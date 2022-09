Z napredno vizualizacijo podatkov prepričali stranke po vsem svetu

Podjetje Zebra BI strankam ponuja hitro in napredno vizualizacijo njihovih podatkov, s čimer pridobijo uvid v procese poslovanja in v svojo učinkovitost, zato lahko še izboljšajo procese na različnih področjih poslovanja. »Se bolje in hitreje odločajo in s tem podatke spremenijo v akcije,« pojasnjuje Andrej Lapajne, direktor podjetja Zebra BI.

Idejo za ta inovativni produkt je dobil Andrej Lapajne kot konzultant, saj je strankam pomagal vzpostavljati sisteme poročanja in planiranja za management. In ker je to delal z različnimi produkti, je pri tem opazil vrzel v prezentaciji in komunikaciji teh informacij vodstvu, preveč je bilo poročanja z različnimi tabelami in tiskanja poročil. »Ker sem vizualni tip – poleg računalništva sem doštudiral tudi slikarstvo –, sem združil svoja znanja in tako je nastal produkt, kjer so informacije zaradi vizualizacije bistveno hitreje razumljive in bolj jasno skomunicirane.«

Direktor Andrej Lapajne pravi, da jim tudi letos gre vse v skladu z načrti, saj naj bi zabeležili dobrih pet milijonov evrov prihodkov, tudi dobiček in dodana vrednost bosta višja. FOTO: Jure Eržen/Delo

Stranke prepriča že sam produkt

In od kod ime Zebra BI? Danes ni lahko najti imena, saj so številne internetne domene že zasedene, pravi sogovornik, sami so ga iskali skoraj pol leta. »Na zadnji sestanek o tem smo povabili tudi zunanje sodelavce in prijatelje, in nekdo je vprašal: Če bi bil vaš produkt žival, katera bi bila? In takratni vodja razvoja programske opreme je dejal, da ga vizualizacije z grafikoni vedno spominjajo na zebro. In ker je že obstajalo neko ameriško podjetje s tem imenom, smo potem samo še dodali kratico BI, kar pomeni business inteligence v obveščanju, torej poslovno odločanje,« je pojasnil zgodbo direktor podjetja in med smehom dejal, da je šele čez nekaj časa ugotovil, da je kupil to domeno v državi Burundi, kjer je nacionalna domena ».bi« – so pa seveda zatem dobili tudi registrirano blagovno znamko – in ime se je prijelo.

Zelo so ponosni, da so med njihovimi strankami tudi številne multinacionalke: Microsoft, Coca-Cola, Swarovski, Deutsche Telekom, Intel, PWC, Ikea, Disney, Bayer, Philips …, torej praktično iz vseh industrij. Poleg njih pa so stranke tudi manjša in zagonska podjetja, pa nevladne organizacije, kot na primer Amnesty International, Elton John AIDS Foundation, pa tudi Galerija Božidar Jakac in podobno. »Prisotni smo v 114 državah po vsem svetu.«

In kako prepričajo stranke, da so rešitve iz Slovenije najboljše? Kot pravi Lapajne, jih prepriča sam produkt, iz katerega izhaja tudi njihova rast. »Že na začetku smo vedeli, da bomo zelo težko uspeli, če ne bomo naredili desetkrat boljše rešitve od obstoječih na trgu. Strankam je na voljo tudi brezplačno testiranje, tako da se same prepričajo o uporabnosti produkta na svojih podatkih. Po moji oceni pa najbolj prevlada vizualizacija podatkov, ki je vsakomur hitro razumljiva. Pa seveda odlična tehnično-konzultantska podpora za stranke, ki jim pomaga pri uporabi produkta, da lahko pridejo do kvalitetnih premikov v svojih procesih.«

