Učinkovita IT-podpora je pomembna za uspeh malih in srednje velikih podjetij

Digitalizacija namreč prinaša vse tesnejšo prepletenost tehnologije in programske opreme, ki ju je treba redno vzdrževati, hkrati pa se povečuje tudi tveganje kibernetskih groženj, ki ogrožajo varnost vaših podatkov. Ne nazadnje napadalci radi izberejo manjša ali srednja podjetja, saj pričakujejo, da so prav zato, ker pogosto nimajo zaposlenih IT-strokovnjakov, lažje tarče.

Zato je za uspešno poslovanje pomembno tudi napredno in celostno upravljanje računalnikov oz. internega omrežja in še posebej, da imate zagotovljeno hitro in učinkovito informacijsko podporo, ki vam je na voljo 24/7.

V Telekomu Slovenije so zato prav za potrebe malih in srednjih podjetij oblikovali vsem dostopno storitev IT-podpora. Osnovni paket storitve vključuje ključno pomoč, da bodo vaša gesla ustrezno zaščitena, programska oprema pa vedno posodobljena. To je hkrati osnova za zaščito pred kibernetskimi napadi. S storitvijo IT-podpora vam bodo vedno na voljo certificirani IT-strokovnjaki, kadar koli jih boste potrebovali.

FOTO: Telekom Slovenije

Za tiste, ki potrebujete napredno zaščito, je na voljo Napredni paket, v okviru katerega IT-strokovnjaki poskrbijo tudi za proaktivno zaščito in celovito upravljanje računalnikov.

Ne bodite lahka tarča

V obdobju, ko večinoma in vedno bolj poslujemo digitalno, je treba varnosti nameniti ustrezno pozornost. Podatki kažejo, da se vsakih 39 sekund zgodi kibernetski napad, tarče pa so tako posamezniki kot podjetja vseh velikosti. Ustrezno se lahko zavarujete z učinkovito storitvijo ter s tem poskrbite za osnovno higieno in varnost. Da ne boste prav vi in vaše podjetje postali lahka tarča kiberkriminalcev.