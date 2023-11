S praktičnimi znanji do poslovnega uspeha

Tomaž bi rad bil pilot, Maja zdravnica, Saša frizerka, Luka pa kuhar … Otroke ves čas spodbujamo, da uresničujejo svoj potencial, da se izobražujejo v smeri, ki jih zanima in izpolnjuje, pa tudi, da poklic, ki ga želijo opravljati, čim prej izkusijo tudi v praksi.

Tudi Matevž je že od nekdaj vedel, kaj želi postati. Že kot otrok je ure in ure preživel v dedkovi mizarski delavnici, mu pomagal, meril, žagal, brusil, spoznaval orodje in različne tehnike ter naposled, ko je zakorakal v šolo, z dedkovo pomočjo že izdelal svojo pisalno mizo.

Trdo delo in nova znanja

Ko minevajo leta, se mnoge otroške sanje razblinijo, nova zanimanja, znanja in konjički pa preusmerijo karierno pot v druge smeri. A ne pri Matevžu. Četudi se je zavedal, da bi se s svojim šolskim uspehom lahko vpisal na katero koli šolo bi si želel, je želel izvedeti še več o njihovi domači obrti, preizkušati nove tehnike in tehnologije oblikovanja pohištva ter trdno stopal naprej s sanjami, da že kmalu odpre svojo delavnico.

Nadobudni bodoči mojstri se lahko poskusijo na tekmovanju v poklicnih spretnostih. FOTO: Jacek Sadowski/worldskills Europe

Poklicno izobraževanje v lesarstvu mu je prineslo ogromno novih znanj in izkušenj. Z raznolikimi učnimi pristopi je pridobil številna nova praktična in uporabna znanja, s katerimi je že kmalu presegel svojega dedka. Hkrati je že dobival prva naročila in hitro uvidel, da je njegovo delo cenjeno, spoštovano in naposled tudi dobro plačano.

Od vajenca do mojstra in uspešnega podjetnika

Danes vodi svoje podjetje, ki se je specializiralo za izdelavo kakovostnih masivnih vrat. Ima svoje zaposlene, a je hkrati še vedno glavni mojster v delavnici. Zanimajo ga nove tehnologije v njegovi panogi, a se hkrati še vedno vrača k dedkovemu izročilu o negovanju in oblikovanju lesa.

Včasih razmišlja, da bi tudi, če bi ga pot zanesla v akademske vode, zagotovo deloval v gospodarstvu. Kot otrok poklicnega izobraževanja pa se zaveda, da danes morda veliko bolje razume potrebe in zahteve trga dela, navsezadnje pa kot podjetnik prispeva h konkurenčnosti nacionalnega gospodarstva.

Dvig kakovosti in privlačnosti poklicnega izobraževanja

Poklicno izobraževanje ima pri nas dolgo tradicijo povezovanja z gospodarstvom, obrtnimi in gospodarskimi zbornicami ter drugimi socialnimi partnerji. S pripravo razvojnih in strokovnih rešitev, kako dvigniti kakovost in privlačnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja, se ukvarja Center RS za poklicno izobraževanje (CPI), ki med drugim preučuje razvojne trende na trgu dela, pripravlja profile poklicev in kompetenčno zasnovanih poklicnih standardov. Skrbi tudi za metodologijo in razvoj izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, spremlja uvajanje novih programov, izpopolnjuje znanja učiteljev in strokovnih delavcev, posodablja učna gradiva in tehnologije …

Dogodek, ki ga podpira tudi Evropska komisija, v ospredje postavlja sodelovanje mladih, izobraževanja in gospodarstva ter politike posameznih držav. FOTO: Kamil Domanski/worldskills Europe

V uresničevanju svojega poslanstva – ozaveščanju o pomenu poklicnega izobraževanja pa je CPI tudi glavni pobudnik in izvajalec tekmovanja SloveniaSkills in je nacionalni predstavnik tekmovanja EuroSkills.

Tekmovanje v poklicnih spretnostih

Za kaj gre? Z namenom, da bi v javnosti okrepili zavedanje o pomenu in odličnosti poklicnega izobraževanja, vsaki dve leti v enem od evropskih mest poteka EuroSkills – prestižno evropsko tekmovanje mladih strokovnjakov, starih med 18 in 25 let. Mladi tekmujejo v poklicnih spretnostih v več kot 40 različnih poklicih, prek udeležbe pa pridobivajo nova znanja in izkušnje, ki jim pomagajo, da postanejo še boljši v svojem poklicu. Dogodek, ki ga podpira tudi Evropska komisija, v ospredje postavlja sodelovanje mladih, izobraževanja in gospodarstva ter politike posameznih držav. S prikazom svoje odličnosti tekmovalci navdušujejo mlajše obiskovalce in jih spodbudijo k premisleku o izbiri svoje kariere in poklicne prihodnosti.

Tovrstna tekmovanja imajo ne le obsežen informativni značaj, ampak tudi značaj prestižnosti. Oboje pa ima pozitiven učinek na ugled posameznih poklicev in tudi na ugled celotnega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Tekmovanje je tako kovnica mladih talentiranih strokovnjakov, ki si že s samo udeležbo na tekmovanju povečajo možnosti za zaposlitev, priložnost za izobraževalce, da sledijo najnovejšim trendom v gospodarstvu, in priložnost za delodajalce, da spoznajo morebitne prihodnje zaposlene, ki bi lahko postali nosilci razvoja v njihovih podjetjih.

Slovenci odlični med evropskimi vrstniki

Na tekmovanje EuroSkills se prihodnji slovenski poklicni mojstri lahko uvrstijo preko državnih tekmovanj v poklicnih spretnostih SloveniaSkills, kamor se lahko prijavijo preko šol. Mladi se bodo na naslednjem tekmovanju, ki bo septembra v Celju, med seboj pomerili v 12 panogah – strežba, frizerstvo, slikopleskarstvo, stavbno mizarstvo, cvetličarstvo, kuharstvo, pohištveno mizarstvo, kamnoseštvo, IKT, CNC tehnologija in spletni razvijalec.

Nazadnje je na tekmovanju EuroSkills v Gdansku na Poljskem Slovenijo zastopalo 11 tekmovalk in tekmovalcev v desetih panogah – strežba, frizerstvo, slikopleskarstvo, stavbno mizarstvo, cvetličarstvo, aranžerstvo, kuharstvo, pohištveno mizarstvo, kamnoseštvo, mehatronika in IKT. Med skoraj 600 nadarjenimi in izurjenimi mladimi tekmovalkami in tekmovalci iz 32 držav so osvojili kar šest medalj.

