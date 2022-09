Prepričajo s kakovostjo in unikatnostjo robotizacije proizvodenj

Podjetje Robotehnika iz Markovcev, ki ga vodi direktor in ustanovitelj Andrej Orovič, je specializirano za CNC-obdelavo kovin, aluminija, bakra, jekla in plastike za končnega kupca po vnaprej pripravljenih načrtih. Druga veja njihove dejavnosti je avtomatizacija in robotizacija proizvodenj. »Vsak projekt robotizacije je nekaj posebnega,« pojasnjuje direktor in poudarja, da je prav nišnost njihova konkurenčna prednost.

V projektih se največkrat srečujejo z željo kupca po avtomatizaciji proizvodnje s ciljem večje učinkovitosti, kot je skrajšanje rokov izdelave, zmanjšanja števila zaposlenih na delovnih mestih, kjer je postopke mogoče avtomatizirati, delavce pa razporediti na delovna mesta z večjo dodano vrednostjo.

Direktor družinskega podjetja Robotehnika Andrej Orovič (prvi z desne) poudarja, da je pri digitalizaciji poslovanja pomembno vlogo odigral sin Jernej, sicer solastnik in inženir računalništva, žena Marija je prokuristka, v podjetju pa pomaga tudi hči Janja, ki je ekonomistka. FOTO: Leon Vidic/Delo

Pri načrtovanju idejne zasnove jih po besedah Andreja Oroviča vodi misel, da stranki ponudijo napravo ali sklop naprav, ki bodo zagotavljale največjo mogočo kakovost in produktivnost. »Projekt je vedno narejen po željah kupca, individualno. Množične proizvodnje nimamo. Ker smo nišni, je to tudi naša konkurenčna prednost.«

Stranke najbolj prepriča kakovost izdelkov

Na področju strojne obdelave izdelkov je večina njihovih strank iz nemško govorečih držav, Nemčije, Avstrije in Švice. Lani so delali z veliko slovenskimi strankami. V letih 2017 in 2018 so imeli 80 odstotkov strank z nemško govorečega območja, v zadnjem času je razmerje 70 : 30, zato imajo bolj razpršeno vejo strank.

Njihove stranke najbolj prepriča kakovost izdelkov. »Če je kakovost slaba, ne moreš prepričati stranke. Mogoče prvič na lepo besedo, drugič pa ne več. In prav zaradi kakovosti je bil naš prvi stroj, ki smo ga preselili v nove prostore, merilni stroj. Ker prvo vprašanje vsakega novega kupca, s katerim vzpostavimo stik, na primer v Avstriji, Nemčiji, Švici ..., je, kako meriš, kakšna je merilnica, katere certifikate in standarde ISO imaš. In to je podlaga za začetek vsakega posla.«

Ves dobiček spet vlagajo v podjetje

Leta 2019 so imeli v Robotehniki 1,5 milijona evrov prihodkov, leta 2021 pa že 3,6 milijona evrov prihodkov in skoraj 570.000 evrov čistega dobička. »Letos smo že presegli 3,2 milijona evrov prihodkov, zato če ne bo večje krize, bi prihodke letos lahko povečali za 20 odstotkov glede na lani,« pojasnjuje Andrej Orovič.

V podjetju so leta 2017 začeli z mehansko obdelavo delov za različne industrije, kot sta lesna in avtoindustrija, transportna tehnika in hidravlika. FOTO: Leon Vidic/Delo

V novih prostorih podjetja v Markovcih so leta 2017 začeli mehansko obdelavo delov za različne industrije, kot sta lesna in avtoindustrija, transportna tehnika in hidravlika, in od takrat jih kupci ves čas 'silijo' v nakupe novih strojev. Prav zato so njihova vlaganja v stroje, v novo opremo velika.

»Vsakoletni dobiček vedno ponovno vlagamo v nakup strojev, opremo, avtomatizacijo lastne proizvodnje. Samo lani smo okoli 600.000 evrov vložili v nakup opreme, letos že skoraj 500.000 evrov.« Direktor Orovič še pojasni, da trenutno gradijo še novo jedilnico in garderobni del za zaposlene, maja pa so začeli tudi gradnjo novega skladišča.

Digitalizacija proizvodnje

Robotehnika je družinsko podjetje, saj je sin Jernej tudi solastnik podjetja in kot inženir računalništva zadolžen za digitalizacijo podjetja, žena Marija pa je prokuristka. V podjetju pomaga tudi hči Janja, ki je ekonomistka. V podjetju so opravili tako digitalizacijo kot robotizacijo proizvodnje – tudi z roboti za prelaganje – ter uvedli novo programsko opremo, s katero so avtomatizirali velik del notranjih procesov.

