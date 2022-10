Trajnost je vir trajne konkurenčne prednosti

Trajnostno strategijo morajo čim prej sprejeti majhna in srednje velika podjetja, saj le tako njihovo poslovanje lahko ostane konkurenčno tudi v prihodnje. Pritiski bodo namreč tako veliki, da bo postalo trajnostno poslovanje eden od obveznih meril pri izbiri dobavitelja, je v intervjuju poudaril Tomaž Verbnik, direktor družbe Bureau Veritas.

Kdaj se morajo po vaši oceni podjetja lotiti procesa trajnostne transformacije in kaj vse prinese s sabo odločitev zanjo?

Večja podjetja so že kar nekaj časa podvržena zahtevam po trajnostni transformaciji svojega poslovanja skladno z zakonodajo EU ali različnimi deležniki (naročniki, dobavitelji, vlagatelji, financerji, lokalne skupnosti). V to jih usmerja tudi energetska kriza, ki tako vpliva na velika podjetja, da so v transformacijo prisiljena že zaradi zniževanj obratovalnih stroškov. Večina podjetij v Sloveniji je vključenih v pomembne dobavne verige večjim proizvajalcem končnih dobrin in prav te se vsak dan bolj zavedajo, kako ključne za uspešnost bodo usmeritve podjetij v trajnostni razvoj.

Različne študije kažejo, da je okoljski odtis dobavne verige prevladujoč v celovitem odtisu podjetja v večini panog. V marsikateri panogi pomeni celo 70 odstotkov ali več. Le redke so tiste panoge, na primer pridobivanje fosilnih goriv, določeni deli kemične dejavnosti in podobno, ki same ustvarijo največji delež svojega odtisa. Podjetje torej ne more prevzemati odgovornosti za svoj odtis v celotnem življenjskem ciklu, če ne prevzame tudi odgovornosti za trajnostnostno delovanje svojih dobaviteljev.

Prav tako sta vse pomembnejša tudi druga dva stebra trajnosti, družbena odgovornost in upravljanje. Po dobavni verigi se te zahteve prenašajo na srednja in mala podjetja. Za ta podjetja je ključno, da čim prej sprejmejo trajnostno strategijo, saj le tako lahko njihovo poslovanje ostane konkurenčno tudi v prihodnosti, ko bodo pritiski tako veliki, da bo postalo trajnostno poslovanje eden od obveznih meril pri izbiri dobavitelja.

Veliko nam pomenijo povratne informacije strank, da so z našo pomočjo naredili pomembne korake v pravo smer, pravi Tomaž Verbnik, direktor Bureau Veritas. FOTO: Jure Eržen/Delo

In kako zahtevno je iskanje pravih rešitev?

Trajnost je lahko zapletena in zahtevna, saj cilji in usmeritve za trajnost vključujejo vse od reševanja podnebnih sprememb in boja proti lakoti v svetu do zaščite človekovih pravic in zagotavljanja dostopa do pitne vode. Odločitev podjetja, da stopi na pot trajnostne transformacije poslovanja, zahteva pogum in zavzetost, pripadnost k trajnostnem razvoju tako vodstva kot tudi vseh zaposlenih.

Podjetja morajo pripraviti strategijo, katerega izhodišče je načelo, da je trajnost vir trajne konkurenčne prednosti. Strategijo je treba jasno povezati z namenom podjetja, osredotočiti se je treba na dolgoročno ustvarjanje vrednosti in voditi z vrha.

Da bi določili jasno strategijo, bi morala podjetja narediti korak nazaj in proučiti svojo uspešnost na vseh pomembnih okoljskih, družbenih in upravljavskih področjih (ESG). Nato bi se morali osredotočiti na področja, ki so danes in v prihodnosti najpomembnejša za vse zainteresirane strani. To določanje prednostnih nalog je ključno za pomoč podjetjem, da se izognejo vse preveč pogosti pasti ustvarjanja množice zaprtih pobud, ki imajo na koncu majhen učinek. Hkrati lahko podjetja ponovno ocenijo svoj sedanji poslovni model, da bi razumeli njegovo stopnjo trajnosti. Ta ocena bo verjetno razkrila priložnosti za povečanje okoljskih in družbenih koristi, ki jih ustvarja podjetje, hkrati pa bo okrepila konkurenčnost podjetja z izboljšanjem odpornosti njegovega poslovnega modela.

Kdo vse mora biti vključen v tak proces in kakšna je pri tem vloga vodstva?

V procesu morajo sodelovati vsi deležniki, tako zaposleni, kupci, dobavitelji, partnerji in ostali deležniki. Prvi pogoj za uspešno trajnostno transformacijo pa je vključenost in zaveza vodstva in lastnikov. Drugi pogoj pri pripravi strategije je sodelovanje dovolj velike ekipe zaposlenih, saj to obeta, da bo strategija boljša, predvsem pa da jo bodo vzeli za svojo.

Vloga vodstva pri trajnostni transformaciji podjetja je zagotoviti, da proces in cilje trajnostne transformacije razumejo in podpirajo vsi relevantni deležniki; da se trajnostna kultura uvede sistematično; da so na razpolago ustrezna znanja (z notranjimi in zunanjimi strokovnjaki) in viri ter da se na podlagi postavljenih ciljev in strategij določajo nove vrednote.

In kaj so največje ovire na poti do trajnostne transformacije pri podjetjih?

