Banka, ki svoje zaposlene spodbuja na različne načine

V današnjem globaliziranem svetu postaja vse bolj očitno, da se sodobna podjetja ne morejo več osredotočati zgolj na poslovne rezultate, temveč morajo aktivno prispevati k dobremu počutju celotne družbe. S tem namenom številna podjetja širijo svoje dejavnosti na različna področja družbene odgovornosti, kot so okoljska trajnost, podpora lokalnim skupnostim in izboljšanje zdravja in dobrobiti zaposlenih. Povezava med podjetjem in športom se tukaj izkaže za še posebej močno, saj šport ne le spodbuja zdrav življenjski slog, ampak tudi krepi občutek skupnosti in skupnih ciljev.

Prav tako je športno udejstvovanje ključnega pomena za izboljšanje korporativne kulture in krepitev timskih vezi med zaposlenimi. Podjetja, ki spodbujajo športno dejavnost med svojimi zaposlenimi, pogosto poročajo o izboljšani delovni morali, zmanjšanih stresnih ravneh in višji produktivnosti. Vlaganje v športne programe tako služi dvojnemu namenu: izboljšuje fizično in mentalno zdravje zaposlenih ter hkrati spodbuja občutek pripadnosti in timsko delovanje, kar je bistveno za uspešnost na delovnem mestu. V tem okviru se SKB banka izpostavlja kot primer podjetja, ki uspešno integrira šport v svoje strategije za boljše delovno okolje in družbeno odgovornost.

SKB banka, zaveznik slovenskih športnikov in aktivnega življenja

SKB banka se že več kot tri desetletja uveljavlja kot ključni podpornik slovenskega športa in aktivnega življenja. Kot generalni pokrovitelj Olimpijskega komiteja Slovenije in slovenske olimpijske reprezentance ne le financira vrhunski šport, temveč tudi vključuje športne vrednote v svoje vsakodnevne poslovne prakse. Njihova strategija je usmerjena v digitalizacijo in razvoj, posebno skrb pa namenjajo tudi zaposlenim. »Verjamemo, da nam bodo te usmeritve pomagale graditi boljšo družbo prihodnosti,« pravijo v SKB banki.

V DNK podjetja je jasno zapisan njihov čut za okolje, v katerem delujejo – podpirajo šport, kulturo, naravo in delujejo dobrodelno. »Prav je, da banka, ki je pomemben družbeni akter v okolju, v katerem deluje, temu okolju tudi vrača,« še dodajajo. Na podlagi teh vrednot spodbujajo in podpirajo številne projekte, ki imajo dodano vrednost za okolje, prebivalce, poslovne partnerje in tudi zaposlene.

Zakaj takšen poudarek ravno športu

Čisto preprosto: pri poslu in športu lahko najdemo ogromno vzporednic. Na obeh področjih pri vsakodnevnem delu in doseganju ciljev potrebujemo veliko vztrajnosti, samodiscipline in seveda tudi treninga oziroma stalnega učenja. In če želimo uspeti kot kolektiv, potem je osnovni pogoj nedvomno timski duh. Pomembno je, da imamo ob sebi ekipo, s katero sodelujemo, ki nas spodbuja in nam stoji ob strani, tudi takrat, ko ne gre vse po načrtih. In potem, ko pride uspeh, je zmaga toliko slajša, ker je rezultat timskega dela in ne le stvar posameznika.

In prav timski duh povezuje vse zaposlene v SKB banki, tako prek vsakodnevnih poslovnih dejavnosti, pri sprejemanju odločitev in ne nazadnje tudi v dejavnem udejstvovanju v različnih športnih aktivnostih, ki jih podpira banka.

Skrb za zaposlene in skupnost

Zagotavljanje zdravega in spodbudnega delovnega okolja je pri SKB banki ključnega pomena. S spodbujanjem telesne aktivnosti zaposlenih in organiziranjem internih športnih izzivov banka krepi tako fizično kot tudi psihično dobro počutje svojih zaposlenih.

