Razumevanje in promocija trajnosti sta vse pomembnejša

Iz poslovnih poročil je razvidno, da slovenske družbe praviloma delujejo v smeri odgovorne porabe in proizvodnje, ukrepov za zmanjšanje obremenjevanja okolja, zavzemajo se za dostojno delo in gospodarsko rast, izobraževanje, zdravje in dobro počutje, uravnoteženo vodstveno politiko, mir in pravičnost.

Nekaj podjetij smo vprašali, na kaj stavijo v zvezi s trajnostjo, kako se na to odzivajo njihovi deležniki, in ali je, kot ugotavlja Bureau Veritas, znanje res ozko grlo pri trajnostni transformaciji.

Spodbujajo konkretne ukrepe

V Skupini Triglav se bodo pri obeh strateških dejavnostih družbe, zavarovalništvu in upravljanju premoženja, usmerili v podnebno nevtralnost, zagotovili odpornost proti podnebnim spremembam ter spodbujali trajnostne gospodarske pristope v zavarovalništvu in naložbah. Njihov portfelj že vsebuje zavarovanja za škodne dogodke, ki so posledica podnebnih sprememb, in zavarovanja sončnih elektrarn ter mikro mobilnosti.

»Načrtujemo, da bomo do leta 2025 ogljični odtis na zaposlenega zmanjšali za 15 odstotkov, pri tem pa si bomo skladno z evropskim zelenim dogovorom prizadevali za ogljično nevtralnost do leta 2050. To so ambiciozni, a uresničljivi cilji,« je povedala povedala Nina Kelemen, koordinatorka razvoja trajnostnega poslovanja Skupine Triglav.

Z internim programom Triglav.smo – Zavarujmo zdravje promovirajo zdravje na delovnem mestu in trajnostni razvoj družbenega okolja. Skrbeli bodo za zadovoljstvo zaposlenih in strank, razvijali odprto kulturo raznolikosti in sodelovanja, spodbujali medgeneracijsko sodelovanje in vztrajali pri visokih standardih korporativnega upravljanja.

Letos so skupaj s partnerji združili moči v projektu Zavarujmo prihodnost. Vsak mesec v letu je posvečen uresničevanju enega od 17 ciljev trajnostnega razvoja OZN. S klikom na gumb moja obljuba se vsak lahko zaveže k izvedbi vsaj enega konkretnega dejanja pri vsakem od trajnostnih ciljev in s tem prispeva k trajnostni prihodnosti. Ker se zavedajo pomena znanja, spodbujajo dodatno izobraževanje, strokovnost in usposobljenost zaposlenih.

V Skupini Triglav so strateško opredelili organe, ki bodo skrbeli za usmerjanje in nadzor trajnostnih vidikov delovanja ter odločanje o njih. Funkcija, ki je zaupana prav Kelemenovi, pokriva vse vidike trajnostnega razvoja in poročanje o njem. Operativa in koordinacija sta v pristojnosti oseb, odgovornih za trajnost. Aktivnosti na področju trajnostnega razvoja redno spremlja odbor za skladnost in trajnostni razvoj.

Podjetja so se zavezala zmanjšanju ogljičnega odtisa. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Finance, znanje in ozaveščenost

Finančni sektor in družbe za upravljanje bodo imeli po črki akcijskega načrta evropske komisije za financiranje trajnostne rasti pomembno vlogo pri doseganju postavljenih trajnostnih ciljev na ravni EU. »Izzivi letošnjega leta so vsekakor uvedba meril ESG v vse naše naložbene odločitve. To pomeni, da bodo podjetja, ki bodo želela dobiti vire financiranja, morala izpolnjevati določene standarde. Po drugi strani bo celotna finančna industrija v svoje poslovne odločitve uvedla stroga trajnostna merila in odločala, ali se bodo določeni poslovni projekti financirali ali ne,« je vlogo skupine Generali Investments orisala Marija Pregelj, namestnica direktorja sektorja finančnega svetovanja in trženja v družbi Generali Investments.