Največja ovira je, da se podjetja premalo zavedajo, da je trajnostna transformacija tek na dolge proge in da se rezultati, ki so posledica trajnostnega delovanja, ne pokažejo takoj. Začetni vložek je lahko visok in se večinoma ne kaže takoj v finančnih rezultatih.

Po naših izkušnjah pri podjetjih, ki so se že pred leti lotila trajnostne transformacije že vidimo tudi pozitive finančne učinke. Opažamo, da so strategije lepe na papirju, velikokrat preširoko zastavljene in tako neživljenjske, strokovno slabo podkovane in v praksi težko izvedljive. Ostali izzivi so večinoma povezani s pomanjkanjem znanja in časa deležnikov, iskanjem pravega razmerja med poslovnimi in trajnostnimi strategijami, spremembo kulture oziroma premika v miselnosti vseh vključenih.

Veliko nam pomenijo povratne informacije strank, da so z našo pomočjo naredili pomembne korake v pravo smer, pravi Tomaž Verbnik, direktor Bureau Veritas. FOTO: Jure Eržen/Delo

Družba Bureau Veritas je tudi ponudnik storitev na področju uresničevanje trajnostnih zavez. Kaj to pomeni za vaše stranke? Kako jim pomagate?

V Bureau Veritas imamo mednarodne izkušnje in znanje, da lahko opravimo celovit zunanji pregled razvitosti trajnostnega poslovanja z analizo bistvenosti in/ali priložnosti (kje glede trajnostnega razvoja ste, kaj še morate narediti ...) ter identificiramo področja za izboljšanje trajnostnega poslovanja. Obenem pomagamo pri (pre)oblikovanju trajnostnih smernic oziroma trajnostne politike, izvajamo skrbnostne preglede za različne trajnostne projekte ter omogočamo strokovno pomoč pri izvedbi in certificiranju zelenih gradbenih projektov.

Dodatno lahko našim strankam pomagamo pri izračunu in verifikaciji izračuna ogljičnega odtisa organizacije ali proizvoda/storitve, izdelavi analize LCA (analiza življenjskega cikla proizvoda) oziroma kritičnim pregledom izdelane analize LCA; pri certificiranju EPD (okoljska deklaracija proizvoda) in verifikaciji trajnostnega poročila.

Bureau Veritas ponuja širok nabor storitev in programov presoj ter certificiranja trajnosti, s katerimi podjetja lahko dokazujejo skladnost in zagotavljajo nenehno izboljševanje v vsej svoji dobavni verigi. Naši izkušeni presojevalci so strokovnjaki za vse standarde, povezane z okoljsko in družbeno odgovornostjo ter upravljanje. Omogočamo prilagojena usposabljanja, vključno z upoštevanjem okoljem, varnostjo in zdravjem pri delu, upravljanjem energije in družbene odgovornosti.

Kako lahko vaše stranke dokažejo učinek svojih trajnostnih ukrepov?

Za nas je najpomembneje, da naše stranke dokazujejo učinke svojih trajnostnih ukrepov tako, da so uspešne pri doseganju postavljenih trajnostnih in poslovnih ciljev. Učinki ukrepov se kažejo z uspešnimi finančnimi rezultati podjetja, lažjim pridobivanjem finančnih virov, večjim ugledom podjetja, pridobivanjem novih trgov, z zadovoljstvom zaposlenih, manjšo fluktuacijo, večjim zaupanjem odjemalcev, zmanjševanjem okoljskih vplivov, z okolju prijaznimi izdelki in storitvami, v skladu z zakonodajo … Veliko nam pomenijo povratne informacije strank, da so z našo pomočjo naredili pomembne korake v pravo smer.

Naše delovanje in aktivnosti so usmerjene v povečanje zavesti o pomembnosti trajnostnega razvoja.

Katere trajnostne projekte ste v družbi realizirali v zadnjih letih?

Z vidika okolja smo se zavezali, da zmanjšamo ogljični odtis skupine za 50 odstotkov do leta 2025 in postanemo ogljično nevtralni do leta 2030. Na leto zmanjšujemo ogljični odtis na dve toni emisij CO 2 na zaposlenega. Poudarek je na glavnih okoljskih vidikih delovanja skupine, kot so poraba vode, energije in ravnanje z odpadkih v naših laboratorijih in pisarnah ter poraba fosilnih goriv za službene poti.

Varnost in zdravje zaposlenih je naša prva prioriteta, kar se kaže tudi v tem, da zaznavamo zelo malo nesreč pri delu pri več kot 60.000 zaposlenih. Zagotavljamo, da se vsak zaposleni usposablja najmanj 35 ur na leto. Družba Bureau Veritas je pred leti uvedla in od takrat izvaja kodeks poklicne etike, iz katerega izhaja integriteta, za katero stoji naša dejavnost. Od leta 2012 je etika ena od treh absolutno najpomembnejših vrednot. Naša etična načela naslavljajo tehnično in poslovno ravnanje v zvezi z naslednjimi področji: integriteta, enakopravnost, vključenost, konflikt interesov, zaupnost in varovanje podatkov, boj proti korupciji, pošteno poslovno ravnanje, zdravje in varnost ter pošteno delo.

Naše delovanje in aktivnosti so usmerjene v dvig zavesti o pomenu trajnostnega razvoja. Iz tega razloga se povezujemo s podobno mislečimi organizacijami in posamezniki tako vladnimi in nevladnimi. Organiziramo brezplačne informativne dogodke in dneve odprtih vrat, z namenom ozaveščanja in spodbujanja trajnostne transformacije.