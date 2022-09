Specializirani za razvoj mobilnih aplikacij osvajajo tuje trge

Ljubljansko podjetje Kamino, specializirano za razvoj mobilnih aplikacij, so pred slabimi sedmimi leti ustanovili štirje inženirji računalništva. Takrat mladi programerji so želeli preizkusiti nove tehnologije. »Imeli smo srečo, da se je to področje, ki smo si ga izbrali za specializacijo, razvilo in nam tudi omogočilo osebni in profesionalni razvoj,« z zanosom pove direktor in solastnik Andrej Slapnik.

Mobilne aplikacije so se pojavile že pred petnajstimi leti s prvim iphonom in v tistem času tudi z androidom, področje pa se nenehno razvija. In od kod ime podjetja? Ker ob ustanovitvi niso vedeli, kako bi podjetje poimenovali, so imeli srečo, pravi direktor, da se je takrat ravno začela nova franšiza Star Wars, v katerem je Kamino ime planeta, ki ga morajo poiskati glavni junaki, kajti tam so doma zelo dobri inženirji, ki so prevzeli največje naročilo v tistem delu vesolja in pokazali svoje tehnološke sposobnosti. »S tem smo se identificirali. Marsikdo v Sloveniji pa misli, da delamo kamine, nekateri pa nas zamenjujejo tudi z najslavnejšo romarsko potjo – Caminom.«

S strankami po vsem svetu

Andrej Slapnik, diplomant interdisciplinarnega programa računalništva in matematike na ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko, pojasnjuje, da so svoje storitve najprej ponudili različnim naročnikom v Sloveniji in v srednji Evropi, potem pa jim je kmalu uspelo najti stranke po vsem svetu, tudi v ZDA, Veliki Britaniji, Švici, Nemčiji in drugod. Najboljši pa je zanje še vedno ameriški trg, predvsem Zahodna obala s Silicijevo dolino, kjer je največ zagonskih podjetij.

In kako se prilagajajo razmeram na trgu? Direktor Slapnik pojasnjuje, da so bili kot IT-podjetje, ki so delovali iz Slovenije in so želeli imeti stranke po vsem svetu, že prej navajeni dela na daljavo, tako prodajnih procesov, vodenja projektov in dostave produktov.

Direktor podjetja Kamino Andrej Slapnik pravi, da so si pridobili toliko znanja in izkušenj o tehnologijah za elektronske denarnice za shranjevanje dokumentov in podobno, da se že veselijo projektov, ki bodo na naš trg prišli v prihodnjem letu ali dveh. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Sama pandemija oziroma marec 2020 ni bil tak šok za samo poslovanje. Pri novi organizaciji dela smo bili hitri in smo zaposlenim zagotovili vso potrebno opremo, tudi za zdravo delo od doma. Kot IT-jevci smo že pred tem uporabljali vsa spletna komunikacijska orodja. Prehod za nas ni bil težaven, tudi zato ne, ker je svet prešel v samo digitalizacijo. Za nas je bila to voda na naš mlin,« je o izkušnjah povedal Andrej Slapnik.

Produkte delajo po naročilu

V zadnjih letih se je razširil nabor njihovih kupcev, ki so večinoma tuja zagonska podjetja. Pred pandemijo so se večje korporacije težje odločale za digitalizacijo, čeprav so vedele, da potrebujejo mobilno aplikacijo kot neko orodje za interne procese ali pa da s tem lahko ponudijo dodano vrednost svojim strankam.

Produkte delajo po naročilu, kar pomeni, da podjetje zagotavlja ozko usmerjeno znanje. Največ posla dobijo na podlagi priporočil. »V krogih investitorjev, ustanoviteljev startupov, tehničnih direktorjev večjih korporacij, se med sabo pogovarjajo, ali kdo pozna koga, ki se ukvarja z razvojem naprednih mobilnih aplikacij s področja fintecha, healthtecha, mogoče IOT ... in k projektom te ravni na koncu največ pripomore priporočilo, saj si vsi želijo zmanjšati tveganje, da produkt ne bi bil dostavljen. In ker smo na tem področju zelo uspešni, ker nam veliko pomenijo kakovost, upoštevanje rokov in poslovna komunikacija, imamo večinoma samo pozitivne odzive strank. Tako lahko potem tudi pridobimo nove stranke,« pravi direktor podjetja Kamino.

