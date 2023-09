Ustvarjajo programske rešitve, ki so v uporabi po vsem svetu

Glavni produkt visokotehnološkega družinskega podjetja Docentric iz Kranja, ki ga vodita soustanovitelja Ana Gligorijević in Jure Leskovec, je poročilni sistem (ang. reporting system) za Microsoft Dynamics ERP sistem. Njihov glavni trg so ZDA, kjer ustvarijo kar 65 odstotkov vseh prihodkov od prodaje, s 30 odstotki sledi Evropa, s pet odstotki pa Avstralija.

Njihova primarna dejavnost je pokrivanje niše na področju Microsoftovih ERP poslovnih sistemov, na področju priprave in distribucije poslovnih dokumentov. »To so fakture, nabavni nalogi, prodajni nalogi in podobno. Z našo rešitvijo je to veliko lažje, bolj sledljivo in prilagodljivo. Pot do tega pa zahteva visoko strokovno znanje in poglobljeno sodelovanje z ljudmi, tako s partnerji, strankami kot tudi s širšo strokovno skupnostjo,« pa pojasnjuje Miha Vuk, IT-strokovnjak v Docentricu.

Ana Gligorijević in Jure Leskovec, direktorja Docentrica, poskušata razbijati stereotipe, kot na primer, da IT ni za ženske, da je delo v IT zelo dolgočasno, zaposleni pa introvertirani ... Njihovo delo je v resnici razburljivo, polno izzivov pri nenehnem iskanju kreativnih rešitev. FOTO: Blaž Samec/Delo

Maja so v Portorožu organizirali tudi DynamicsMinds, mednarodno konferenco za Microsoftove tehnologije Dynamics 365 in Power Platform, ki se je je udeležilo več kot 600 ljudi iz ZDA in Evrope. Udeleženci so lahko poslušali 152 predavanj s 125 govorci, svetovno znanimi strokovnjaki in vodilnimi iz Microsofta. Obenem ustanavljajo tudi skupino za uporabnike Microsoftovih poslovnih aplikacij v regiji. Kot še doda Vuk, je del njihovega poslovnega modela tudi odločitev, da spodbujajo zaposlene za sodelovanje v strokovni skupnosti IT za Microsoftove poslovne aplikacije in tudi širše. Edini na tem delu trga ponujajo tudi povsem brezplačno rešitev za uporabnike; takih je že nekajkrat več kot plačljivih in to vidijo kot situacijo »win-win« za vse.

Zaposleni s kopiloti dvigujejo svojo produktivnost

Klemen Novak, glavni tehnološki direktor v Docentricu. FOTO: Blaž Samec/Delo

Docentric je imel lani dobrih 3,3 milijona evrov prihodkov in dobrih 992 tisoč evrov čistega dobička, dodana vrednost na zaposlenega pa je znašala dobrih 155 tisoč evrov., glavni tehnološki direktor, pojasnjuje, da naj bi letošnje leto predvidoma končali s približno pet milijoni evrov prihodkov. In kakšna je njihova formula za uspeh? »Prvi del formule so zagotovo ideje, inovativnost, naša odličnost, ki nas uvršča med vodilne pri rešitvah za avtomatizacijo dokumentov v Microsoft Dynamics ERP svetu. Drugi del pa je poslovni model, ki nam omogoča stabilnost in stalno rast, ter seveda naša partnerska mreža, preko katere ustvarimo več kot 80 odstotkov prihodkov. Imamo pa še zelo veliko neizkoriščenega potenciala, zato je naša prihodnost zelo svetla.«

Miha Vuk, IT strokovnjak v Docentricu. FOTO: Blaž Samec/Delo

Odličnost produkta prepriča stranke

Danes se tehnologije spreminjajo s svetlobno hitrostjo, kar pomeni nenehno prilagajanje spremembam. Kot pravi Klemen Novak, poskušajo biti vedno v koraku pred časom. »V današnjem trendu umetne inteligence skoraj vsi naši zaposleni že uporabljajo svojega kopilota in s tem dvigujejo svojo produktivnost. Sledimo trendom in smo vedno pripravljeni na inovacije. Sledimo glavnim igralcem, konkurentom, trendom v Microsoftovi skupnosti, zato smo tu v središču tehnološkega sveta na našem področju.«

Sanja Kolundžija, IT strokovnjakinja v Docentricu. FOTO: Blaž Samec/Delo

Fleksibilnost za kadre

Prednost Docentrica je odličnost njihovega produkta in fantastična, hitro odzivna in kakovostna podpora uporabnikom, pa pravi, IT-strokovnjakinja. »Naš produkt se razlikuje od drugih po tem, da ni generičen, ki pokriva določene funkcionalnosti in se lahko integrira z drugimi produkti, ampak omogoča minimalni nabor funkcionalnosti. Razvija ga skupina strokovnjakov, ki natanko ve, kaj uporabniki na Dynamics365 potrebujejo, kako razmišljajo in kaj jih bo osrečilo.« Njihov produkt je tudi zelo dinamičen, dodaja, saj ga nenehno nadgrajujejo v skladu s potrebami in željami uporabnikov.

