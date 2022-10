Število kibernetskih napadov se povečuje, zato je ključna pravočasna zaščita

Za kibernetsko varnost moramo skrbeti povsod, v poslu, podjetjih in zasebnem življenju. Najpogostejši vzroki varnostnih incidentov so zlonamerna programska oprema (črvi, trojanci ipd.) in izsiljevalski virusi (ransomware), ki jih napadalci žrtvi največkrat dostavijo s pomočjo spletnega ribarjenja (phishing) ali prek ranljivosti programske opreme, sledijo napadi DDoS ter izguba, razkritje in/ali kraja podatkov (gesel, osebnih podatkov, podatkov o plačilni kartici). Vedno več je tudi poskusov skeniranja zunanjega in internega omrežja.

Varnostne rešitve za posameznike in podjetja vseh velikosti

Operativni center kibernetske varnosti Telekoma Slovenije je najsodobnejši varnostno-operativni center v Sloveniji. V njem certificirani strokovnjaki varnostne dogodke spremljajo, nadzorujejo in obvladujejo 24 ur na dan, vse dni v letu. Zaposleni in procesi so certificirani in skladni z mednarodnimi standardi s področja informacijske varnosti (ISO 27001) in neprekinjenega poslovanja (ISO 22301).

Telekom Slovenije vlaga v različne tehnologije za natančnejše zaznavanje dogodkov, poglobljeno analitiko, povečanje stopnje avtomatizacije operativnih procesov ter v različna varnostna in vdorna testiranja. FOTO: Bojan Puhek

V Telekomu Slovenije varnostne rešitve zagotavljajo tako posameznikom kot podjetjem vseh velikosti – od največjih poslovnih sistemov do najmanjših podjetij. Ob tem izvajajo tudi sistemske varnostne preglede in preglede varnosti storitev, podjetjem svetujejo na področjih zagotavljanja skladnosti poslovanja in ustreznosti tehničnih ukrepov glede varovanja osebnih podatkov, upravljajo IT-infrastrukturo (omrežje, strežnike, požarne pregrade, računalnike) ter zagotavljajo sistem upravljanja varne poslovne mobilnosti in poslovnih aplikacij na vseh uporabniških napravah.

Poskrbite za varen dostop do spleta tako z mobilnimi kot fiksnimi povezavami

Varen poslovni splet je rešitev, ki celovito varuje mobitele in računalnike, ki so povezani v splet z mobilnimi ali fiksnimi povezavami. Ko bo uporabnik nevede želel dostopati do nevarne spletne domene, ga bo sistem zaustavil in prikazal obvestilo o nevarnosti. Za večja podjetja in napredne uporabnike je na voljo tudi rešitev Varen poslovni splet – napredni, ki omogoča tudi neposreden dostop do portala za upravljanje Cisco Umbrella, nastavitev lastnih varnostnih profilov in v podjetju namestitve svojega DNS prehodnega strežnika. Hkrati omogoča namestitev DNS klienta, ki računalnike ščiti tudi zunaj omrežja podjetja.

Podjetjem je na voljo tudi napredna XDR zaščita s pomočjo katere varnostni analitiki Operativnega centra kibernetske varnosti Telekoma Slovenije skrbijo za pravočasno odkrivanje ter odpravo vseh varnostnih incidentov na delovnih postajah in strežnikih.

Operativni center kibernetske varnosti Telekoma Slovenije je najsodobnejši varnostno-operativni center v Sloveniji. FOTO: Bojan Puhek

Preventiva je cenejša od kurative

Mnogo podjetij se za kibernetsko zaščito odloči šele po tem, ko so napadena. Zlonamerne aktivnosti v zaprtih hekerskih skupinah potekajo dlje časa, z naprednimi orodji pa jih lahko pravočasno zaznamo in se vnaprej zaščitimo. Obveščanje o kibernetskih grožnjah (Cyber Threat Intelligence – CTI) je eno izmed najpomembnejših orodij napredne kibernetske zaščite in omogoča izvajanje proaktivnh dejanj, ki lahko preprečijo ali vsaj drastično ublažijo kibernetske napade in njihove posledice.

Obiščite ts.si/varnost-resitve in preverite celovito ponudbo rešitev s področja proaktivne in reaktivne kibernetske zaščite.

Naročnik oglasne vsebine je Telekom Slovenije