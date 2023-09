RLS raste na krilih vse večje robotizacije

Robotizacija v proizvodnji, kmetijstvu, medicini in še marsikje je v vzponu. Na valu tega trenda raste tudi podjetje RLS Merilna tehnika, ki izdeluje senzorje pomika in zasuka, pomembni njihovi kupci pa so proizvajalci robotov z vsega sveta. Družba iz Komende je zmagovalka sprememb, ki so se zgodile s pandemijo. To se kaže tudi v njihovem poslovanju, saj so prihodke izpred pandemije skoraj podvojili, ob tem pa imajo visoko dodano vrednost in dobičkonosnost.

RLS večinoma prodaja izdelke, in sicer senzorje pomika in zasuka. Včasih je v to zajeta tudi razvojna storitev, saj stranke prepoznajo moč naše tehnologije in želijo, da določene izdelke povsem prilagodimo njihovim potrebam, povedo v podjetju.

Njihovi pomembni kupci so proizvajalci robotov, ki vgrajujejo senzorje za nadzor pomika ali zasuka robotskih zglobov. »Robotika je zelo obširna industrija in naši senzorji se vgrajujejo v različne aplikacije,« pravi namestnik direktorja Matija Novak: »Zelo močni smo v kolaborativni robotiki, to so roboti, ki sodelujejo s človekom in ne potrebujejo varnostne kletke. Točno in zanesljivo merjenje pozicije zahtevajo tudi medicinski roboti, ki operirajo ljudi. Vedno pogostejši so eksoskeleti – to je robotski mehanizem, ki si ga posameznik pritrdi na telo in omogoča dvigovanje zelo težkih predmetov ali izvajanje ponovljivih gibov. Pomemben sektor so tudi rehabilitacijski roboti in področje protetike. Poleg robotike smo vedno bolj prisotni v e-mobilnosti, v vesoljski industriji (naši senzorji bodo v satelitih), v vseh aplikacijah, kjer so elektromotorji. Najdete nas povsod, kjer je potrebno merjenje pomika in zasuka.«

Po pandemiji je zaradi pomanjkanja delovne sile veliko podjetij pospešilo avtomatizacijo, saj druge izbire niso imela, pravi namestnik direktorja Matija Novak. FOTO: Leon Vidic/Delo

Zmagovalci pandemije

Robotizacija, avtomatizacija, industrija 4.0 – to so trendi v proizvodnji, kar je pozitivno vplivalo tudi na povpraševanje po izdelkih tega slovenskega podjetja. Novak pojasnjuje: »Po pandemiji se je veliko investiralo v zagon gospodarstva. Zaradi pomanjkanja delovne sile veliko podjetij ni imelo druge izbire, kot da so avtomatizirala svoje procese. Ker ni delavcev za obiranje pridelkov, je bila kmetijska industrija prisiljena vpeljati robote. Na krilih tega smo zelo zrasli in še naprej pričakujemo nadaljevanje trenda. V teh perspektivnih industrijah smo močno pozicionirani.«

Ta rast se opazi tudi v številkah. Pred pandemijo leta 2019 je imel ​RLS 26 milijonov evrov prihodkov, lani 47 milijonov evrov. Za ta skok je več vzrokov, meni Novak: »Eden od njih je zagotovo, da je rasla celotna robotska industrija in z njo tudi RLS. Robotika je ključen del avtomatizacije v podjetjih. V RLS imamo napredno tehnologijo in odlične izdelke. Drugi vzrok je, da smo imeli med pandemijo zalogo strateških komponent. To je bilo pogumno in vizionarsko hkrati, saj smo v obdobju pomanjkanja lahko hitro odreagirali in izpolnjevali posle, ki jih konkurenca ni mogla.«

RLS je v Sloveniji edini proizvajalec senzorjev pomika in zasuka, v EU pa je nekaj konkurenčnih podjetij. FOTO: Leon Vidic/Delo

Izdelki z visoko dodano vrednostjo

Ministrstvo za gospodarstvo pripravlja akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti z vizijo, da bi slovensko gospodarstvo do konca desetletja več kot podvojilo dodano vrednost na zaposlenega in doseglo 100.000 evrov.