Kaj pa znanje? Ga je dovolj za trajnostno transformacijo? Generali Investments posluje v okolju, pravi Pregljeva, kjer je razumevanje resnosti trajnostnega problema na visoki ravni, a Slovenci predstavljamo le 0,5 odstotka prebivalcev v EU. Na Zemlji pa je 7,8 milijarde ljudi, od tega pomemben delež v državah v razvoju. V razvitem svetu je večji problem kot znanje sprememba navad potrošnikov, odpoved udobju. Primer: zelo težko bomo nekoga, ki sedaj drvi po nemških cestah s super športnim avtomobilom, prepričali, naj od sedaj naprej vozi pod 120 kilometrov na uro, ker je dokazano to boljše za okolje, čeprav je sam visoko izobražen in verjetno tudi sam podpisuje trajnostne dokumente in zaveze. V državah v razvoju pa sta tudi znanje in ozaveščenost na nizki ravni.

Podjetja, ki bodo želela dobiti vire financiranja, bodo morala izpolnjevati določene standarde.

S kakovostjo do zaupanja

Ajpes uresničuje načela trajnostnega razvoja skozi svoje poslanstvo, vizije in strategije z nenehnim zavzemanjem za zagotavljanje kakovosti storitev, kar vključuje družbeni in gospodarski vidik trajnosti razvoja. Po besedah direktorice Ajpesa Mojce Kunšek jim deležniki zaupajo zaradi njihovega kakovostnega, strokovnega in etičnega pristopa vseh do vsakogar. »Pri tem po najboljših močeh upoštevamo pričakovanja najpomembnejših deležnikov ter ozaveščamo javnost o enostavni in koristni uporabi naših podatkov in storitev v vsakdanjem življenju. S sistemom celovite kakovosti in interoperabilnosti zagotavljamo varnost in stalno dosegljivost. Svoje cilje dosegamo z visoko usposobljenimi in motiviranimi zaposlenimi, ki jih vključujemo v razvoj storitev in institucije ter spodbujamo varnost in zdravje pri delu,« je pojasnila Kunškova.

Za hitro, pravočasno in učinkovito vključevanje novih nalog v poslovne procese ter izboljševanje kakovosti izvajanja storitev je nujno nenehno strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih. Zato v Ajpesu spodbujajo redni interni prenos znanja, veščin, vrednot in primerov dobrih praks med zaposlenimi (interne delavnice, interno e-izobraževanje in izvajanje mentorstva). Sistem mentorstva jim služi za ohranitev ključnega znanja in graditev kulture prenosa znanj in izkušenj, spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje, prenos specialnih in specifičnih znanj ter zavzetost zaposlenih.

Dobro za vse deležnike

»Ker razvijamo in zagotavljamo najsodobnejše digitalne tehnologije in storitve, je pri tem naše izhodišče, da poskrbimo, da z IKT-tehnologijo ustvarjamo dobro: dobro za podjetje in njegove zaposlene, dobro za delničarje, za družbo, okolje in vse naše deležnike. Zato načela trajnosti kar najbolj vključujemo v svoje poslovanje, izdelke, storitve in vsebine. Ne nazadnje te omogočajo zmanjševanje vplivov na okolje,« je poudarila Špela Fortin, članica uprave – delavska direktorica Telekoma Slovenije.

Postavili so si merljive cilje, ki vključujejo tudi zagotavljanje najsodobnejših tehnologij prebivalcem, skrbno ravnanje z zaposlenimi, odgovorno odzivanje na dogajanje v družbenem okolju ter skrb za energetsko učinkovitost. Svoje trajnostno poročanje so že pred več kot desetletjem uskladili z zahtevami standardov GRI.