V Kaminu želijo, da je delavno okolje v podjetju ne samo nadpovprečno, ampak res koreferenčno. FOTO: Leon Vidic/Delo

V Sloveniji pa so za prenovo aplikacije za Atlantic Grupo za Donat MG prejeli nagrado websi za mobilni projekt leta 2020. Pred leti pa so za podjetje eŠola ustvarili prvo različico ene bolj znanih mobilnih aplikacij e-Asistent, ki jo uporabljajo slovenski starši, dijaki, študenti. Iz tega obdobja se spominjajo kar nekaj zanimivih anekdot, saj so jih uporabniki – njih kot razvijalce produkta – krivili, da so dobili slabo oceno ali da so starši izvedeli za neupravičene izostanke od pouka …

Znanje o elektronskih denarnicah za dokumente

V zadnjih štirih letih pa so partnerstvo razvili tudi z zagonskim podjetjem GlobalID iz San Francisca, ki ga je ustanovil Greg Kidd, eden od starešin zagonskega sveta v San Franciscu in eden prvih vlagateljev v podjetja, kot so Twitter, Square, Ripple, Coinbase, Robinhood, Protocol Labs, Brave, Solana Labs in Uphold. In prav Kidd je imel že pred petimi leti vizijo o digitalni identiteti oziroma digitalizaciji vseh naših dokumentov ter o plačevanju na daljavo.

Kamino se že zadnja štiri leta ukvarja predvsem s tehnologijo na omenjenem področju, ki se je v Evropski uniji šele zdaj začelo širiti. »V teh letih smo si pridobili toliko znanja in izkušenj glede tehnologije za elektronske denarnice za shranjevanje dokumentov in podobno, da se že veselimo takih projektov, ki bodo na naš trg prišli v prihodnjem letu ali dveh. In tudi na tem znanju gradimo našo rast in vrednost,« poudarja Andrej Slapnik in dodaja, da so mobilne aplikacije na koncu še vedno uporabniški vmesnik za precej večji sistem v ozadju.

Želijo ostati butični

Podjetje Kamino. FOTO: Leon Vidic/Delo

Podjetje Kamino je lani imelo že 3,3 milijona evrov prihodkov in 241.000 evrov čistega dobička. Dodana vrednost na zaposlenega – zdaj jih je že 52 – pa je iz slabih 27.000 leta 2017 zrasla na dobrih 78.000 evrov leta 2021. Tudi letošnje leto poteka skladno z načrti, s približno 20-odstotno rastjo. Ker pa v ZDA večina tehnoloških podjetij že kaže znake recesije, so morali v zadnjih treh ali štirih mesecih prilagoditi svojo poslovno strategijo ter svoje prodajne aktivnosti usmeriti predvsem v Evropo, Švico, Nemčijo in skandinavske države zato, da si razširijo trg. »Videli bomo, kaj bosta prinesla jesen in zima.«

Rast števila zaposlenih v zadnjih letih je znašala od 20 do 30 odstotkov, vendar skrbijo za to, da ne rastejo prehitro. »Lahko bi rasli hitreje, a želimo ohranjati kulturo v podjetju, na katero smo ponosni, zato ne gre drugače, kot da je naša rast vzdržna. Za zdaj naš cilj še ni postati podjetje s 500 zaposlenimi, ker se potem spremeni tudi način poslovanja in upravljanja ljudi. Ostati želimo butični.« Kot rečeno, se je z rastjo podjetja spreminjala tudi njegova struktura, zato imajo šestčlansko ekipo najvišjega vodstva.

