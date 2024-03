Dvanajstletnica, ki je imela v Planici posebno poslanstvo

Za 12-letno Tjašo Vreš iz Limbuša je bil zadnji dan tekmovanja v Planici prav poseben. Kot zmagovalka natečaja Ustvari pokal Zavarovalnice Triglav, v katerem so lahko sodelovali otroci iz vse Slovenije, je lahko pogledala v zakulisje poletov. »Super je bilo! Organizacija je bila res dobra,« nam je v pogovoru povedala navdušena osnovnošolka, ki je dan po slavnostnem zaključku svetovnega pokala v skokih strnila nekaj misli o dogodku, ki ji bo ostal v spominu vse življenje.

Tjaša je kot zmagovalka natečaja Ustvari pokal Zavarovalnice Triglav pokal, ki je nastal po njeni ideji, predala Avstrijcu Danielu Huberju, ki je s 1374,6 točke osvojil prvo mesto v seštevku pokala Planica 7.

»Res sem imela srečo, da sem bila priča zadnjega skoka Petra Prevca. Je res eden izmed boljših,« je povedala Tjaša, ki se je še pred tem zgodovinskim dogodkom v dopoldanskem času nekaj ur družila s Petrovim bratom Cenetom, ki je postal njen vodič po zakulisju enega najbolj slikovitih prizorišč svetovnega pokala v skokih.

Tjaša je lahko v spremstvu Ceneta Prevca pogledala v zakulisje tekmovanja. FOTO: Sandi Fišer

»Ogled s Cenetom je bil res zanimiv, saj mi je vse lepo razložil. Šla sva tudi do vrha skakalnice, kjer najprej razgled zaradi megle ni bil najlepši, ampak potem se je megla razkadila in je bilo čudovito,« je povedala Tjaša in na vprašanje, ali jo je bilo kaj strah, ko je z vrha gledala na množico, ki se je približevala letalnici, odgovorila: »Ni me strah višine, sem pa šele takrat videla, kako pogumni so skakalci.«

Vrhunec dneva – predaja pokala

Glavni namen Tjašinega obiska Planice pa ni bil zgolj turistične narave, njena vloga ob koncu tekmovanja je bila zelo pomembna. Iz risbe pokala, ki ga je narisala, so namreč s pomočjo 3D-tiskalnika naredili čisto pravi pokal, ki je bil namenjen prav posebnemu zmagovalcu tekmovanja Planica 7. To je bil Daniel Huber, ki je v treh tekmovalnih dneh in v sedmih skokih dosegel največ točk.

Vrhunec dneva je bil za Tjašo podelitev pokala. FOTO: Sandi Fišer

Daniel Huber in tjaša. FOTO: Sandi Fišer

In kako je premagala tremo pred samo podelitvijo? »Preden sem podelila nagrado, sem razmišljala o čisto drugih stvareh. Ker imam to težavo, da na soncu pogosto kiham, sem se večinoma ukvarjala samo s tem.« Vse se je izteklo brez težav – pokal je šel v roke najboljšega. Tjaša je opravila z odliko. »Čeprav sem bolj zaprta oseba in me je bilo nekoliko strah, sem zdaj ponosna, da sem predala pokal zmagovalcu tekmovanja Planica 7.«

Poseben pokal s posebno simboliko

Na natečaj Ustvari pokal se je odzvalo več kot 1700 mladih ljubiteljev smučarskih skokov. Tjašin predlog za pokal je izbrala komisija, ki je nagradila predvsem njeno izvirnost in sporočilo pokala. Na njem so gore, letalnica s skakalcem in velik zmagovalni orel. S temi elementi je želela prikazati pogum smučarjev skakalcev, nepozabno vzdušje in edinstveno kuliso Planice.

V izboru najboljših risb natečaja Ustvari pokal je z glasovanjem lahko sodelovala tudi širša javnost. Na prvih 10 mest po številu prejetih glasov so se tako uvrstile risbe, ki nosijo naslove Planica 2024 (dve istoimenski risbi – ena na prvem, druga na sedmem mestu), 3D Zlata Planica, Zlati polet, Zlati skok Planice, Zlata Planica (dve istoimenski risbi – ena na petem in druga na šestem mestu), Veliki Peter Prevc, Planiški orel, Junak Planice.

Njihovi avtorji so si polete najboljših skakalcev na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih lahko v družbi svojih sošolk in sošolcev ter okoli 4000 drugih otrok Triglava v Planici ogledali na prvi pomladni dan.

FOTO: Sandi Fišer

Naj bo Tjašina zmaga spodbuda za naslednje leto

Med člani strokovne komisije se je tudi letos znašel Cene Prevc, ki prizna, da naloga ni bila prav nič preprosta: »Izbor je bil zelo zahteven, saj smo prejeli kar 1700 risb. Vsaka od njih je imela svoje posebnosti, vsaka je bila drugačna, na vsaki si našel kakšno prednost.«

Tako kot v športu mora Tjašina zmaga postati spodbuda in izziv za vse mlade ustvarjalce, ki bodo morda prihodnje leto našli svojevrstni in zmagovalni navdih za natečaj. »Vse mlade ustvarjalke in ustvarjalce spodbujam, da vztrajajo in v natečaju znova sodelujejo tudi prihodnje leto,« svojo misel zaključi Cene.

Podobno svetuje tudi Tjaša: »Res je lepa nagrada. Sodelujte. Nimate česa izgubiti.«

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav