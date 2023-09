»Ukvarjamo se s tehnologijami navidezne (VR) in obogatene (AR) resničnosti, ki popolnoma spreminjajo način, kako bomo spremljali medije,« opiše delo v podjetju Infomediji direktor Ivan Varko. Odpirajo možnost, da uporabnik ob spremljanju slike doživlja občutke, kot bi jih, če bi bil na mestu dogajanja. V tem so vodilni v svetu.

Korenine visokotehnološkega podjetja segajo v Ukrajino leta 2014, do leta 2020 so že dosegli globalno prepoznavnost na svojem področju, investicija s selitvijo v Slovenijo ter vzpostavitev ključne ekipe pa je odprla še nove možnosti, je zadovoljen z izbiro države Ivan Varko.

Večji del zaposlenih sicer ne prihaja na delo v njihove pisarne v ljubljanskem tehnološkem parku, saj je delo na daljavo pri njih nekaj običajnega. Ne samo zato ker »imamo v sodelavce, ki so v povprečju visoko uposobljeni strokovnjaki, veliko zaupanje. Vemo, da so sposobni delovati avtonomno, temu primeren je tudi slog vodenja, ki ne temelji na odnosu delodajalec – zaposleni, gre za simbiozo med nami«, ampak tudi zato, ker imajo sodelavce po vsem svetu.

Med 35 zaposlenimi v Infomedijih jih je več kot deset različnih narodnosti, poleg tega imajo v ekipi še več kot 50 zunanjih sodelavcev, pojasni Ivan Varko. Tako ni čudno, da slovenščine pri delu ne uporablja prav veliko. Poleg tega IT-panoga, v kateri delujejo, temelji na angleščini in, ne nazadnje, ker na svojem področju orjejo ledino, marsikateri strokovni izraz v slovenščini še ne obstaja.

Odločitev za razvoj programske opreme

Z izdelavo kamere, ki je simulirala človeški pogled na svet, je Varko z ekipo navdušencev naredil prve korake v svet VR-tehnologije. »To je bila bolj raziskava, preizkus uresničljivosti naše poslovne ideje. A ko smo videli, kaj vse prinaša proizvodnja strojne opreme, smo se ustavili. Odločili smo se, da bomo raje nadaljevali na področju programske opreme in vsebin,« je opisal začetke, ki so podjetje v dobrem desetletju pripeljali do tega, da so globalno najbolj prepoznavni in najnaprednejši ponudniki za predvajanje videovsebin v VR-tehnologiji.

Haptični pripomočki, kot je jopič, ki je s čipi povezan z računalnikom, uporabniku omogočajo, da ob spremljanju VR-videovsebine čuti, kot bi bil sam del dogajanja, pojasnjuje direktor Infomedijev Ivan Varko. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

S sodobnimi tehnologijami, kot so strojno učenje, uporaba globinskih slik ter algoritmov za zaznavanje in sledenje objektov ter gibanja v videoposnetkih te naredijo interaktivne, tako da gledalec, ko si nadene VR-očala, dobi občutek, da je del dogajanja. Ne samo da lahko izbira perspektivo pogleda po šestih dimenzijah (naprej – nazaj, gor – dol, levo – desno ter pod različnimi koti na vsaki od teh osi – tako imenovani six degree of freedom video), če si nadene še tako imenovani haptični pripomoček (na primer jopič ali zapestnico), ki je s čipi povezan z napravo, ob spremljanju vsebine prejema tudi občutke dotika – čuti, kot bi bil sam del dogajanja. V podjetju se s programiranjem teh naprav ukvarja celotna skupina sodelavcev.

Naslednja stopnja sprejemanja informacij

Kajti prav možnost občutenja dogajanja je po prepričanju Ivana Varka naslednja stopnja spremljanja medijev: »Začeli smo z namiznimi računalniki, prešli na prenosnike in nato na pametne mobilne naprave, naslednji korak je spremljanje prek VR-tehnologije, ki omogoča naravnejši način spremljanja vsebin.« Zdaj smo vajeni gledati v zaslone, ki ne ponujajo veliko možnosti za izbiro perspektive, vse je odvisno od osebe, ki podaja informacije.

VR pa omogoča izkušnjo iz prve roke, pravi sogovornik, saj se uporabnik lahko razgleduje okrog, na voljo mu je 180-stopinjski ali 360-stopinjski pogled, z uporabo haptične naprave lahko začuti, kaj se dogaja na prizorišču in se mu ni treba več zanašati na informacije, ki jih ponuja oseba za kamero. »Človek v enoti časa dobi veliko več kognitivnih informacij kot jih prek ravnih zaslonov in vse to precej spreminja medije, ki jih poznamo zdaj, ter odpira nove možnosti,« pripoveduje Varko.

Kupci iz industrije in posamezniki

V svetu je že več milijonov aktivnih uporabnikov VR-očal in na platformi Infomedijev se ti lahko povezujejo z ustvarjalci vsebin. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Infomediji imajo naročnike v industriji, kjer so vodilni ponudnik storitev za pretočne VR-videovsebine na svetu. Njihovi glavni trgi so države, kot so ZDA, Kanada, Zahodna Evropa, še posebno pa Japonska in Avstralija. Zgodi pa se tudi, da uporabniki programskih rešitev, nadarjeni in kreativni posamezniki, postanejo tudi sodelavci ali poslovni partnerji.

