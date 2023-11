Tudi industrijske sisteme je treba zaščititi pred vedno bolj drznimi napadi

In tudi te sisteme je treba zaščititi pred vedno bolj iznajdljivimi kibernetskimi napadi, ki ogrožajo delovanje in varnost. Med ključne strategije za krepitev kibernetske varnosti v okoljih operativne tehnologije spada omrežna segmentacija.

Kaj je omrežna segmentacija?

Segmentacija omrežja je zelo pomembna, najpreprosteje pa jo opišemo kot postopek, pri katerem se omrežje razdeli na več manjših ločenih segmentov ali con. Vsak segment ima svoje varnostne politike, ki določajo, kateri promet med deli omrežja je dovoljen in kateri ni. To pomeni, da se promet med različnimi deli omrežja omeji ali blokira, kar zmanjšuje možnosti napadalcev, da bi se razširili po celotnem omrežju.

FOTO: Istockphoto

Pomen omrežne segmentacije v okoljih operativne tehnologije

Z omrežno segmentacijo omejimo razsežnost napada

V industrijskih okoljih oziroma v okoljih operativne tehnologije je veliko v omrežje povezanih naprav. Z omrežno segmentacijo omejimo dostop do teh naprav in tako zmanjšujemo razsežnost napada. Če napadalec ne more dostopati do celotnega omrežja, je tudi tveganje za uspešen napad manjše.

Varovanje kritičnih sistemov

V okoljih operativne tehnologije so pogosto prisotni kritični sistemi, kot so nadzorni sistemi za industrijske procese. Ti sistemi morajo biti dosledno zaščiteni, saj lahko napad nanje povzroči resne posledice. Segmentacija omrežja omogoča, da se kritični sistemi ločijo od manj kritičnih in imajo posebne varnostne politike.

Zaznavanje napadov

Omrežna segmentacija olajša zaznavanje nenavadnih dogajanj ali anomalij v omrežju. Če je promet med segmenti omejen, lažje opazimo nenavadne prometne vzorce, kar povečuje možnosti hitrega odkrivanja morebitnih kibernetskih napadov.

Omejevanje škode

Če se zgodi napad in napadalcu uspe vstopiti v en segment, je omrežna segmentacija še vedno koristna. Napadalec bo namreč omejen na ta segment omrežja, kar omejuje škodo in omogoča hitrejši odziv na incident.

Omrežna segmentacija je tesno povezana s kibernetsko varnostjo v IT-okoljih in okoljih operativnih tehnologij. Zagotavlja osnovno obrambno plast, ki zmanjšuje tveganje za napade in pomaga obvarovati kritične sisteme. Poleg tega olajša izvajanje drugih varnostnih praks, kot so nadzor dostopa, šifriranje prometa in sistemski nadzor. Skupaj s celovitimi varnostnimi politikami in pravili za dostop do omrežja lahko omrežna segmentacija pomembno pripomore k varnemu in zanesljivemu delovanju industrijskih sistemov.

Več o varnostnih pregledih je na voljo na spletni strani Telekoma Slovenije: https://www.telekom.si/velika-podjetja/varnostne-resitve/sistemski-varnostni-pregledi. Zagotovite svojemu podjetju visoko stopnjo kibernetske odpornosti! Za nasvet so vam na voljo strokovnjaki za kibernetsko varnost Telekoma Slovenije, ki vam bodo pomagali poiskati prave varnostne rešitve. Naročite se na brezplačen posvet.

Naročnik oglasne vsebine je Telekom Slovenije