Aktivni življenjski slog je pomemben

Podjetja svoje zaposlene spodbujajo k aktivnemu življenjskemu slogu na različne načine. Da z vsako podporo profesionalnemu športu prispevajo k promociji posamezne discipline v širši javnosti ter k priljubljenosti rekreativne vadbe in širitvi aktivnega življenjskega sloga nasploh, verjamejo v družbi BTC in dodajajo, da se to najbolj očitno kaže v kolesarjenju.

Skupaj s poslovnimi partnerji podpirajo in uresničujejo številne kolesarske projekte, med katerimi so tudi vsakoletni tradicionalni kolesarski praznik Maraton Franja BTC City, podpora Kolesarskega društva Rog in podpora ženskega kolesarstva. Pravijo, da s tem ta šport približujejo čim večjemu krogu ljudi, s čimer vplivajo na razvoj rekreativnega kolesarstva, hkrati pa spodbujajo aktivno preživljanje prostega časa.

Njihova največja platforma spodbujanja aktivnega življenjskega sloga je Maraton Franja BTC City, ki bo letos v BTC Cityju doživel že 41. izvedbo. »To je zelo pomemben in priljubljen športno-rekreativni dogodek pod okriljem Kolesarskega društva Rog, Mestne občine Ljubljana, družbe BTC in drugih sponzorjev. Franjin generalni sponzor smo že od leta 2003 in jo z veseljem iz leta v leto soustvarjamo. Izjemen prispevek tega kolesarskega praznika k aktivnemu življenjskemu slogu kažejo tudi podatki o povečevanju števila udeležencev: prvega maratona leta 1982 se je udeležilo 700 udeležencev, na zadnjem maratonu pred krizo zaradi koronavirusa leta 2019 pa je udeležba presegla 7000 kolesarjev in kolesark, ki jih ob kolesarskih trasah spodbuja še več kot 100.000 navijačev,« pojasnjujejo v družbi BTC, v kateri v spodbujanje športnega duha vključujejo tudi zaposlene, in sicer s podporo različnih športnih dejavnosti.

Pravijo, da že več let uspešno deluje interno Športno društvo BTC, v katerem je močna tudi planinska sekcija. Njeni člani predano osvajajo slovenske vrhove – tako so več kot 40-krat zastavo BTC odnesli tudi na Triglav. Člani omenjenega društva se udeležujejo tudi različnih športnih dogodkov. »Organiziramo športne izlete za zaposlene, letne in zimske dogodivščine za otroke zaposlenih in z različnimi ugodnostmi spodbujamo tudi individualne športe. Ne nazadnje spodbujamo aktivni življenjski slog tudi z razvojem ponudbe v BTC Cityjih,« še pravijo v družbi.