»Ta nišni produkt je v celoti rezultat našega znanja, vse od ideje do razvoja in prenosa v prakso, kupcem po prodaji zagotavljamo tudi poprodajne storitve,« pravi sogovornik ter dodaja, da gre v praksi za več sto med seboj povezanih računalniških strežnikov po vsem svetu, ki procesirajo in interpolirajo videoposnetke ter omogočajo dostop do vsebin kjerkoli po svetu. Dosedanje videovsebine s tehnologijo naredijo interaktivne. Storitev se trži pod blagovno znamko kupcev, ki so večja podjetja. Drugi del posla je razvoj lastnih produktov na tej tehnološki platformi.

Ustvarjalcem, ki snemajo VR-vsebine, omogočajo, da na njihovo platformo nalagajo vsebine, s čimer postanejo globalno dostopne in na tem področju so vodilni na svetu. »Tehnologijo poskušamo razviti oziroma prestaviti tudi v segment, ki je dostopen splošni javnosti. Vemo, da je v svetu že več milijonov aktivnih uporabnikov VR-očal in na naši platformi se lahko povezujejo ti uporabniki z ustvarjalci vsebin,« opisuje Ivan Varko.

Priložnost v nišah, kamor veliki ne sežejo

Pravi, da je v desetih letih tehnologija VR postala prava industrija, razvila pa se je v smer, ki si jo je bilo težko predstavljati. Predvsem na začetku ni bilo celotne povezave med vsebino in uporabnikom. Nekateri so menili, da bo v nekaj letih postala dominantni medij in so v to vlagali zelo veliko denarja, drugi so bili zelo kritični. Sam je kot zgodnji uporabnik videl velik potencial tehnologije navidezne resničnosti v primerjavi s klasičnimi videovsebinami.

»Zadovoljen sem, da nam uspeva izkoristiti vse, kar omogočajo tehnologije, zelo hitro rastemo, in to organsko,« je poudaril, najbolj vznemirljivo pa je, da se panoga še razvija, pri čemer nihče ne ve, v katero smer. Prepričan pa je, da smo na začetku velike zgodbe.

Infomedijem je povezati industrijski segment z uporabniškim. Prvi je njihov najpomembnejši vir prihodkov, pri drugem pa črpajo ideje za razvoj. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Želijo spremembe v delovni zakonodaji

Na vprašanje, ali ga skrbi, da bi kot inovatorji na tem področju postali zanimiva prevzemna tarča za globalne tehnološke velikane, Varko poudari, da s sodelavci zelo uživajo v tem, kar počnejo, in da ta, najnaprednejši visokotehnološki sektor zahteva velika vlaganja. Našli so partnerje, ki omogočajo razvoj te tehnologije. Zgodovinsko gledano so vsa velika tehnološka podjetja, ki so vstopila na področje VR in so na letni ravni investirala milijarde dolarjev, izginila ali so njihovi projekti propadli, ugotavlja sogovornik. In dodaja, da je za Infomedije ključno, da rastejo organsko in da se povezujejo z različnimi majhnimi skupinami ter da delujejo v nišah, ki jih velika tehnološka podjetja ne pokrijejo, na primer popolnoma interaktivni videi in povezava videa s haptičnimi napravami. Razvoj haptičnih naprav ter področje interaktivnih medijev to gotovo sta.

Razpoloženje v podjetju Varko opisuje kot primerno področju, s katerim se ukvarjajo. »Narava panoge zahteva zanimiv način razmišljanja, vprašanja, ki se nam porajajo, so včasih kar malce nenavadna. Delo je gotovo razburljivo. To pozitivno vpliva na medsebojne odnose in na razpoloženje v ekipi, ki seveda preizkuša tehnologije, ki jih razvijajo. Trudimo se, da medse privabimo talentirane posameznike, ki razumejo to kulturo ter želijo osebnostno in strokovno rasti. Zagotavljamo, da se ekipa, ne glede na to, da smo na različnih koncih sveta, med seboj povezuje in ima zagotovljeno vse potrebno za delo in osebno rast.

»Kader iščemo po vsem svetu, saj potrebujemo zelo specifična znanja, veščine in izkušnje. A najpomembnejša sta motivacija in kreativnost, ker je industrija, s katero se ukvarjamo, nova, in nimamo komu slediti, še več, drugi, tudi velika tehnološka podjetja, sledijo nam,« pravi Ivan Varko.

Kader ves čas iščejo, pri tem pa jim to, da so vodilni na svojem področju, zelo pomaga. Posamezniki, ki jih zanimajo stvari, s katerimi se ukvarjajo, jih poznajo in sami prihajajo k njim. Možnost dela je pri tem še dodaten plus. V zvezi s tem Varko omeni izziv: mladi talenti so pogosto digitalni nomadi, »posameznik se preseli nekam v tujino, delovni status ima urejen v neki drugi državi in pogosto nam sodelovanje z njimi prepreči zakonodaja. Želimo si, da bi se tudi zakonodaja razvila naprej in omogočila sodobne načine zaposlovanja in sodelovanja. To je za nas ključno, da lahko dobimo čim bolj talentiran kader«.