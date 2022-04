Brez kakovostne prehrane ni vrhunskih kolesarjev

Ekipo Bahrain Victorious poganja slovensko mleko

V letu 2022 je največja slovenska mlekarna že drugič produktni pokrovitelj kolesarske ekipe Bahrain Victorious, ki jo v letošnji sezoni zastopajo trije izvrstni slovenski kolesarji; Matej Mohorič, Domen Novak in Jan Tratnik. Ekipi in njenemu podpornemu osebju Ljubljanske mlekarne zagotavljajo mleko in mlečne izdelke po izboru njihovega nutricionista.

FOTO: Alen Milavec

Del družine tudi Pogi Team UAE Generali

Prek produktnega sponzorstva podpirajo Ljubljanske mlekarne tudi Pogi Team UAE Generali, otroško in mladinsko ekipo, ki združuje več kot 150 nadobudnih mladih kolesarjev. Gre za tako imenovano kolesarsko akademijo, ki jo je ustanovil Tadej Pogačar, dvakratni zmagovalec tritedenske dirke po Franciji. »Izredno veseli in ponosni smo, da smo že drugo leto zapored del družine Ljubljanskih mlekarn, ki velja za najbolj priznano in kakovostno mlekarno v Sloveniji,« je o sodelovanju povedala Teja Hauptman, predstavnica za odnose z javnostmi Pogi Teama.

Skrbno načrtovani jedilniki

Kolesarske ekipe imajo za vzdrževanje telesne pripravljenosti in zdravja svoje nutricioniste, ki jim skrbno načrtujejo jedilnike. Njihovi obroki so sestavljeni le iz najboljših izdelkov, saj je prehranska podpora izredno pomembna. Te pa pridobivajo tudi prek partnerskih sodelovanj s slovenskimi živilskimi podjetji, kot so Ljubljanske mlekarne.

S posluhom za jutri, s posluhom za šport

Mlekarna, ki mleko odkupuje od več kot 2200 slovenskih kmetij, v okviru svoje družbeno odgovorne zaveze S posluhom za jutri s sponzorstvi in donacijami podpira številne projekte na humanitarnem področju, vlaga v šport, izobraževanje, znanost in kulturo ter aktivno sodeluje z lokalnimi skupnostmi.

Maja Kalan Pongrac FOTO: Dejan Nikolić

Po katerih izdelkih posegajo vrhunski kolesarji

»Naši izdelki so narejeni iz slovenskega mleka in vsebujejo obilico beljakovin, kalcija in vitaminov A, C, D, E, B1 in B2., hranilnost in svežina, za kar si vsakodnevno prizadevamo. To so prepoznali tudi nutricionisti ene najuspešnejših kolesarskih ekip na svetu,« je poudarila

»Najbolj pogosto se v nakupovalni košarici ekipe Bahrain Victorious znajdejo izdelki Alpsko mleko (s 3,5 % m. m., Lahkoten dan in Professional Barista), grški tipi jogurta Mu Athentikos (naravni in sadni), Mu Cuisine mozzarella, Mu Cuisine nepasirana skuta, Mu Cuisine maslo, jogurtov napitek Ego S&V in različni siri Président Jošt. Izdelke po navadi prevzamejo pred odhodom na priprave ali dirko, kar se zgodi enkrat ali dvakrat na mesec,« je kot zanimivost povedala vodja blagovnih znamk v Ljubljanskih mlekarnah Špela Kozolc.

FOTO: @charlylopezph

Tudi Pogi Team UAE Generali prisega na mlečne izdelke Ljubljanskih mlekarn. Da bi jim zagotovili zdrave in naravne obroke, imajo mladi kolesarji mlečne izdelke vedno pri roki: Ego Smoothie v šoli, Alpsko čokoladno mleko po treningih in vrečke z mlečnimi izdelki Ljubljanskih mlekarn kot nagrade na kolesarskih dirkah.

Kakovostna, zdrava in raznovrstna prehrana je ključnega pomena za vrhunskega kolesarja, ki po besedah enega od prehranskih strokovnjakov ekipe Bahrain Victorious na dirki v povprečju vsak dan porabi 7000 kalorij. Zato je razumljivo, da posegajo le po najboljšem.

