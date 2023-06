Produkti in storitve prilagojeni kupcu

Tehnologije, zahteve okolja in seveda pričakovanja kupcev močno zaznamujejo tudi trgovinsko panogo, porajajo se novi poslovni modeli, s katerimi trgovci odgovarjajo na te spremembe, ki hkrati prinašajo nove poslovne priložnosti. Trgovci, ki poleg prodaje nudijo še podporne in poprodajne storitve, podobno, kot to velja v razvojno naravnanih proizvodnih podjetjih, imajo konkurenčno prednost. Prav na tem temelji tudi danes odprta največja kolesarska trgovina Hervis v Sloveniji.

»Kolesarstvo je zdaj trend v Sloveniji, z njim smo se poistovetili in je šport številka ena pri nas. Vidimo velik premik v konceptu kolesarstva, tako v smislu zdravega načina življenja kot načina premikanja. Z novo, največjo kolesarsko trgovino pri nas smo se odzvali na to,« je ob odprtju trgovine v Cityparku v ljubljanskem BTC pojasnil direktor Hervisa za Slovenijo in Hrvaško Aleš Černe.

Novo kolesarsko trgovino so predstavili (z leve) Aleš Stubičar, vodja maloprodaje v Hervisu, vodja trgovine v Cityparku Žiga Ham Kacin in Aleš Černe, direktor Hervisa za Slovenijo in Hrvaško. Foto Črt Piksi

V tej novi kolesarski trgovini, ki se razteza na 3500 kvadratnih metrih prodajnih površin, je zbrana celostna ponudba izdelkov in storitev na enem mestu za vse kolesarske navdušence, od začetnikov do rekreativcev in izkušenih kolesarjev vseh generacij.

»Ljudje poleg koles vseh vrst – električnih, cestnih, gravel (za vožnjo po brezpotjih in makadamu), gorskih, mestnih in zložljivih – svetovno uveljavljenih blagovnih znamk – lahko kupijo vso opremo in dodatke, od čelad, tekstila do rezervnih delov, na voljo jim je tudi celoten splet storitev, vključno s testiranjem in tudi nekatere unikatne ter prvič videne v Sloveniji,« je dejal Černe.

Poleg uveljavljene ponudbe svetovanja pri prodaji ponujajo storitev kolo po meri, v okviru katere s posebno revolucionarno napravo, ki lasersko izmeri kupčevo razmerje telesnih mer, predlaga ustrezno velikost kolesa, ki ga v trgovini lahko tudi prilagodijo. V trgovini je mogoče narediti še analizo stopal in tudi zadnjice za lažjo izbiro najustreznejše oblike kolesarskega sedeža.

»Vsakemu kupcu želimo svetovati kolo, ki je res najustreznejše zanj, da je z njim zadovoljen in lahko uživa na njem,« je pojasnil Aleš Stubičar, vodja maloprodaje v Hervisu. Po novem omogočajo izposojo električnih koles, pri nakupu koles, e-koles in skirojev je mogoče skleniti tudi zavarovanje, ki zajema tudi kritje za primer kraje in poškodbe baterije, kar Hervis ponuja v sodelovanju s partnersko zavarovalnico.

Posebnost prenovljene trgovine je tudi sodobno opremljen kolesarski servis za vsa kolesa, za določene znamke so tudi pooblaščeni servis, zaposleni pa so strokovno usposobljeni in so pridobili certifikate za diagnostiko električnih koles nekaterih blagovnih znamk.

Inovativni pristopi h kupcu

Kot je pojasnil Černe, center ponuja več kot 400 modelov najpopularnejših blagovnih znamk koles, med katerimi je Merida, na kateri vozi mladi slovenski kolesarski up in član ekipe Bahrain Victorious Matevž Govekar. »Kolesarjenje je v svetu čedalje bolj popularno, ker je to šport, ki je zelo lahko dosegljiv, in takšne velike poslovalnice z vso kolesarsko opremo so odličen način, kako vse to približati ljudem. Če bodo tukaj dobili dobra kolesa in bodo dobri prodajalci ljudem znali ponuditi tisto, kar v resnici želijo in potrebujejo, bo šport še rasel,« je dejal Govekar.

