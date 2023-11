Zablestela bo že sedma Delova podjetniška zvezda

Medijska hiša Delo bo nocoj, z začetkom ob 19. uri, na gala dogodku na Brdu pri Kranju podelila prestižni kipec enemu izmed desetih nominiranih malih in srednje velikih podjetij v okviru projekta Delove podjetniške zvezde, ki je letos potekal pod naslovom Vrednote poslovanja – temelj trajnostnega razvoja.

Častna govorka na prireditvi bo predsednica republike Nataša Pirc Musar. Na slovesnosti bomo vsem desetim nominiranim malim in srednjim podjetjem podelili priznanja, prestižni kipec pa bo prejelo podjetje, ki ga je za podjetniško zvezdo izbrala strokovna komisija. Lani je bilo to podjetje Zebra BI, leta 2021 podjetje XLAB iz Ljubljane, leta 2020 podjetje Metronik iz Ljubljane, leta 2019 Intra lighting iz Šempetra, leta 2018 Polycom iz Škofje Loke in leta 2017 trboveljsko podjetje Dewesoft.

Strokovni komisiji je predsedoval direktor medijske hiše Delo Stojan Petrič, v njej pa so bili še državni sekretar, pristojen za internacionalizacijo, podjetništvo, razvojna sredstva in turizem na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež, namestnica direktorja sektorja finančnega svetovanja in vodja trženja v Generali Investments mag. Mojca Marija Pregelj, redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Dušan Mramor, izvršni direktor podjetja Zebra BI, ki je bilo lanska Delova podjetniška zvezda, Andrej Lapajne, ter predstavniki uredništva medijske hiše Delo.

Manjši kipec bo dobilo podjetje, ki so ga za svojo zvezdo izbrali bralci Dela – lani so se odločili za Kronoterm, leta 2021 za podjetje Adria Dom iz Črnomlja, leta 2020 za podjetje Marles hiše Maribor, leta 2019 za podjetje Inea iz Ljubljane, leta 2018 za podjetje Vasco iz Šenčurja in leta 2017 za podjetje I. H. S. iz Krškega.

Nominirana podjetja smo izbrali na podlagi podatkov, ki jih je pripravil strokovni partner projekta, Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Članki in videoizseki o podjetjih so dostopni na spletni strani https://www.delo.si/dpc-podjetniske-zvezde/