Skoraj vsak njihov produkt njihovim strankam pomaga pri trajnostnem razvoju, saj, na primer, zmanjšamo birokracijo ali papirologijo ali olajšamo delo njihovim zaposlenim ali njihovim strankam. »Omogočimo varčevanje pri času, denarju in birokraciji; vsi procesi se optimizirajo skozi naše produkte.«

Skrb za strokovni razvoj zaposlenih

Zaposleni se lahko v podjetju Kamino na pogovore umaknejo tudi v t.i. tihe sobe. FOTO: Leon Vidic/Delo

V podjetju skrbijo za nenehen strokovni razvoj zaposlenih, ki jim pomagajo tudi glede njihovih želja. »Delamo v industriji, v kateri moramo vedno biit korak pred konkurenco oziroma pred tem, kaj končni uporabniki vidijo. Za nas je najpomembneje, da spremljamo razvoj tehnologije, še preden je javno dostopna. To je naša konkurenčna prednost oziroma tudi razlog, da večina naših strank sodeluje z nami; ker se želijo ukvarjati s produktom, ki bo ob lansiranju nekaj posebnega, nekaj novega. Za to, da znamo tak produkt narediti, moramo že imeti znanje, ki ga večina sveta sploh še ne pozna.« Slapnik poudarja, da je to zanje najpomembnejši del, na koncu pa je veliko odvisno od tega, kaj zaposleni raziskujejo in ocenjujejo, da bodo morali vedeti v prihodnosti.

Nove kadre novačijo že na fakulteti za računalništvo, kjer pomagajo tudi pri pripravi različnih dogodkov, sponzorirajo oglede podjetij v tujini, kjer se študenti spoznavajo z industrijo, ter kot gostje tudi predavajo o tem, kaj sploh je razvoj mobilnih aplikacij, kako se ga lotiti, na kaj je treba biti pozoren.

Njihova prednost pa je, da so tudi v vodstvu sami inženirji. »To pomeni, da smo se gibali v krogih inženirjev, da poznamo spletne portale, forume, skupine na facebooku in tako dalje, zato imamo zelo dober dostop do inženirjev.« Sodelujejo pa tudi na dogodkih fakultete za računalništvo, na katerih se predstavljajo tako študenti kot podjetja. Tako so na nedavnem marčnem zaposlitvenem sejmu prepričali pet študentov, ki so se jim junija pridružili najprej kot praktikanti, septembra pa jih bodo večino že zaposlili.

»Je pa treba biti kar hiter pri 'pobiranju' kakovostnega kadra, ker je konkurenca v Sloveniji že kar velika. Pri nas vsakemu zaposlenemu ponudimo vse bonitete, ki so enake za vse, saj vodstvo brez dobrih zaposlenih ne more delati. Lahko si dober prodajalec ali vodja podjetja, a nisi nič, če nimaš osebja s strokovnim znanjem, ki projekte lahko uresniči. In velja tudi obratno: lahko si še tako dober inženir, a če ne znaš prodati svojega dela oziroma izdelka, ne moreš nič.«

Zanje je tudi pomembno, da imajo zaposleni zdravo delovno okolje in da ni tveganj za dolgotrajnejše poškodbe, saj gre za sedeče delo v pisarni pod umetno svetlobo. Zato imajo v pisarni tudi dovolj prostora za različna razgibavanja.

In vizija …

Podjetje Kamino. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Vizija podjetja Kamino je imeti dovolj strank, ki jih zanimajo njihovi napredni produkti oziroma storitve. Hkrati pa želimo, da je delovno okolje v našem podjetju ne samo nadpovprečno, ampak res konferenčno. Moja mantra je, da se mora vsak zaposleni v službi dobro počutiti ter delati zato, da potem lahko tudi živiš, da imaš energijo še za zasebno življenje.«

Po besedah direktorja so zelo prilagodljivi pri dopustih, delovnem času, kraju opravljanja dela in podobno, saj so se želeli prilagoditi potrebam milenijcev; čeprav ima generacija Z že dodatna pričakovanja o ravnovesju med delom in zasebnim življenjem, ki jih je tudi treba upoštevati. Bolj kot zaslužek se jim zdi pomembno, da imajo radi to, kar delajo.«

Eden od večjih dosežkov, na katerega smo ponosni je, da imamo zelo odprto kulturo, da nam ljudje povejo, česa si želijo. Treba je znati prepoznati, ali je to res tisto, kar posameznika motivira oziroma ali lahko ponudimo še kaj drugega. »In treba se je vsakemu posebej prilagoditi, če jih želimo obdržati in jih prepričati, da smo mi pravi delodajalec zanje.«