Če kolesarski navdušenci v trgovini dobijo dobra kolesa in jim dobri prodajalci znajo ponuditi tisto, kar v resnici želijo in potrebujejo, bo šport še rasel, je poudaril slovenski kolesarski up Matevž Govekar. FOTO: Črt Piksi/Delo

Hervis med drugim sodeluje tudi s slovenskima ponudnikoma Rogom – v trgovini je pisana ponudba znamenitih ponyjev – in Elanom, s katerim so skupaj ustvarili linijo klasičnih koles, ki so na voljo kupcem ekskluzivno v njihovih trgovinah. Bojan Križaj, nekdanji alpski smučar in Elanov ambasador, je poudaril, kako pomembno je, da je posameznik realen do samega sebe in da

Kolesarstvo je v ekspanziji in prodajalci se morajo prilagoditi zahtevam kupcev ter jim omogočiti produkte in svetovanje na najvišji možni ravni, je prepričan Bojan Križaj. FOTO: Črt Piksi/Delo

ve, kje je njegov domet, ne samo finančni, predvsem, kakšne so njegove sposobnosti: »Nikjer ne piše, da je najboljša smučka na papirju najboljša za konkretno osebo. Prodajalci so zato pomemben filter, ker znajo posamezniku svetovati najboljši produkt. Pri kolesu, kjer je toliko tehničnih elementov, je to še toliko pomembneje. Dejstvo pa je, da imamo v Sloveniji takšne promotorje kolesarstva, da je ta šport v strašni ekspanziji in se morajo prodajalci prilagoditi zahtevam kupcev ter jim omogočiti produkte in svetovanje na najvišji možni ravni.«

Povpraševanje in prodaja koles iz leta v leto rasteta, predvsem na področju e-koles. Vsako leto uvoz in prodaja klasičnih koles v Sloveniji doseže številko 80.000, hitra pa je rast uvoza in prodaje električnih koles. Leta 2015 jih je bilo nekaj sto, lani že 20.000. »Odkar imamo tako vrhunske vzornike, ljudje vse pogosteje kolesarijo. Hkrati so postali bolj zahtevni in se zanimajo za kolesa, zato so veseli, da jim lahko na enem mestu ponudimo širok spekter koles za vse generacije. Ocenjujemo, da bo to kar za nekaj let, mogoče več desetletij naša tema, ki jo želimo obogatiti z dodatno ponudbo koles in storitev,« je zaključil Aleš Černe.

Posebnost prenovljene trgovine je tudi sodobno opremljen kolesarski servis za vsa kolesa, z dobro usposobljenimi zaposlenimi. FOTO: Črt Piksi/Delo

Izziv in priložnost so kadri

Kot je pojasnil Aleš Stubičar, je bil eden največjih izzivov pri vzpostavljanju kolesarske trgovine kadrovska popolnitev mest. V njej je delo dobilo sedem oziroma osem sodelavcev – prodajalcev in serviserjev, v celotni Hervisovi trgovini v Cityparku pa jih je 32.

Trgovina ponuja več kot 400 modelov klasičnih in električnih koles za vse kolesarske navdušence, od začetnikov do izkušenih kolesarjev vseh generacij. FOTO: Črt Piksi/Delo

»Vsi v trgovinski panogi se spopadamo z vprašanjem, kako pridobiti in zadržati kakovosten kader. Zato smo se pred letom dni, ko smo se odločili za odprtje trgovine, kadrovanja lotili sistematično in strateško. Ne zadostuje, da imaš prodajalca, ampak je pomembno, da je ta strokovno usposobljen.«

Vsi prodajalci so imeli interna šolanja in šolanja pri dobaviteljih, pomembni pa so tudi inovativni pristopi. Zaposlenim omogočajo, da preizkusijo in testirajo katero koli športno opremo in da imajo dovolj prostega časa za posvečanje družini in športu. »Kolo je težko prodati samo na podlagi teorije, pomembno je, da so prodajalci tudi sami preizkusili kolesa,« je dejal Stubičar.