato, ker to ni spletna aplikacija, ampak je veliko povezav s strojno opremo − in pri tem imamo največje izzive.«

Poslovanje in vizija razvoja

Podjetje Tenzor je lani imelo dobrih 14 milijonov evrov prihodkov in več kot 700.000 evrov dobička. In kaj kažejo rezultati za letos? »Prihodki se bodo nekoliko povečali, za dobiček pa pričakujemo, da se bo nekoliko znižal, predvsem zaradi okolja, v katerem delujemo in kjer dajatve rastejo. Poleg tega delujemo v okolju, na katerem so velika jamstva za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijski dobi − in pravkar smo končali nekaj velikih projektov, zato se bo to tudi poznalo. Sicer pa se bodo prihodki celotne skupine nekoliko zvišali. Lani je bila res velika rast, bilo ji je kar težko slediti, letos pa imamo normalno, zdravo rast,« še pojasnjuje komercialni direktor.

Podjetje Tenzor Ptuj. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na vprašanje, kakšna je vizija razvoja podjetja, pa Miha Senčar odgovarja, da jih čaka kar nekaj let, polnih izzivov glede na splošne razmere. »Trudimo se biti čim bolj odporni na zunanje dražljaje, s tem da smo zelo različni po vertikalah, v katerih delujemo − maloprodaja, industrija, turizem in promet. Ker pa smo geografsko razpršeni, smo prepričani, da bomo vse izzive uspešno premagali, saj gotovo prihaja neka kriza.«

Smer razvoja je taka, kot so si jo določili, torej izkoristiti v ključnih vertikalah storitev na ključ, ki jo lahko ponudijo. »To je v bistvu naša največja prednost, da to obstaja v enem podjetju in da imamo res dober kader z izkušnjami. Želimo se še naprej geografsko širiti; podjetja že imamo v regiji od Slovenije do Albanije; torej na Hrvaškem, v Srbiji, Makedoniji, Albaniji in na Kosovu. Lani smo odprli še poslovno enoto v Avstriji. Imamo tudi dolgoletne partnerje integratorje v Bosni in Hercegovini, Črni gori, Gruziji, Bolgariji in Romuniji. Od začetkov do danes smo naše rešitve implementirali ali prek partnerjev prodali v več kot 25 držav.«

V Galeriji mesta Ptuj bo od 15. septembra do 5. novembra na ogled razstava iz umetniške zbirke Tenzor, posvečene 30. obletnici podjetja. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Sogovornik poudarja, da je njihov cilj, da še naprej rastejo v projektih celovitih rešitev oziroma storitev, v zahodni in še posebno v severni Evropi. Poleg tega si želijo čim več znanja, ki ga imajo v Sloveniji, prenesti na svoja hčerinska podjetja. »Že če nam uspe doseči isto raven, bomo v prihodnjih petih letih lahko trikrat večji ali pa še več.« In kot še pravi Miha Senčar, ki je prejel tudi priznanje mladi manager 2021, bi vsem mladim menedžerjem svetoval, da morajo biti ljudje na prvem mestu ter da je preprosto treba biti odporen in vztrajati.