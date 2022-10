Zakaj je ravno zdaj pravi čas za naložbe v plemenite kovine

Svet je vstopil v daljše obdobje krize, v katerem se gospodarstvo ohlaja, kapitalski trgi pa ostajajo izredno nestabilni. In v takšnih okoliščinah je še kako pomembno, da spoznamo vse možnosti za uspešne naložbe naših prihrankov. Ena najbolj aktualnih je naložba v plemenite kovine, med katerimi je svoje mesto v zadnjih letih dobil tudi osmij.

Kaj je osmij in koliko je vreden

Dragocena plemenita kovina osmij se je na trgu naložbenih priložnosti pojavila šele pred nekaj leti, zelo hitro pa so vlagatelji po vsem svetu prepoznali njeno edinstvenost. Osmij ni le najredkejša plemenita kovina, temveč tudi najredkejši neradioaktivni element sploh. V primerjavi z zlatom je osmija v zemeljski skorji kar 1500-krat manj in je tudi 25-krat bolj dragocen kot zlato. Po podatkih Osmium inštituta Slovenija je celotna razpoložljiva količina osmija na svetu le 44.000 ton, kar nedvomno dokazuje njegovo dragocenost.

Alen Senekovič, direktor Osmium inštituta Slovenija FOTO: Osmium inštitut Slovenija



Da je naložba v redke kovine v času največjih kriz smotrna, potrjujejo tudi podatki, s katerimi razpolaga Alen Senekovič, direktor Osmium inštituta Slovenija:

»Zgodovinsko gledano je premoženje v fizičnih plemenitih kovinah vedno ohranjalo realno vrednost premoženja, z naraščanjem inflacije pa se vse bolj zavedamo, da denar v papirnati obliki oziroma v bančnih depozitih hitro izgublja vrednost. Osmij pa je lani dosegel 24,5-odstotni donos, na zadnji dan preteklega leta je bil vreden 1662,51 evra za gram. Danes je cena že več kot 1800 evrov za gram.«







Zakaj je osmij prvak v naložbenih kovinah

Že zgodovina torej potrjuje, da naložba v plemenite kovine v času krize zagotavlja visoko stopnjo zanesljivosti. Prav osmij zaradi svojih edinstvenih značilnosti danes velja za nekakšnega superjunaka v svoji kategoriji.

Brez ponaredkov

Osmija ni mogoče ponarediti tako s proizvodnega vidika kot z vidika osmijevih izjemnih lastnosti in značilnosti.

Vsi osmijevi kristali so skenirani do nanometra natančno in jih ni mogoče reproducirati ter ustvariti identičnih vzorcev. Skenirane 3D-slike so nato certificirane in arhivirane v varni centralizirani zbirki podatkov.

Kristalna struktura vsakega kosa osmija je znana tudi kot »osmijev prstni odtis« in je povezana z osmijevo identifikacijsko kodo, ki je do 10.000-krat bolj varna kot človeški prstni odtis.

Poleg tega ni materiala z enako gostoto kot osmij, saj je najgostejša znana kovina. To pomeni, da bi lahko že preprost preizkus gostote razkril ponaredek.

Vsak kos osmija je unikaten in ima dvostopenjski certifikat FOTO: Osmium inštitut Slovenija

Varen nakup s certifikatom

Naložba v osmij je varna, ker je nadzorovana in vodena prek pooblaščenih inštitutov, teh je na svetu 20, enega imamo tudi v Sloveniji. V pristojnosti vsakega inštituta je izdaja certifikatov o pristnosti osmija, šolanje osmijevih partnerjev, posredovanje informacij javnosti in preverjanje znanstvenih raziskav na temo osmija.

»Vsak kos osmija je unikaten in ima dvostopenjski certifikat, ki je sestavljen iz identifikacijskega (OIC) in lastniškega dela (OCC). Le s tema podatkoma je osmij nato tudi možno prodati. Prodaja lahko poteka prek osmijevih inštitutov ali platforme za neposredno prodajo osmija med fizičnimi osebami (tako imenovana tržnica osmija),« pojasnjuje Alen Senekovič in ob tem poudarja, da je identifikacijski del certifikata ključen tako za kupce kot tudi za prodajalce osmija, saj v vsakem trenutku lahko s skenom QR kode preverijo dimenzije, težo in ceno posameznega kosa. Prav tako pridobijo natančno visokoločljivostno fotografijo in globinski sken osmija. Enako lahko naredijo z aplikacijo »Osmium« za mobilne telefone z operacijskima sistemoma Android in iOs.

Pod vodstvom konzilija, ki deluje pod imenom Osmium-World-Council, se enkrat na leto in vsakič v drugi državi sestanejo vsi direktorji posameznih Osmium inštitutov. Cilj teh srečanj je pregled najnovejšega razvoja trga ter kako vedno znova izboljšati storitve za stranke in partnerje. Letos so se sestali na Hrvaškem.

Draguljarji in izdelovalci nakita so še posebej navdušeni nad t. i. bleščečo odsevno svetlobo osmija, ki po sijaju prekosi celo diamant. FOTO: Osmium inštitut Slovenija

Redkost

Osmij, element z atomskim številom 76, je najredkejši neradioaktivni element v vesolju. Je veliko redkejši od zlata ali srebra. Glede na najnovejše ugotovitve so svetovni viri osmija ocenjeni na 17 m3, od tega bo verjetno izkopan približno 1 m3. Njegova redkost mu dodaja vrednost, ki bo z leti samo še narasla.

Čudovit dodatek prestižnemu nakitu

Osmij je na svetovnih trgih prepoznan predvsem kot odlična naložba, v petih odstotkih pa gre v roke priznanih draguljarjev, ki so navdušeni nad njegovim edinstvenim videzom in značilnostmi, saj z njim lahko ustvarjajo neverjetne kose nakita.

Osmij odlikuje predvsem edinstven modro srebrn in modro bel čaroben sijaj. Zanj je prav tako značilen edinstven odboj, ki se še posebej čarobno zalesketa ob odboju sončne ali LED-svetlobe. Draguljarji in izdelovalci nakita so še posebej navdušeni nad t. i. bleščečo odsevno svetlobo osmija, ki po sijaju prekosi celo diamant.

Nova oblika naložbe, ki je vedno bolj priljubljena

Osmij je na naložbeni trg stopil šele pred nekaj leti, vendar je ravno zaradi vseh edinstvenih značilnosti postal zelo priljubljen med vlagatelji po vsem svetu. »Je varna, stabilna, dolgoročna naložba. Na voljo je izključno v fizični obliki, kar pomeni, da vsak investitor prejme osmij v lastno posest,« razloži Alen Senekovič in pojasni, da je danes v investicijske namene prodanega kar 95 odstotkov osmija. Preostanek je namenjen za izdelavo nakita.

»Investitorji se najpogosteje odločajo za nakup osmijevih ploščic, saj imajo te najvišjo likvidnost, vložek pa se začne pri približno tisoč evrih. Spet drugi se odločajo za nakup osmijevih diamantov s premerom od tri do devet milimetrov. Cena teh se začne pri okoli 150 evrih in se ob naložbenih namenih najpogosteje uporabljajo za vdelavo v nakit. Večji vlagatelji pa se odločajo za nakup osmijevih diskov.«

Naložba v osmij je varna, ker je nadzorovana in vodena prek pooblaščenih inštitutov. FOTO: Osmium inštitut Slovenija

