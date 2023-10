Sodobne tehnologije bi lahko privabile mlade

Iz tekmovanja odličnosti v poklicih EuroSkills se je deseterica mladih iz Slovenije, ki so nastopali v devetih panogah, vrnila z bronasto medaljo ter štirimi medaljami odličnosti. Slednjo je osvojila tudi Irena Čepon, ki se je z vrstniki iz še 14 držav pomerila v veščinah slikopleskarstva.

»Naj odmev tekmovanja poudari pomen poklicnega izobraževanja in navduši mlade za izbiro tovrstnega izobraževanja. Poklici so temelj naše družbe in gospodarstva,« je na sprejemu po vrnitvi slovenske delegacije iz poljskega Gdanska povedal minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda. Prav to je namen največjega dogodka na področju poklicnega izobraževanja in odličnosti v veščinah v več kot 45 poklicih, ki je letos že osmič privabil 600 mladih izurjenih talentov med 18. in 25. letom starosti iz 32 evropskih držav.

Tekmovanje poteka vsaki dve leti, nanj pa se uvrstijo zmagovalci nacionalnih tekmovanj. V Sloveniji ga s finančno podporo ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Evropske unije – NextGenerationEU organizira Center za poklicno izobraževanje (CPI), ki želi s tem in drugimi aktivnostmi, kot je tudi projekt Spodbujanje odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter promocijske aktivnosti, ozaveščati in informirati mlade ter podirati stereotipe o tipično ženskih in moških poklicih.

Veliko več od čopiča in valjčka

V Sloveniji je bilo po podatkih statističnega urada lani zaposlenih 4458 pleskarjev, med njimi je bilo 159 pleskark, letos so delodajalci samo prek zavoda za zaposlovanje iskali 262 pleskarjev, trenutno je na portalu zavoda objavljenih deset prostih delovnih mest.

Tekmovanje je potekalo tri dni. FOTO: Kamil Domanski/EuroSkills Europe

»Gre za deficitarni poklic,« je povedala Irena Čepon iz Horjula pri Ljubljani, ki se je s še devetimi dekleti in petimi fanti pomerila v slikopleskarskih spretnostih. Kljub odličnemu rezultatu na tekmovanju in navdušenjem nad zanimivostjo poklica sicer ostaja zavezana gradbeni stroki, a kot pravi študentka drugega letnika na ljubljanski fakulteti za gradbeništvo, ji bodo znanja, ki jih je osvojila v mesecih priprav na EuroSkills, in izkušnja tekmovanja v Gdansku zelo prav prišli. »Ko sem se poglobila v slikopleskarstvo, me je presenetilo, koliko različnih materialov, barv, odtenkov, orodij in tehnik je v tem poklicu.

Pri delu v gradbeništvu bom na podlagi osvojenih znanj lahko bolj natančna, na gradbišču bom hitro videla napake,« pričakuje Irena Čepon, ki se je tekmovanja v poklicnih spretnostih udeležila na pobudo fanta, ki se ga je v preteklosti tudi sam udeležil in je prevzel vlogo mentorja. Po eni strani je presenečena nad majhnim vpisom na programe slikopleskarstva v Sloveniji. Prepričana je, da imajo mladi premalo priložnosti za to, da bi spoznali celo paleto poklicev, obiski pri obrtnikih, ki bi v praksi pokazali, kako poteka delo na posameznem področju, bi bili ukrep v pravo smer, je prepričana.

Udeleženci EuroSkills 2023 iz Slovenije Katja Vačovnik je v panogi cvetličarstvo prejela bronasto medaljo, medalje odličnosti so prejeli Sibila Leskovec pri kamnoseštvu, Anže Zdešar pri strežbi, Irena Čepon pri slikopleskarstvu ter Žiga Kralj in Jurij Sitar v panogi IKT. Poleg njih so se tekmovanja udeležili Ognjen Dević v pohištvenem mizarstvu, Jan Kožuh v stavbnem mizarstvu, Hector Alfredo Bejran Hernandez v frizerstvu in Matija Cotič v kuharstvu.

V slikopleskarstvu so jo najbolj navdušile možnosti za ustvarjalnost pri delu, ki jo omogočajo različni materiali, barve, tehnike. »Razvijajo se vedno nove tehnike, prihajajo novi materiali in slikopleskarji lahko danes delajo veliko stvari, ki jih v preteklosti niso mogli. Ponosna sem, da sem se naučila položiti tapeto, kar nikakor ni tako enostavno, kot se morda zdi, če hočeš, da je izvedba v skladu s standardi,« je razmišljala Irena Čepon, ki je svojo ustvarjalno žilico razvijala že v srednji šoli za oblikovanje. Prepričana je, da poklic ponuja karierno priložnost tudi dekletom.