Irena Vujčić Pavlović, vodja marketinga v Docentricu. FOTO: Blaž Samec/Delo

Verjamemo, da najboljša podjetja delajo najboljši ljudje in najboljši ljudje delajo najboljša podjetja, zato veliko vlagamo v izbor ekip, v izbor naših kadrov, pa poudarja, vodja marketinga. »Zaposlenim omogočamo fleksibilnost na vseh ravneh. V Docentricu lahko izbirate, ob kateri uri dneva boste delali, kot ustreza vam in vašemu ritmu. Mogoče je tudi izbrati, kje boste delali. Lahko vzamete svoj računalnik, pospravite svoje stvari in greste na povsem drug konec sveta, imamo že več digitalnih nomadov. Poleg tega veliko vlagamo v pridobivanje novega znanja, v izobraževalne delavnice, testiranje novih tehnologij, udeležbe na konferencah in podobno. Velik poudarek namenjamo tudi razvoju tako imenovanih mehkih veščin.«

Kot še pravi sogovornica, se zavedajo, da je trg dela z delom na daljavo postal globalen, vendar je s tem tudi njim ponudil veliko večji bazen kadrov. »Dejstvo pa je, da tuja podjetja lahko ponudijo veliko višjo plačo, včasih tudi desetkrat višjo. In zato mi zelo veliko vlagamo v kulturo podjetja, da se zaposleni dobro počutijo ter lahko strokovno in osebno napredujejo.«

Razbijanje stereotipov v IT

Ana Gligorijević, direktorica Docentrica, pa, kot pravi, poskuša nenehno razbijati stereotipe v IT. »Stereotip številka 1: IT ni za ženske. Drugi stereotip: delo v IT je zelo dolgočasno, saj si osem ur pred računalnikom in to je to. Tretji stereotip: zaposleni v IT so zelo introvertirani, tiho sedijo in razmišljajo.« Po njenih besedah so to res le stereotipi, saj je njihovo delo zelo razburljivo, polno izzivov, zato morajo ves čas iskati kreativne rešitve.

V današnjem trendu umetne inteligence skoraj vsi zaposleni že uporabljajo svojega kopilota in s tem dvigujejo produktivnost. FOTO: Blaž Samec/Delo

»To nas sili tudi k nenehnemu učenju in nenehni osebni rasti. Delamo v raznolikih timih, zaradi česar smo bolj odprti, saj delamo z vsem svetom; smo svetovljani in državljani vsega sveta. Različne ekipe pomagajo izboljšati operativne dosežke in tržno uspešnost podjetja. Po drugi strani pa morajo biti podjetja IT agilna, zelo pametna in znati pritegniti svoje zaposlene. Zato smo zelo hvaležni vsem našim zaposlenim oziroma je za nas res čast in privilegij, da se nekdo pridruži našemu timu. Zaposlenim ponujamo celostno izkušnjo in soustvarjanje programskih rešitev, ki so v uporabi po vsem svetu – in to je naša zapuščina, na katero smo zelo ponosni,« še poudarja direktorica.

Dodaja, da imajo zelo močno partnersko mrežo zato, ker imajo dober poslovni model. »Smo spoštovani in kredibilni člani naše profesionalne skupnosti, zato imamo tudi veliko bazo uporabnikov. Poleg tega imamo sodoben pogled na inoviranje, tako imenovani design thinking, pri čemer so stranke in njihova uporabniška izkušnja na prvem mestu.«

Kultura podjetja ključnega pomena za uspeh

Pri nas kulturo podjetja jemljemo zelo resno, saj menimo, da je ključnega pomena za uspeh vsakega podjetja, pa pojasnjuje Jure Leskovec, direktor Docentrica, in dodaja, da so zato spisali tudi tako imenovani kulturni manifest. »Naš tim dojemamo kot največje bogastvo v podjetju, ker razvija produkt in s tem tudi podjetje. Toliko, kot je dober tim, bo dobro tudi podjetje. Za nas je zelo pomembno, da se naši sodelavci počutijo dobro, da so uspešni in zadovoljni. Pri zaposlovanju že na prvih razgovorih omenjamo kulturo podjetja, kdo smo, kaj se pričakuje itd., ter tako poskrbimo, da privabljamo podobno misleče ljudi. Nismo in ne želimo postati korporativno okolje, s strogo in togo strukturo, ampak želimo imeti bolj vodoravno strukturo, kjer so ljudje bolj inovativni in prihajajo z boljšimi idejami ter lahko delajo tudi samostojno in sprejemajo dobre in pravilne odločitve, ne da bi se moral v vsakem trenutku vmešavati menedžer.«

V podjetju veliko vlagajo v izbor sodelavcev, zaposlenim pa omogočajo fleksibilnost na vseh ravneh. FOTO: Blaž Samec/Delo

Kot še doda Jure Leskovec, so zaposleni samostojni, imajo ideje in samoiniciativno spremljajo razmere na trgu in konkurenco ter prihajajo z vedno novimi idejami. »Za vse to pa je tudi zaslužna kultura, ki jo zavestno gojimo in razvijamo.«

Okrepiti vodilno vlogo v industriji

»V svetu IT se razmere hitro spreminjajo, zato ne moremo z gotovostjo napovedati, kako bo naše podjetje videti čez pet let. Mogoče bo vse posle IT prevzela umetna inteligenca … To je tudi največje tveganje in je res vprašanje, ali sploh lahko govorimo o produktih prihodnosti. Verjamemo pa, da bomo še naprej rasli in se razvijali, kljub tem hitrim spremembam,« še poudari Ana Gligorijević.

Njihova vizija je okrepiti vodilno vlogo v industriji, z osredotočenjem na tim. Prepričani so, da lahko z močno ekipo podobno mislečih ljudi, ki jih veže ista vizija, dosežejo karkoli v svetovnem merilu in usmerijo posel v tisto pravo smer, ko bo treba. »Še naprej se bomo trudili sistematično in intuitivno razvijati programske rešitve, ki najbolje služijo našim uporabnikom, se ustrezno in celostno odzivati na hitro spreminjajoča se okolja ter ob tem dosegati največji možen učinek,« sklene direktorica Docentrica Ana Gligorijević.