RLS je to mejo lani presegel in dosegel 103.843 evrov dodane vrednosti na zaposlenega. To se kaže tudi v visoki dobičkonosnosti, saj so lani ob že omenjenih 47 milijonih evrov prihodkov ustvarili deset milijonov evrov čistega dobička. »Imamo izdelke z visoko dodano vrednostjo,« pritrjuje Matija Novak: »V industriji senzorike je vedno več poudarka na programski opremi in dodatnih funkcionalnostih. Imamo zelo močno razvojno ekipo in veliko vlagamo v razvoj. Svoje znanje in inovacije imamo tudi patentno zaščitene, a tudi če bi nas poskušali kopirati, je to vedno težje, ker so naši izdelki čedalje bolj kompleksni. S tem dosegamo višjo dodano vrednost in dobičkonosnost.«

Približno 40 odstotkov zaposlenih dela v razvoju in tehnologiji, poleg tega pri bazičnih raziskavah pogosto sodelujejo z univerzami in institucijami v Sloveniji in Evropski uniji. »Pri vseh raziskavah in razvoju smo osredotočeni na to, da se znanje in rezultati teh aktivnosti kažejo v novih izdelkih, ki so za naše kupce pomembno boljši in nam tako omogočajo prednost pred konkurenco.«

RLS je v Sloveniji edini proizvajalec senzorjev pomika in zasuka, v Evropski uniji pa je nekaj konkurenčnih podjetij. Kljub temu se vsi med seboj nekoliko razlikujejo – RLS je zelo močan v robotiki, druga podjetja pa v strojegradnji, avtomobilski industriji in tako dalje.

Roboti so univerzalno orodje

Na vprašanje, ali je robotika bolj stabilna panoga kot, denimo, avtomobilska industrija, ki je trenutno v veliki negotovosti, Novak odgovarja: »Avtomobilska in robotska industrija sta deloma povezani; če gre avtomobilski industriji dobro, vlagajo v nove proizvodne linije in potrebujejo robote. A robotska industrija je odpornejša, ker ima še druge aplikacije, od robotov za sajenje semen do robotov za zobozdravstvene aplikacije. Robot je zelo univerzalno orodje, ki lahko močno olajša delo, izboljša produktivnost in je koristen za procese.«

S tem se izdelki RLS uporabljajo v različnih panogah, s čimer je podjetje bolj odporno proti morebitnim šokom v posameznih dejavnostih. »Ker smo geografsko dobro podprti, se trudimo zmanjšati vpliv nihanj na trgu. Če gre eni regiji malo slabše, poskušamo to nadomestiti v drugih regijah. Ko se je na Kitajskem začela rast umirjati, smo to nadomestili v Evropi. To je za nas ključno za stabilnejše poslovanje,« pravi sogovornik.

Družba ustvari okoli 95 odstotkov prihodkov v tujini. Ključni trgi so EU, ZDA, Kitajska, Japonska in Južna Koreja. Hitro rast opažajo tudi na določenih drugih trgih, a je relativno gledano njihov delež še vedno dokaj majhen.

Družba ustvari okoli 95 odstotkov prihodkov v tujini. Ključni trgi so EU, ZDA, Kitajska, Japonska in Južna Koreja. FOTO: Leon Vidic/Delo

Njihovo partnersko podjetje je britanski Renishaw, ki je ob Janezu Novaku polovični solastnik podjetja. Nekdaj je Renishaw izdelke RLS ponujal po vsem svetu, RLS pa Renishawove na trgih nekdanje Jugoslavije.To je bilo namreč eno osnovnih vodil strateškega partnerstva, ki so ga sklenili pred več kot 20 leti. »Na lokalnih trgih tržimo izdelke Renishawa mi, Renishaw pa trži naše v Aziji in Ameriki. V Evropi smo začeli graditi lastno prodajno mrežo. Že lani smo zaposlili po dva Nemca, Francoza, Madžara in Danca, letos bomo prevzeli še preostali del Evrope,« pove Matija Novak. »V dogovoru z Renishawem smo ugotovili, da lahko sami dosti bolj učinkovito vodimo prodajne aktivnosti. Za nas je veliko priznanje, da nam solastnik zaupa in nas pri tem podpira.«

V RLS je okoli 270 zaposlenih. Novak priznava, da je določene profile težko najti: »Z rastjo potrebujemo specifična znanja, sploh na področju razvoja, IT. Sicer pa imamo na splošno kot delodajalec dober ugled. Tudi zaposleni so zelo zadovoljni pri nas.«

Po pozitivni spirali navzgor

Na vprašanje, kje so priložnosti za nove produkte, Novak odgovarja, da je teh ogromno: »Že v našem sektorju, ki se zdi precej ozko usmerjen, moramo marsikatero priložnost zavrniti. Enostavno ne moremo vsega prevzeti. Tu imamo še ogromno potenciala za rast. Hkrati razmišljamo o možnosti, da bi delali ali druge vrste senzorjev ali da z vertikalno integracijo delamo sisteme višje kompleksnosti. Že zdaj bomo sami delali čipe.«

Po njegovem mnenju bo RLS čez pet let večje podjetje, pa ne samo po prihodkih, ampak bo drugačno tudi po načinu razmišljanja: »Postajamo veliko podjetje, kar pomeni, da nas je več zaposlenih in imamo vse več strank. Veseli me, da bomo imeli še kompleksnejše izdelke, intenzivnejši razvoj, kar naredi izdelek odličen in zagotavlja uspeh na trgu. Šli bomo po pozitivni spirali navzgor.«