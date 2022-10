(Po)skrbite za duševno zdravje svojih zaposlenih

Duševne stiske so v naši družbi v zadnjih letih v porastu in hkrati tudi vse pogostejši razlog za bolniške odsotnosti z dela. Po statistiki Nacionalnega inštituta za javno zdravje so peti najpogostejši razlog v starostni skupini med 45 in 60 let. Čeprav je področje duševnega zdravja še vedno tabuizirano in veliko ljudi pomoči ne poišče prav zaradi strahu pred stigmatizacijo, pa se po ocenah strokovnjakov položaj izboljšuje. V družbi se krepi zavedanje, da duševna stiska lahko prizadene vsakega od nas in pomembno je, da v težkih življenjskih preizkušnjah pravočasno poiščemo pomoč.

Tudi podjetja vse bolj spoznavajo, da se jim skrb za zdravje zaposlenih – tudi duševno zdravje - dolgoročno pozitivno obrestuje. Dobro počutje zaposlenih namreč pomembno pripomore k uspešnosti in rasti podjetja, hkrati pa je lahko pravočasen dostop do zdravstvenih storitev in psihosocialne pomoči ključ do krajših bolniških odsotnosti z dela.

V tej luči je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica razvila nov produkt, zdravstveno zavarovanje Psihološka pomoč Kolektivno, ki je namenjeno podjetjem in njihovim zaposlenim. Zavarovanje opredeljuje duševno stisko kot akutno in prehodno osebno izkušnjo neugodja, nemoči in drugih za zavarovanca težko obvladljivih doživljanj, ki jih sprožijo neugodne življenjske okoliščine in s katerimi se ne zmore soočiti sam.

Med primere duševne stiske v skladu s pogoji zavarovanja spadajo izguba bližnjega (smrt, ločitev), diagnoza težje bolezni, konflikti in težje bolezni v družini, težave pri prilagajanju na nove življenjske okoliščine, sprememba ekonomskega in službenega statusa, težave po prometni nesreči ter druge čustvene osebne stiske. Medtem pa duševna motnja ni opredeljena kot duševna stiska.

Pravočasno in preprosto do pomoči

Zavarovanje Psihološka pomoč Kolektivno zaposlenemu, ki se spoprijema z duševno stisko, krije stroške opravljenih storitev psihološke pomoči v obliki individualne psihoterapije. Pomoč ob duševni stiski lahko poišče hitro, preprosto in zaupno. Najprej pokliče na Zdravstveno točko Triglav, Zdravstvene zavarovalnice in se pogovori s pooblaščenim zdravnikom zavarovalnice (zdravnik psihiater). Prvi termin srečanja organizira asistenčni center Zdravstvena točka v prostorih izbranega strokovnjaka (izvajalca psihološke pomoči), za nadaljnje termine pa se dogovarjajo zavarovanci sami z izvajalcem, brez vključevanja zavarovalnice.

Zavarovanci so glede izbire izvajalca psihološke pomoči lahko popolnoma brez skrbi. Pomoč namreč ponujajo priznani strokovnjaki, ki so uvrščeni na seznam izvajalcev psihološke pomoči Triglav, Zdravstvene zavarovalnice.

Zagotovo je skrb za zdravje zaposlenih varna in dobra naložba v prihodnost vsakega podjetja. V stiski poiskati pomoč pa ni le pogumno, ampak tudi zrelo in odgovorno, sporočajo strokovnjaki.