Interes deležnikov za teme trajnosti se povečuje, kar redno spremljajo prek tako imenovane matrike bistvenosti deležnikov. Ker trajnostnemu delovanju že vrsto let namenjajo veliko pozornosti in redno izvajajo številne aktivnosti, so zaposleni sestavni del njihove trajnostne usmerjenosti. Vključeni so v vse aktivnosti in jih tudi zelo pozitivno sprejemajo. Zaposleni so vključeni v vse aktivnosti in jih zelo pozitivno sprejemajo. Špela Fortin: »Generacije, ki prihajajo, so zelo pozorne na to, katera podjetja delujejo trajnostno in katera ne. Tako da bo trajnost tudi v prihodnje eden izmed pomembnih kriterijev presoje nakupnih odločitev.«

Prehod v trajnostno družbo zahteva razvoj zelenih veščin in zelenih delovnih mest, za katere je vse več povpraševanja, a veliko premalo ponudbe.

V pomoč podjetjem pri trajnostnih izzivih

Skupina Bureau Veritas je sprejela trajnostno zavezo in v ospredje postavila vse tri vidike trajnosti – okoljski, družbeni in vidik upravljanja. Po besedah Petra Beleta, tamkajšnjega vodje storitev trajnostnega razvoja, so se zavezali, da bodo do leta 2025 zmanjšali ogljični odtis skupine za 50 odstotkov in postali ogljično nevtralni do leta 2030. Varnost in zdravje zaposlenih sta njihovi prvi prioriteti, kar se kaže v podatku, da kot skupina z 79.700 zaposlenimi že 121 dni niso zabeležili nobene resne nesreče pri delu. Vsakemu zaposlenemu zagotovijo vsaj 35 ur usposabljanj na leto, na vodilnih funkcijah bodo imeli 35 odstotkov žensk.

Kot podjetje, ki deluje v sektorju B2B2S, se čutijo odgovorne, da svojim ravnanjem dajejo dober zgled in postavljajo trajnostne trende v gospodarstvu. S svojim znanjem in storitvami pomagajo podjetjem pri njihovih izzivih za doseganje trajnostnih ciljev. Peter Bele pravi: »Kot organizacija z dolgoletno tradicijo se vseh sprememb lotimo premišljeno, tako da jih zaposleni dobro razumejo in se z njimi lahko poistovetijo. Za ta namen izvajamo redna usposabljanja. Odzivi na spremembe, ki jih terja trajnostna naravnanost, so pri naših zaposlenih pozitivno sprejete.«

V znanju je moč

V podjetju Fotona, ki izdeluje laserske sisteme, v skrbi za okolje izdelujejo laserske sisteme tako, da nimajo potrošnega materiala, komponent, ki bi jih bilo treba po vsakem tretmaju menjati, pojasnjuje direktor podjetja dr. Ladislav Grad. Veliko se ukvarjajo tudi s tehnološkimi rešitvami, ki zmanjšujejo porabo energije. Zavedajo se, da so inovacije in sodobna tehnologija ključne za dolgoročno trajnostno poslovanje, zato so zavezani k nenehnemu razvoju visoko kakovostnih tehnoloških izdelkov.

»Strinjamo se, da je v znanju moč,« je Grad utemeljil zavidljivo kadrovsko strukturo (21 doktorjev znanosti, specializiranih za lasersko in medicinsko tehnologijo). Izboljšave si obetajo tudi s sistematičnim vključevanjem in prepletanjem vidikov trajnosti v poslovanju podjetja. »Razumevanje in promocija trajnosti sta vse pomembnejša. V podjetju Fotona cenimo znanje, zato omogočamo našim zaposlenim in poslovnim partnerjem dostop do strokovnih delavnic, individualnih usposabljanj, praktičnih prikazov ter do sodelovanja pri mednarodnih študijah in mednarodnih znanstvenih simpozijih,« pravi Grad.

