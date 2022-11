Večerni gala dogodek poteka, na njem bo medijska hiša Delo že šesto leto zapored podelila prestižni kipec. Projekt Delove podjetniške zvezde je letos potekal pod naslovom Tehnološka podjetja kot spodbujevalci sprememb v gospodarstvu.

Udeležence je uvodoma v imenu organizatorja pozdravil Bojan Budja, odgovorni urednik Dela. »Izbrali smo prebojna podjetja, ki z rešitvami in znanjem prebijajo in tečejo hitreje kot tekmeci. Zmagovalcev ne ustvarja zgolj tehnologija, zato je pomembno razvijati talente. Potreba po digitalizaciji poslovanja je eden od konkurenčnih izzivov. Potrebno je biti odprt za spremembe, takšna so vsa nominirana podjetja.«

Slavnostni govornik na prireditvi bo Matjaž Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo; »Zadnja tri leta se soočamo z izzivi, ki jih nismo poznali. Zdaj je čas, da naredimo korenite spremembe. Zeleni prehod, digitalizacija, kadri in moramo določiti smer, kam bomo šli. Iz starega lahko nastane kaj novega, boljšega. Smo dežela z zagonskimi podjetji z uspešnimi zagonskimi podjetji. Naša vizija je, da se umestimo kot trajnostna, visoko tehnološka država. Slovenske podjetja izvajajo inovativne produkte na nišnih trgih. Na teh trgih so izjemno mednarodno prepoznavna. V zadnjih letih smo dobili na številnih področjih dobili vodilna podjetja, ki se povezujejo s partnerji svetovnega ranga. Mi izvozimo 84 odstotkov BDP. Delamo za vse avtomobile, letala, sodelujemo z vesoljskimi agencijami. Ti premikajo meje mogočega in premikajo meje mogočega.«

Zatem pa bo Metka Svetlin, direktorica marketinga pri Google Adriaticu, imela govor o iskanju jasnosti v negotovih časih. »Zagnanost pogosto ni dovolj in vsaka inovativna ideja potrebuje orodja, da preživi v ekonomski negotovosti. V negotovih časih lahko vendarle vidimo razloge za optimizem. Ljudje si želijo najboljšega, zato si želijo razvoj. Internet je spremenil navade potrošnikov. Včasih smo iskali poceni, potem pa najboljši izdelek. Zdaj se vračamo k najcenejšim izdelkom. Dogaja se učinek šminke. Nihče se noče odpovedati malim radostim. Iskanje kozmetike se v težkih časih poveča, opažamo pa tudi porast iskanja produktov, ki omogočajo potrošnjo sedaj in plačilo pozneje. Opazili smo, da je iskanje gesla kako prihraniti energijo dva do trikrat večje kot ob istem času v preteklih letih.«

Na prireditvi smo predstavili vseh deset nominiranih malih in srednje velikih podjetij, izbranih na podlagi podatkov, ki jih je pripravil strokovni partner projekta, Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).

Kipec bo prejelo podjetje, ki ga je izbrala strokovna komisija. Nagrado bosta podelila predsednik strokovne komisije Stojan Petrič in minister za gospodarstvo Matjaž Han.

Sledil bo tudi pogovor z Delovo podjetniško zvezdo 2022, ki ga bo vodil Nejc Gole, namestnik urednika gospodarske redakcije časopisa Delo. Pred tem bo posebno priznanje prejelo tudi podjetje, ki so ga za svojega zmagovalca izbrali bralci.

Naj spomnimo, da je lani prestižni kipec Delova podjetniška zvezda prejelo podjetje XLAB iz Ljubljane, leta 2020 podjetje Metronik iz Ljubljane, leta 2019 Intra lighting iz Šempetra, leta 2018 Polycom iz Škofje Loke, leta 2017 pa trboveljsko podjetje Dewesoft.

Bralci so lani za svojo zvezdo izbrali podjetje Adria Dom iz Črnomlja, leta 2020 podjetje Marles hiše Maribor, leta 2019 podjetje Inea iz Ljubljane, leta 2018 podjetje Vasco iz Šenčurja in leta 2017 podjetje I. H. S. iz Krškega.