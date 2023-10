Varčevanje v negotovih časih: zakaj je osmij vedno bolj priljubljena naložba

Denar izgublja svojo vrednost, saj je inflacija še vedno visoka. Vlagatelji, ki so se pred časom osredotočali na nepremičninski trg, se zdaj spogledujejo z alternativnimi možnostmi. Bolj kot kdaj prej so spet aktualne naložbe v plemenite kovine. »Zgodovinsko gledano je premoženje v fizičnih plemenitih kovinah vedno ohranjalo realno vrednost, v obdobju izjemno visoke inflacije pa se vse bolj zavedamo, da denar v papirnati obliki oziroma v bančnih depozitih hitro izgublja vrednost,« trenutno stanje pojasni Alen Senekovič, direktor Osmium inštituta Slovenija, ki je uradni prodajalec plemenite kovine osmij pri nas. Prav osmij postaja vedno bolj priljubljen med vlagatelji po vsem svetu, ki iščejo dolgoročne donose.

Nakup osmija lahko opravite kar od doma in si tako zagotovite varno in zavarovano dostavo na dom. FOTO: Osmium inštitut

Kaj je osmij

Kristalinski osmij je modrikasto svetleča se plemenita kovina, ki spada v skupino šestih platinskih in osmih plemenitih kovin. Prav postopek kristalizacije ga naredi za izjemno naložbeno priložnost, ki je popolnoma varna pred ponaredki.

Edinstven je tudi zaradi več drugih razlogov. Vrednost mu daje njegova redkost, saj je najbolj redka izmed vseh plemenitih kovin v zemeljski skorji. Strokovnjaki ocenjujejo, da ga je kar 1500-krat manj kot zlata in 2500-krat manj kot srebra.

Ker je osmija zelo malo, bomo verjetno kmalu priča tako imenovanemu osmijskemu velikemu poku. To je časovna točka, ko bo osmija zmanjkalo. Kdaj bo do tega prišlo, je težko določiti; ocenjuje pa se, da prej kot v desetih letih.

Strokovnjaki se strinjajo, da bo v trenutku t. i. velikega poka prišlo do eksponentne rasti cene. Razlog za to je tudi v tem, da je kristaliziran osmij skoraj nemogoče znova reciklirati.

Dejstva o osmiju, ki prepričajo: najdragocenejša plemenita kovina

najvišja obstojnost med vsemi elementi

zagotavlja najvišjo zaščito pred sevanjem

ne da se ga umetno proizvesti

ne da se ga ponarediti

vsak kos je unikaten in certificiran

je kar 1500-krat bolj redek kot zlato

odbija svetlobo bolj kot diamanti

Alen Senekovič, direktor Osmium inštituta Slovenija.

Osmij na trgu doživlja neverjetne vrednosti

Osmij je na naložbeni trg stopil šele leta 2014, vendar je ravno zaradi vseh edinstvenih značilnosti postal zelo priljubljen med vlagatelji po vsem svetu. V letih 2021 in 2022 je osmij dosegel 35-% donos. »V državah z razvito naložbeno kulturo prodaja kristalinskega osmija izredno hitro raste vse od pojava na trgu. Tako rekoč vsi trgi pa v zadnjem obdobju doživljajo skokovito rast, saj je osmij ena najvarnejših dolgoročnih naložb,« ugotavljajo v Osmium inštitutu Slovenija. In še ključen podatek za vlagatelje: njegova vrednost v teh polnih devetih letih ni nihala, ampak je stalno rasla, poleg tega pa ni vezana ne na pretrese na finančnih trgih ne na industrijsko uporabo.

Je osmij primeren samo za velike vlagatelje? Za naložbo v osmij ne potrebujete velikanskih vsot denarja, saj je na voljo že od približno 150 € naprej. Osmij je mogoče kupiti v različnih oblikah, kot so disk, ploščice, kvadratki, oblike, primerne za vstavljanje v nakit, in druge oblike, ki se največkrat uporabljajo za darila.

Zaradi svojega edinstvenega videza je osmij v kristalni obliki postal zelo priljubljen dodatek tudi v modni in draguljarski industriji. FOTO: Osmium inštitut

Osmij dobite s certifikatom, ponaredkov ni

Popolnoma vsak kos osmija na trgu je certificiran. Certificiranje opravlja Osmium inštitut iz Nemčije. Certifikat vključuje fizične podatke osmija in unikatni zapis/kodo. Pri tem je pomembno vedeti:

Osmij brez certifikata ne obstaja!

Vsak kos osmija ima na spletu dostopne 2D in 3D visokoločljivostne fotografije in globinski sken.

Edina institucija na svetu za certificiranje osmija je Osmium inštitut v Nemčiji.

Pri prodaji in nakupu je treba vedno predložiti certifikat, ki dokazuje pristnost osmija.

Naložba v osmij je varna, ker jo nadzorujejo in vodijo pooblaščeni inštituti, teh je na svetu že 30, tudi v Sloveniji imamo svojega. »Plemenita kovina osmij je z ustanovitvijo Osmium inštituta na slovenski trg vstopila leta 2020. Odtlej se strmo vzpenja in dobiva vedno večjo pozornost in prepoznavnost. Vse več investitorjev se odloča za zavarovanje svojih finančnih sredstev v osmiju,« še pove Alen Senekovič in ob tem poudari, da je vloga njihovega inštituta tudi svetovalna, saj vlagateljem pomagajo z nasveti in jim tudi zagotavljajo celovito podporo pri nakupu.