Zaposleni so vključeni v vse aktivnosti trajnostne transformacije. FOTO: Jure Eržen/Delo

Z dobavitelji v Scope 3

Tudi v Endavi so se zavezali k doseganju neto ničelnih emisij. Zavedajo se, da bo to trajalo nekaj časa, zato k okoljskim ciljem pristopajo z največjo integriteto. Direktor Endave Klod Kolaro: »S tem v mislih smo pred kratkim podpisali pismo o zavezi za Science Based Targets, po katerem se Endava pridružuje gibanju 'Race to Zero'. Kot tehnološko podjetje bomo spodbujali trajnost z digitalnim pospeševanjem in ponosni smo, da našim strankam lahko pomagamo pri razvoju zelenih rešitev.«

Za zdaj izračunavajo svoj ogljični odtis v obsegih 1 in 2 (ki sta po protokolu za toplogredne pline GHG obvezna), še letos pa nameravajo izvesti tudi naprednejšo razširjeno analizo obsega 3 (Scope 3), da bi dolgoročno zmanjšali emisije. Zato je Endava že začela sodelovati s svojimi dobavitelji, da bi identificirala priložnosti za zmanjšanje emisij, in vzpostavila podporna partnerstva. Prav tako vlaga v visokokakovostne projekte in partnerstva za odstranjevanje ogljika ter namerava pripraviti načrte za dekarbonizacijo.

Tudi zaposlene in njihove družinske člane, partnerje, v Endavi spodbujajo k sodelovanju pri okoljskih dejavnostih in projektih. »Zaposleni, partnerji in ostali deležniki, s katerimi sodelujemo, se na spremembe, ki jih terja trajnostna naravnanost, odzivajo pozitivno, saj je zavedanje, da je nujno ustaviti globalno segrevanje, vedno večje,« poudarja Kolaro.

Ovira so vrzeli v znanju

»V Deloittu smo osredotočeni predvsem na vključenost in izobraževanje med zaposlenimi, spodbujanje razvoja lokalnih skupnosti ter doseganje nizkoogljične družbe. Postavili smo si več kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, na primer uporabe stoodstotno obnovljive električne energije za naše prostore ter celovit prehod na hibridna oziroma električna vozila. S tem želimo pomembno pripomoči k doseganju ciljev trajnostnega razvoja OZN in (p)ostati vodilno globalno podjetje, ki aktivno spodbuja in uresničuje trajnostni razvoj,« pojasnjuje Meta Mežnar, vodja marketinga in komunikacij za jadransko regijo v Deloittu.

Med največje dosežke štejejo predvsem strategije, s katerimi so svojim strankam pomagali na poti k trajnostnemu poslovanju, ter ostala izobraževanja, ki jih izvajajo na tem področju in katerih se udeležuje vedno več podjetij.Sicer pa tudi njihove raziskave kažejo vrzeli v znanju o trajnosti. Prehod v trajnostno družbo zahteva razvoj zelenih veščin in zelenih delovnih mest, za katere je vse več povpraševanja, a občutno premalo ponudbe. Priča smo trendu novih funkcij, kot je na primer direktor za trajnost. Treba pa je razmisliti tudi, pravijo, kakšne veščine in spretnosti potrebujejo vsi zaposleni na različnih delovnih mestih, da bodo lahko uspešno pripomogli k zelenemu prehodu.

Varnost in uporabnost

Bankart deluje na področju digitalizacije poslovanja ter s tem prispeva k razvoju gospodarstva in ohranjanju naravnega okolja. »Naše storitve zagotavljajo varnost in uporabnost najširšemu krogu odjemalcev, saj poskušamo biti čim bolj vključujoči. Eden naših največjih dosežkov na področju trajnostne naravnanosti je ravno dostopnost in uporabnost naših storitev za širšo javnost. Svoje zaposlene in stranke oziroma poslovne partnerje poskušamo usposobiti, da znajo sprejemati prave odločitve in zanje tudi odgovarjajo, hkrati pa z njimi gradimo pošten partnerski odnos,« pravijo v Bankartu.

Tako deležnike kot svoje zaposlene ozaveščajo tudi na področju trajnostnega razvoja, pridobili so certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. Ugotavljajo, da je pri trajnostnem delovanju zelo pomemben posameznik, saj imajo še tako majhna dejanja in ukrepi lahko nepredstavljive učinke, tako pozitivne kot negativne.