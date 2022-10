Zmagovalci so fleksibilni in se nenehno prilagajajo trgu

Zmagovalcev ne ustvarja samo tehnologija, ampak tudi okretnost in prilagodljivost načinov dela. Kako to počnejo, smo vprašali tudi podjetje Ledinek Engineering s 30-letno tradicijo, ki soustvarja svetovne trende na področju lesnoobdelovalne industrije.

Kako v podjetju razvijajo talente v podporo tako digitalni preobrazbi kot inovativnosti, saj je znano, da so njihovi stroji za proizvodnjo lesnih polizdelkov plod njihovega lastnega razvoja in inovacij, v podjetju Ledinek Engineering odgovarjajo, da njihova pot temelji na nenehnem prilagajanju trgu. Slovensko znanje prenašajo v več kot 50 držav po svetu, zaposlujejo pa več kot 400 ljudi. »Več desetletij iščemo inovativne rešitve, ki pomagajo napredovati našim kupcem, hkrati pa soustvarjamo svetovne trende v panogi. V ta proces so vključeni ne samo razvojniki, ampak vsi zaposleni, ki tako hkrati z razvojem izdelka rastejo in napredujejo tudi sami.«

Pravijo, da sta v današnjem času fleksibilnost, agilnost razmišljanja in delovanja zelo pomembni, da lahko hitro odgovorijo na potrebe trga in da se odzivajo na nenehno spreminjajoče se pogoje. »Skozi naš celoten proizvodni proces ustvarjamo dodano vrednost in takšna delovna mesta zasedajo talenti. Le-te pa je treba razvijati, da dosežeš uspeh. Talent sam po sebi še ni zagotovilo za uspeh, običajno je nujno marljivo delo, nenehno učenje, iskanje načinov, vztrajanje, da prideš do uporabne inovativne rešitve. To pa je pri nas naš 'modus operandi', pohvalimo se lahko z visoko stopnjo razvojne orientiranosti in zavzetosti naših zaposlenih, ki tako pristopajo tudi do naših kupcev, ki nam zaupajo in se mnogi že več desetletij vračajo k nam.«

V podjetju Ledinek Engineering se najdejo ustvarjalni ljudje, ki jih navdušujejo tehnika, konstruiranje, programiranje in vsi drugi podporni procesi, torej ljudje, ki razvijejo strast do svojega dela. Pomembno je, kot pravijo, da si kot delodajalec prizadevajo ustvarjati spodbudne pogoje za delo, da se ljudje dobro počutijo na delovnem mestu in da se vrednote oziroma kultura podjetja skladajo z njihovimi osebnimi vrednotami.

Številni projekti v tujini

Tudi letos so s projekti prisotni na različnih koncih sveta. Projekti pri njih trajajo več kot leto ali leto in pol in več. Na začetku leta so že končali velik projekt v Nemčiji, pri njihovi dolgoletni stranki, podjetju Ante. Do konca leta bodo končali še projekt na Švedskem, pri prav tako dolgoletnem partnerju Södri. Gre za največji projekt v državi na področju izdelave križno lepljenega lesa.

»Pri projektu v Izraelu pa smo zmontirali celotno vstopno mehanizacijo s predskobeljno linijo in linijo dolžinskega spajanja s strojem Kontizink 2000. Na začetku prihodnjega leta bomo začeli postavljati drugi del linije. Vse leto pa se izvaja projekt pri avstrijskem lesnem velikanu Mayr Melnhof, kjer gre za največji obrat na področju izdelave CLT na svetu. Zaključujemo tudi montažo opreme na terenu na projektu Arboreal v Urugvaju, kjer opremljamo prvi obrat za proizvodnjo križno lepljenih plošč v tej državi. Projekt bo oblikoval matriko predelave lesa Urugvaja in to državo postavil na svetovni trg inženirsko obdelanega lesa. Poteka pa še več drugih projektov, predvsem po Evropi.«