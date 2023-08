Pravočasno postavite nasledstva v podjetjih

Vitalen del slovenskega gospodarstva, več kot 80 odstotkov, predstavljajo družinska podjetja, ki so močna, prodorna in uspešna. Zaposlujejo 70 odstotkov delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji in prispevajo 67 odstotkov dodane vrednosti slovenskih podjetij.

V poslovanju družinskega podjetja pa pride tudi trenutek, ko je čas za prenos podjetja v druge roke. In le devet odstotkov potomcev je zainteresiranih za prenos lastništva, pojasnjujejo na Spirit Slovenija in dodajajo, da dve tretjini podjetij pri prenosu na naslednike propade. In ker je proces prenosa lastništva zahteven proces, je strokovna podpora pri tem neprecenljiva.

Že leta 2015 je Spirit Slovenija začela z ozaveščanjem, informiranjem podjetij in delavnicami o pomenu pravočasne priprave in izvedbe pri prenosu lastništva, leta 2019 pa so vzpostavili Nacionalno točko za prenos lastništva. »Z njo podjetja ozaveščamo o nujnosti pravočasnega postavljanja nasledstva v podjetjih, predvsem jih spodbujamo, da se na prenos lastništva skrbno pripravijo ter jim ta prenos olajšati.«

Nacionalna točka za prenos lastništva

Na Spiritu pojasnjujejo, da v sklopu Nacionalne točke ponujajo podrobne informacije, kako se lotiti prenosa lastništva ter usposabljanja za naslednike in lastnike podjetij, ki jih financira agencija, izvajajo pa partnerske institucije (CEED, GEA Inkubator, OZS in OOZ Maribor). Na delavnicah se podjetniki usposobijo za prenos lastništva podjetja, si izmenjajo izkušnje ter dobijo pomoč pri ovirah na poti rasti in razvoja ter repozicioniranja podjetja na trgu.

Hkrati omogočajo predavanja o različnih vrstah prenosa lastništva in finančnih spodbudah, ki jih ponuja država; svetovalni ali diagnostični intervju, na katerem se seznanijo z možnimi izzivi in pastmi pri prenosu lastništva ter dobijo informacije o finančni spodbudi prek vavčerja za prenos lastništva. Na voljo je še pomoč, spremljanje in potrjevanje izvajanja vavčerja za prenos lastništva, ki ga podjetje lahko uporabi za pripravo podjetja na prenos lastništva; njegovo izvedbo (prodajo podjetja, prenos na družinskega člana ali na notranji odkup) in usposabljanje prevzemnikov družinskih podjetij. Spodbude prinaša Slovenski podjetniški sklad (SPS). Ne nazadnje ponujajo še evidenco zunanjih strokovnjakov za podporo pri prenosu lastništva, med katerimi podjetnik lahko izbira ob prijavi na vavčer za prenos lastništva.

Diagnostični intervju in usposabljanja

Od leta 2019, ko je bila vzpostavljena Nacionalna točka za prenos lastništva, je Spirit Slovenija uspešno izvedel številna predavanja za ozaveščanje o možnostih prenosa lastništva, usposabljanja naslednikov na delavnicah in spremljal ter zagotavljal pomoč podjetnikom pri vavčerski podpori. Pojasnjujejo, da je bilo do zdaj izvedenih več kot 380 uvodnih diagnostičnih svetovalnih intervjujev, 186 podjetij pa je podpisalo pogodbo o sofinanciranju vavčerja za prenos lastništva.

Poleg tega je vsako leto vsaj 300 podjetnikov prek podpornih institucij (OZS, GZS, CEED, Inkubator Gea College) vključenih v kontinuirano usposabljanje in mreženje z namenom izmenjave izkušenj na področju priprave in izvedbe prenosa lastništva. Več kot petsto podjetnikov pa je vsako leto na predavanjih o pomembnosti prenosa lastništva, predstavitvi vavčerja za prenos lastništva in drugih ukrepov države, ki so aktualni za podjetniki na stopnji prenosa lastništva.