SKB banka torej ne le podpira šport na najvišji ravni, ampak tudi aktivno deluje na številnih področjih, ki prispevajo k boljši družbi, temelječi na olimpijskih in korporativnih vrednotah trdega dela, vztrajnosti in timskega duha. Ta zaveza športu in skupnosti odraža poslanstvo banke, da kot pomemben družbeni akter ne le uspeva, ampak tudi vrača in izboljšuje okolje, v katerem deluje.

Kako uspešni so pri ustvarjanju zdravega in spodbudnega delovnega okolja, dokazuje pridobljeni certifikat WAC. Ta ni zgolj priznanje za njihova dosedanja prizadevanja za izboljšanje zdravja zaposlenih, temveč je tudi zaveza in obljuba za prihodnost. Zavezani so nadaljevanju in razširitvi projektov, ki ne samo izboljšujejo fizično in mentalno počutje njihovih zaposlenih, ampak tudi krepijo skupnega duha in spodbujajo pozitivno delovno okolje. Tako SKB banka dokazuje svojo predanost ohranjanju visoke kakovosti življenja vseh sodelavcev.

Od slovenske bakle do Pariza

Na vrhuncu letošnjega poletja bo širša javnost še posebej živela v ritmu športne tekmovalnosti in navijaštva. Na evropska tla se namreč vračajo poletne olimpijske igre. Od 26. julija do 11. avgusta bomo spet lahko navijali za izjemne rezultate in čakali na kakšne nove rekorde, naši športniki pa bodo želeli pokazati, iz kakšnega športnega testa so. In prav z njimi bo tako kot že več kot trideset let tudi SKB banka.

Kot ponosni sponzorji slovenske olimpijske reprezentance želijo njihov nastop na igrah proslaviti s številnimi aktivnostmi za stranke, slovensko javnost in tudi za zaposlene.

SKB banka bo tudi letos sodelovala na slovenski bakli, ki je že pred tremi leti pred olimpijskimi igrami v Tokiu prvič temeljito prevozila celotno Slovenijo. Namen tega obsežnega vseslovenskega projekta je širjenje olimpijskih vrednot in olimpijskega gibanja ter izražanje podpore slovenskim olimpijcem na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Parizu.

Slovenska bakla je simbol trdnosti, modrosti, povezovanja in upanja. Oblika in izbor materialov sta prepletena z močno simboliko: reciklirano nerjavno jeklo kot simbol trdnosti in trajnosti ter bukov les kot simbol modrosti in samozavesti. Plamenico zaključuje jeklena krona v silhueti Triglava. Ročaj iz bukovega lesa objema pet olimpijskih krogov iz jekla, simbolov povezovanja. Plamen v kroni širi svetlobo, simbol upanja.

Bakla, ki je simbol povezovanja, bo po slovenskih občinah potovala od 17. 4. do 14. 7., z njo pa bodo v znak podpore v nekaterih slovenskih občinah tekli tudi zaposleni v SKB banki in Novi KBM, ki bodo na poti prebujali športnega duha in širili vrednote olimpizma.

Vrzite kovanec in podprite naše olimpijce Za naše športnike lahko navijate tudi malo drugače – vržete kovanec, jim zaželite srečo in za vsak met kovanca bo SKB banka prispevala donacijo k razvoju perspektivnih mladih športnikov. V SKB banki se dobro zavedajo, koliko odrekanja, vztrajnosti in trdne volje je potrebne, da lahko športniki nastopijo na olimpijskih igrah. Pot do odličnosti tako v športu kot tudi na drugih področjih v življenju je tlakovana s talentom, trdim delom, vztrajnostjo in strastjo. A šport je, tako kot življenje, nepredvidljiv, zato pride vsak kanček sreče prav. Njihova aktivacija »Vrzite kovanec za srečo naših olimpijcev« je še en dokaz, kako SKB pozorno spremlja športne talente že od malih nog in jim pomaga na poti, da postanejo naslednji športni junaki. Obiščite spletno stran https://www.skb.si/zasreco in vrzite virtualni kovanec – SKB banka bo za vsak met kovanca prispevala donacijo Fundaciji Leona Štuklja in Miroslava Cerarja, saj želijo še dodatno podpreti perspektivne mlade športnike.