Letos so v Robotehniki kupili že pet robotov, ki jih bodo postavili zraven strojev ter s tem razbremenili delavce, da bodo imeli več časa za izvajanje meritev. FOTO: Leon Vidic/Delo

Pri digitalizaciji poslovanja je pomembno vlogo odigral prav sin Jernej, ponosno pove Andrej Orovič. »Lani smo začeli razmišljati o novi programski opremi, saj dotakratna ni imela načrtovane proizvodnje in določenih modulov, nismo pa jih mogli izpopolniti. Tako smo se odločili za nov nakup, za uvedbo novega, sicer zahtevnega sistema pa smo po zaslugi sina porabili precej manj ur kot drugi, in sicer manj kot sto ur; v povprečju se porabi za zagon in implementacijo sistema 500 ur. In ta program tudi ves čas posodabljamo z novimi moduli.«

Pomanjkanje kadrov s specifičnimi znanji

Na začetku poslovne poti leta 2007 so imeli v Robotehniki le dva zaposlena, zdaj jih je že 38. Trenutno se spopadajo s pomanjkanjem vseh profilov. »Pri iskanju proizvodnih delavcev, pri čemer ne potrebujejo nekih posebnih znanj, saj jih mi priučimo za delo, niti ne vprašamo, kaj so po poklicu. Tako imamo v naši proizvodnji živilske tehnike, frizerje, skratka, vse vrste poklicev.«

Prav zaradi kakovosti je bil njihov prvi stroj, ki so ga preselili v nove prostore, merilni stroj. FOTO: Leon Vidic/Delo

Po besedah Andreja Oroviča pa je najtežje dobiti kader s specifičnim znanjem za področje pravilnega umerjanja strojev, saj tak kader odhaja na delo v Avstrijo. »Na srečo smo blizu Hrvaške, od koder potem dobimo tak kader. Imamo že osem sodelavcev s Hrvaške.« Veliko vlagajo v izobraževanje zaposlenih, saj imajo kar nekaj specifičnih orodij za programiranje CNC-strojev; zato vsakega na tem delovnem mestu najprej pošljejo na tečaj, potem pa se dodatno izšolajo še na samem delovnem mestu, obvezno pa svoje znanje tudi nadgrajujejo.

V Robotehniki sicer veliko sodelujejo z izobraževalnimi ustanovami, tako s srednjimi šolami kot fakultetami. Približno deset študentov na leto se pri njih tudi izobražuje, trije študentje pa so že tudi izdelali diplomske naloge iz našega področja – dva so tudi že zaposlili. »To so predvsem mehatroniki, ki imajo po učnih načrtih v tretjem letniku 400 ur delovne prakse, tako da se pri nas dobro spoznajo s samo proizvodnjo.«

Želijo biti samopreskrbni

Pakirnica izdelkov za odprmeo strankam. FOTO: Leon Vidic/Delo

V smislu trajnostnih prizadevanj so že lani na streho postavili prvo, 200kw sončno elektrarno, letos pa so še dodatno naročili sončnih kolektorjev za 150 kW. »Želimo bili bolj samopreskrbni, saj pri sedanjih cenah električne energije podjetja težko preživijo. Elektrika je namreč kar 20-krat višja postavka kot prej. Naša odločitev za nakup sončne elektrarne je bila še pravočasna in dobra,« pojasnjuje direktor.

In dodaja, da velik del proizvedene električne energije porabijo za svojo proizvodnjo, presežek pa prodajo, čeprav so cene za odkup zelo nizke, v razmerju 1: 5. Zato razmišljajo tudi o nakupu hranilnikov energije, saj bi s tem povečali samopreskrbnost in znižali stroške. »Pri sončni elektrarni je problem, da na primer šele ob 8. uri zjutraj začne dovolj proizvajati, da imamo za lastne potrebe dovolj, pred tem, od 6. do 8. ure pa mora elektriko črpati iz omrežja.«

Podjetja moramo preživeti tudi v tem težkem času s krizo energentov in njihovimi visokimi cenami, obenem pa si z zelenim prehodom pridobiti prednost pred drugimi. Visoke stroške elektrike ne moremo prenesti na kupce, zato moramo sami storiti druge korake.

Vizija avtomatizacija proizvodnje

FOTO: Leon Vidic/Delo

In kakšna je vizija podjetja v prihodnjih letih? Kot največje tveganje v naslednjem obdobju direktor Robotehnike vidi energetsko krizo in visoke cene energentov.

»Vizija našega podjetja je drugače avtomatizacija lastne proizvodnje. Letos smo že kupili pet robotov, ki jih bomo postavili zraven strojev. S tem bomo razbremenili delavce, ki bodo imeli več časa za izvajanje meritev. Po naših ocenah naj bi tako z enakim številom zaposlenih za okoli 30 odstotkov povečali prodajo v prihodnjih dveh letih. Ker v tem trenutku samo zaposlovati ljudi, ni prava stvar – treba je iti tudi v avtomatizacijo proizvodnje, da s tem dobiš dodano vrednost posameznemu zaposlenemu ter hkrati tudi zmanjšaš vpliv na odhajanje kadrov,« zaključuje direktor podjetja Robotehnika Andrej Orovič.