»Agencija bo tako diagnostični intervju kot usposabljanja in predavanja podjetnikom ponudila tudi v prihodnjih letih. Vavčer za prenos lastništva se z 18. avgustom sicer zapira, vendar ministrstvo za gospodarstvo načrtuje ukrepe za pomoč podjetjem pri prenosu lastništva za vzpostavitev tudi iz kohezijskih sredstev 2023–2027.«

Izzivi pri prenosu lastništva

Statistike kažejo, da je faza prenosa podjetja v druge roke običajno kar kritična. »Številna podjetja se pri prenosu lastništva spopadajo z različnimi izzivi: nimajo jasne lastniške strukture, nimajo družinske ustave z jasno določenimi pravili, težave so tudi pri vodenju in ohranjanju dobrega kadra, postavitvi poslovodstva, še največjo težavo pa predstavlja to, da nasledstva večinoma običajno sploh na načrtujejo in se ga lotijo v zadnjem trenutku.«

Pri tem na vprašanje, kaj je ključno pri prenosu lastništva, na Spiritu odgovarjajo, da se podjetja tega procesa lotijo pravočasno in s strokovno pomočjo, ki jim jo ponuja država. »Država želi, da bi družinska podjetja uspešno delovala tudi po tem, ko se lastnik odloči, da se bo umaknil iz podjetja, zato podjetjem omogoča usposabljanja in strokovno pomoč pri pripravi in izvedbi prenosa lastništva. Ugotavljamo, da podjetja potrebujejo predvsem nekoga, da se z njim pogovorijo, saj finančna spodbuda ni glavni motivator pri izvedbi prenosa lastništva. Podjetja potrebujejo predvsem informacijo, kako sploh začeti, kje dobiti strokovnjaka, kako so drugi podjetniki reševali podoben izziv in podobno.«

Finančne spodbude

Za prenos lastništva so na voljo tudi finančne spodbude. Leta 2019 je Spirit skupaj z ministrstvom za gospodarstvo in zunanjimi strokovnjaki oblikoval vavčer za prenos lastništva. V sklopu predavanj in izmenjav dobrih praks so namreč ugotovili, da je veliko naslednikov slabo pripravljenih na prenos lastništva, zato jih s pomočjo vavčerja poskušajo usposobiti.

»Do vavčerja so upravičena vsa mikro, mala in srednje velika podjetja, ki razmišljajo, se pripravljajo ali so že na stopnji izvajanja prenosa lastništva. Namen vavčerja in celotnega procesa spremljanja podjetij na poti prenosa je, da se zanj lahko odločijo podjetja, ki so tik pred prenosom ali pa tista, ki bodo predvidoma izvedla prenos čez pet, deset ali petnajst let. Namen vavčerja je, da vsa podjetja vstopijo vsaj v fazo priprave na prenos lastništva, kjer jim omogočimo, da se o prenosu pogovorijo s pooblaščeno svetovalko, ki jo za to pooblasti agencija in ki deluje na obrtni zbornici. Pri svetovalcih opravijo svetovalni intervju, ki podjetja ne zavezuje, da bi morala nujno koristiti vavčer. Na intervjuju pridobijo informacije o poteku vavčerja in aktivnostih, ki so v okviru vavčerja financirana. Zaznavamo več kot 350 takšnih zadovoljnih uporabnikov storitev Nacionalne točke za prenos lastništva.«

Na Spiritu pravijo, da podjetja največ koristijo vavčer za pripravo na prenos lastništva, saj vsa še niso v fazi izvedbe prenosa. Veliko družinskih podjetij se tudi odloči za to, da bo z vavčerjem usposobilo svoje naslednike za prevzem podjetja. »Ugotavljamo tudi, da se veliko družinskih podjetij odloči za prodajo podjetja, ker nimajo naslednikov ali nasledniki ne želijo nadaljevati posla.«

Nadgrajevanje storitev

Na vprašanje, kako bodo še nadgrajevali storitev Nacionalne točke za prenos lastništva, pa na Spiritu odgovarjajo, da si bodo tudi v prihodnje prizadevali zagotoviti podporo podjetjem pri prenosu lastništva, saj so družinska podjetja močna, prodorna in uspešna ter predstavljajo temelj slovenskega gospodarstva, saj prispevajo pomemben del k njegovi stabilnosti in rasti. »Delovanje celotne Nacionalne točke za prenos lastništva, s predavanji, mreženji, svetovanji in spremljanjem vavčerjev se je izkazalo kot zelo uspešno, zato te aktivnosti ostajajo tudi v prihodnje in jih bomo še okrepili. Za podjetja bomo tudi v prihodnje organizirali predavanja o pomenu pravočasnega prenosa lastništva in strokovne delavnice, na katerih bodo podjetniki izmenjavali izkušnje in nadaljevali prenose dobrih praks.«

Na Spiritu Slovenija še dodajajo, da bo podjetjem še naprej na voljo tudi finančna podpora pri prenosu lastništva, pri čemer bodo svetovalci, ki jih pooblasti agencija, spremljali, svetovali in potrjevali vavčer za prenos lastništva. Podjetniki bodo lahko tako konec leta 2023 spet koristili vavčer za prenos lastništva. »Z našimi aktivnostmi želimo podjetjem olajšati prenos lastništva, predvsem pa jih spodbuditi, da se nanj pravočasno pripravijo.«