Pravilo »desetkrat boljše« pa se ne odraža samo v produktnem razvoju, ampak velja tudi za njihov marketing. »Ogromno vlagamo v razvoj naše blagovne znamke, ki je danes znotraj naše industrije prepoznavna po vsem svetu. Glavna naloga našega marketinga je, da potencialne uporabnike predvsem navdušuje za nove načine vizualizacije podatkov, nato pa jih tudi izobrazi, kako to uresničiti v praksi s pomočjo rešitev Zebre BI. Glede na to, da naše produkte vsakodnevno uporablja že 1,5 milijona uporabnikov, je edini način, da so pri tem uspešni, dobro sodelovanje produktne in marketinške ekipe pri vseh korakih uporabniške izkušnje.«

Nadgradnja oziroma razvoj produktov izhaja tako iz inovativnih idej kot tudi želja in potreb strank, s katerimi se res veliko pogovarjamo. »Imamo tudi posvetovalni odbor, ki se vsako četrtletje sestane z našimi največjimi strankami in kjer se z njimi odkrito pogovarjamo o naših načrtih in poslušamo njihove odzive. Na tak način se lahko potrebe in predlogi strank prelijejo nazaj v produkt, kar predstavlja razvoj z nenehnimi izboljšavami. Tako imamo potem praktično vsak mesec novo verzijo produkta, v katerem so vključene tudi želje strank,« pojasnjuje proces dela direktor Zebre BI.

Zaposleni so njihovi kralji

Podjetje je imelo lani dobre tri milijone evrov prihodkov in 1,43 milijona evra čistega dobička, dodana vrednost na zaposlenega pa je znašala več kot 155.000 evrov. In tudi letos jim gre vse v skladu z načrti, saj naj bi zabeležili dobrih pet milijonov evrov prihodkov, tudi dobiček in dodana vrednost bosta višja. Iz tega tudi financirajo nadaljnjo rast in razvoj, v katerega vložijo več kot četrtino prihodkov.

Na prvem mestu v podjetju so njihovi zaposleni, s katerimi lahko naredijo nekaj koristnega za stranke; zato so prav zaposleni njihovi »kralji«. Imajo tudi fleksibilen delovni čas, možnost dela od doma in dela v pisarni; z vsem tem zaposlenim omogočajo boljši življenjski slog. V visoko tehnološkem podjetju zato zelo veliko vlagajo v izobraževanja zaposlenih in seveda tudi v mehke veščine, kot so vodstvene sposobnosti ljudi, pa druženje s športnimi aktivnostmi in podobno.

Direktorica marketinga Nasti Šušnjara: »Glede na to, da naše produkte vsakodnevno uporablja že 1,5 milijona uporabnikov, je edini način, da so pri tem uspešni, dobro sodelovanje produktne in marketinške ekipe pri vseh korakih uporabniške izkušnje.« FOTO: Jure Eržen/Delo

»Pomembna je tudi komunikacija med timi, aktivno poslušanje, razvijanje empatije … Imamo pa tudi programe za nove zaposlene, saj vsak dobi svojega mentorja, ki ga vključi v proces dela. Vedno poskušamo uskladiti osebnostni razvoj posameznika z razvojem podjetja, tako zelo pazimo, da so zaposleni na delovnem mestu, kjer se lahko najbolj razvijejo.«

Dobre kadre je res težko dobiti, najbolj iskani profili trenutno pa so razvijalci programske opreme. Kadre novačijo prek različnih kanalov, sodelujejo pa tudi z izobraževalnimi ustanovami, se vključujejo v študentske projekte, pa tudi sodelavci poskušajo pridobivati nove potencialne zaposlene prek svojih znanstev.

Radi prispevajo nazaj v skupnost

Trajnostne strategije so zelo pomembne tudi zanje, saj ima tudi vsaka njihova stranka željo po transformaciji v bolj trajnostno podjetje oziroma organizacijo. »In naši produkti jim pomagajo poiskati, kje so te priložnosti – tako na podlagi naše analitike podatkov prilagajajo svoje strategije.«

Družbena odgovornost podjetja Zebra BI pa se kaže tudi z donacijami licenc različnim dobrodelnim nevladnim organizacijam, kot je Elton John Aids Foundation, pa Elizabeth Glaser Pediatric Aids Foundation, Jane Goodall Institute …, donacije ob različnih naravnih nesrečah in podobno.