»V tem poklicu je zelo pomembna natančnost, takoj, ko tu popustiš, pade kakovost. Na tekmovanju v Gdansku nas je bilo med 15 nastopajočimi deset deklet, za uvrstitev je bila potrebna zmaga na nacionalnem tekmovanju. Natančnost je gotovo prednost deklet, prav tako vztrajnost, sploh v slikopleskarstvu je pomembno, da ne hitimo. Samo ena napačna linija, za katero porabimo pol minute časa, terja lahko tudi tri ure popravljanja,« je povedala sogovornica, ki med veščinami slikopleskarja izpostavlja še pomen osredotočenosti.

Priložnosti za uspešno kariero

Kot ekspert – sodnik in trener – s področja slikopleskarstva je bil član slovenske ekipe na tekmovanju podjetnik Matjaž Majdič, ki deluje predvsem na področju dekorativnega slikopleskarstva ter zahtevnejših projektov in je predsednik upravnega odbora sekcije slikopleskarjev in črkoslikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Vrednost tekmovanja na evropski ravni pa tudi nacionalnega izbora pred tem vidi v tem, da kandidatom omogoči v zelo kratkem času osvojiti zelo veliko praktičnega znanja, v prvi vrsti v okviru intenzivnih priprav z mentorji in eksperti, s čimer se krepi kakovost v panogi, po drugi strani pa je informacija o tekmovanju v odličnosti v tem poklicu lahko zanimiva tudi kot dodatna spodbuda pri izbiri srednje šole.

Ob tem je Majdič poudaril, da se v Sloveniji izobraževanje slikopleskarjev konča po treh letih srednje šole, z naslednjima dvema letoma izobraževanja posameznik pridobi tehnično izobrazbo, med tem ko v naprednejših državah na tem področju, kot sta Avstrija in Švica, gradijo na mojstrskem izobraževanju, pomembna je kombinacija teoretičnega in praktičnega izpopolnjevanja in urjenja v različnih tehnikah prek njihovih centrov za treninge vse do 21. leta starosti.

V tem poklicu je zelo pomembna natančnost, takoj, ko tu popustiš, pade kakovost, je poudarila Irena Čepon. FOTO: Kamil Domanski/EuroSkills Europe

Tudi sam iz prakse ugotavlja, da se povprečna starost v tem poklicu viša, mladi se težko odločajo za slikopleskarstvo. Poklic je resda fizično zahteven in delovniki precej neustaljeni, ves čas je treba vlagati v izpopolnjevanje, saj prihajajo na trg vedno novi materiali, tehnike … »Govorimo o dekorativnem barvanju, posebnih nanosih, polaganju tapet, barvnih obdelavah na fasadah, vgradnjah različnih materialov, barvamo omete, mavčne plošče, betone, les, plastiko. Ta pestrost pa odpira vrata kreativnosti, ki nima meja,« pravi Majdič.

Strinja se z Ireno Čepon, da je v poklicu veliko priložnosti tudi za dekleta, v tujini v njem srečamo veliko več žensk kot v Sloveniji. Delo jim je veliko bolj pisano na kožo, ker so bolj natančne. V preteklosti je slikopleskarsko delo temeljilo na delu v večstanovanjskih zgradbah, kjer je bilo treba z belo barvo pobeliti stanovanja, ni pa bilo obnov starejših objektov, vil in podobnih objektov, kjer so tudi poslikave, ornamenti ipd., več je barv. Tega je zdaj čedalje več in z rastjo potreb po dekorativnih tehnikah, zahtevnih obdelavah, ki tudi fizično niso tako zahtevne, dekleta prihajajo v panogo.

Dela je ogromno, pravi Majdič, Slovenija ni majhno tržišče, povezovanje v evropsko krovno organizacijo pa omogoča, da mladi lahko izkušnje in znanja nabirajo tudi v tujini. Majdič še meni, da bi bila ena od priložnosti za privabljanje več mladih v poklic, ki zagotavlja lepo kariero, digitalizacija.

»Med pandemijo so razvili orodje, ki omogoča učenje v digitalnem svetu. Uporabnik si nadene VR-očala in tako vstopi v navidezni prostor, kjer s pomočjo upravljalnika v rokah lahko izbira barve, se uči dela z valjčkom, pleskarsko lopatico, čopičem. Za mlado generacijo je to zelo zanimivo in ocenjujem, da bi bil takšen začetek učenja za mlade privlačen.«