V Zebri BI ogromno vlagajo v razvoj svoje blagovne znamke, ki je znotraj njihove industrije prepoznavna po vsem svetu. FOTO: Jure Eržen/Delo

»Smo v Sloveniji registrirano podjetje in delamo v Ljubljani in kljub temu, da je ekipa zdaj internacionalna, zaposlujemo pretežno tukaj. Zame je prva odgovornost vsakega slovenskega podjetja, da prispeva nazaj v skupnost tudi s plačevanjem davkov in prispevkov v slovenski proračun, kar se potem prelije tudi v socialne transferje itd. Ponosni smo na to, da lahko delamo v Sloveniji in tudi prispevamo nazaj, saj če skrbiš za dodano vrednost v podjetju, potem lahko vračaš družbi, tudi z zaposlovanjem novih ljudi.«

Pomembno je, da so produkti briljantni

Kakšno naj bi bilo po projekciji podjetje čez pet let in kaj vidijo kot največje tveganje? »Tveganj je kar veliko, saj smo v panogi, ki je še v veliki ekspanziji. To je širše področje poslovnega odločanja, analitike, umetne inteligence, ki se še razvijajo in se bodo razvijali. Po moji oceni smo v segmentu, ki nam zagotavlja, da bo nekakšna rast že zaradi rasti celotnega trga,« pojasnjuje direktor Lapajne.

Dodaja, da so zaradi tega njihovo največje tveganje različni konkurenti, ki jih kopirajo, ker je Zebra BI zelo inovativno podjetje, ki daje na trg vedno nove stvari. »In seveda so to potem stvari, ki jih konkurenca kopira, ampak mi moramo ostajati na tem področju vodilni, predvsem z znanjem in vlaganjem v znanje. Naša edina resna konkurenčna prednost je znanje ljudi, saj ne moremo konkurirati s stroški dela. Na primer, neko indijsko podjetje, ki nas kopira, ima lahko 300 ali 500 zaposlenih, ne more pa nam konkurirati z idejami. Zato so pri nas tako pomembni res briljanten produkt, ideje, kreativne zamisli in pa visoko tehnološko znanje.«

Kmalu nova linija produktov

In v tem segmentu bomo še naprej vlagali, pravi direktor, ki trdno verjame, da bodo na ta način še naprej rasli. »Jeseni bomo lansirali tudi linijo novih produktov. V načrtih za prihodnost so še avtomatska vizualizacija, vključitev umetne inteligence v naš produkt in podobno. Pred nami je kar veliko takšnih izzivov in upam, da bomo tako ostali v vodilni vlogi in ohranjali prednost pred konkurenco, ki nam sledi.«

Podjetje Zebra BI je mlada in ustvarjalna ekipa. FOTO: Jure Eržen/Delo

In njihovi začetki poslovne poti pojasnjujejo tudi filozofijo pristopa do produkta in do dela v podjetju Zebra BI. Prvih pet let namreč niso imeli nobenih poslovnih načrtov, edina stvar kot vodilo je bil en samcati stavek, ki ga je Andrej Lapajne napisal na tablo v njihovih prvih poslovnih prostorih: »Is it remarkable? (Ali je izjemno?)«

»Sodelavcem sem govoril, da če bomo naredili nekaj res posebnega, bo vse drugo prišlo samo od sebe. In to vodilo je ostalo naša mantra vse do dandanes,« je zaključil direktor podjetja Zebra BI Andrej Lapajne, ki je zelo vesel, da so sodelavci to vodilo razširili na vsa področja.